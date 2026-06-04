Bastou uma pergunta: como o candidato do Bayern, Dusan Vlahovic, teria irritado profundamente os dirigentes da Juventus

O pano de fundo da disputa são expectativas financeiras totalmente diferentes. No último ano de seu contrato, o sérvio de 26 anos embolsou em Turim a impressionante quantia de doze milhões de euros, incluindo pagamentos adicionais.

Para acompanhar a política de austeridade do clube italiano, a Juventus ofereceu a ele um novo contrato de seis milhões de euros, mais bônus. Esse seria exatamente o salário previsto para David. Vlahovic, no entanto, insistiu em oito milhões de euros líquidos, mais bônus.

A Juventus fixou o salário máximo de um jogador em sete milhões de euros por temporada. No Allianz Stadium, apenas Kenan Yildiz ganha essa quantia.