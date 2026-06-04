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Dusan VlahovicGetty Images
Jochen Tittmar

Traduzido por

Bastou uma pergunta: como o candidato do Bayern, Dusan Vlahovic, teria irritado profundamente os dirigentes da Juventus

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D. Vlahovic

Após uma forte discussão na mesa de negociações, Dusan Vlahovic está prestes a deixar a Juventus de Turim sem custo de transferência. O atacante da seleção sérvia teria causado consternação na diretoria dos Bianconeri.

Segundo o jornal italiano Tuttosport, no centro do escândalo esteve uma comparação salarial com o companheiro de ataque canadense Jonathan David, o que irritou profundamente os dirigentes da Juve. Vlahovic teria iniciado a rodada de negociações com uma pergunta provocativa: “Por que eu deveria ganhar o mesmo que o David?”

  • O pano de fundo da disputa são expectativas financeiras totalmente diferentes. No último ano de seu contrato, o sérvio de 26 anos embolsou em Turim a impressionante quantia de doze milhões de euros, incluindo pagamentos adicionais. 

    Para acompanhar a política de austeridade do clube italiano, a Juventus ofereceu a ele um novo contrato de seis milhões de euros, mais bônus. Esse seria exatamente o salário previsto para David. Vlahovic, no entanto, insistiu em oito milhões de euros líquidos, mais bônus.

    A Juventus fixou o salário máximo de um jogador em sete milhões de euros por temporada. No Allianz Stadium, apenas Kenan Yildiz ganha essa quantia.

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  • Vlahovic JuveGetty Images

    Vlahovic vai deixar a Juventus sem custo de transferência

    O diretor da Juventus, Giorgio Chiellini, confirmou oficialmente, ainda naquela mesma noite, o fim definitivo das negociações. O ex-zagueiro deu a entender que Vlahovic provavelmente acabará indo para o exterior. Na Série A, simplesmente não há nenhum clube com recursos financeiros suficientes para arcar com essas exigências salariais, segundo se afirma.

    Embora o SSC Napoli tenha se empenhado intensamente nos bastidores para conquistar o atacante, os Partenopei estão chegando ao seu limite financeiro. De acordo com o Tuttosport, a equipe do atacante manteve conversas recentes com o Napoli, mas os sul-italianos provavelmente não terão chances na disputa.

  • O Chelsea parece estar apostando na contratação de Vlahovic

    O Atlético de Madrid, o Bayern de Munique e o Chelsea, por sua vez, dispõem do poder financeiro necessário para superar a oferta do Napoli. Especialmente em Stamford Bridge, parece haver agora uma nova esperança de conseguir contratar o jogador canhoto sem pagar nenhuma taxa de transferência.

    Desde sua transferência para Turim, o atacante marcou um total de 68 gols em 168 partidas. Embora esse balanço seja sólido, ele fica aquém das expectativas que a Juventus tinha quando o clube investiu cerca de 85 milhões de euros em sua contratação da Fiorentina no inverno de 2022.

  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    Vlahovic vai para o Bayern de Munique?

    Justamente o FC Bayern foi repetidamente associado ao atacante da seleção sérvia no passado. Após a saída de Nicolas Jackson, o time de Munique está em busca de uma opção adicional para o ataque, atrás de Harry Kane. 

    Segundo relatos da mídia, teria havido até mesmo conversas em maio entre dirigentes do Bayern e o jogador sobre uma possível transferência. Por um tempo, o clube de Munique foi considerado um candidato promissor, mas, recentemente, as especulações a esse respeito diminuíram significativamente.

    Além do clube alemão recordista em títulos, outros grandes clubes europeus também foram citados como possíveis interessados. Assim, o nome de Vlahovic tem aparecido regularmente nos últimos tempos em conexão com o FC Barcelona, o AC Milan, bem como os clubes da Premier League Newcastle United e Manchester United.

  • Dusan Vlahovic: Estatísticas na Juventus

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