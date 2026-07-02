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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Bastoni, abalado e perturbado: o telefonema do Inter, o que está acontecendo com o Real Madrid

Inter de Milão
S. Bastoni
A. Bastoni

O zagueiro da Inter está passando por um momento extremamente difícil, e o clube está ao seu lado

O jornal *La Gazzetta dello Sport* relata que, no momento em que Bastoni recebeu a intimação, na última terça-feira, o jogador estava de férias na Apúlia com a família. Ele voltou ontem à noite para Milão, abalado com esse caso que o atingiu, apenas o mais recente problema de um ano de 2026 que, desde meados de fevereiro, vem prejudicando sua imagem de bom rapaz. Um fato (do qual ele se distanciou imediatamente, confidenciando a pessoas próximas que não houve nenhum relacionamento com a jovem de 17 anos envolvida, nem com outras menores de idade em troca de pagamento) ocorrido há seis anos, pelo qual ele terá de responder, mas sobre o qual os promotores pretendem investigar a fundo.


A questão, formalmente, não envolve o Inter, mas o clube entrou imediatamente em contato por telefone com Bastoni — segundo o jornal —, com o objetivo de tranquilizá-lo em particular. O sentido dessas rápidas conversas é que o clube não o deixará sozinho e que está ao seu lado.



  • E que, olhando para o futuro, ele não será dispensado, apesar de um mercado de transferências deverão em que continuam surgindo notícias da Espanha sobre um forte interesse do Real Madrid nele. A linha de conduta continua a mesma, segundo a Gazzetta: caso surja uma oportunidade de transferência, ela será discutida em conjunto, também porque, por parte da Inter, não há qualquer impedimento nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, também não há necessidade de colocar no mercado um jogador como ele. Nas últimas horas antes da notificação judicial, falava-se de um forte interesse por parte do Real Madrid, mas, até o momento, não chegaram ofertas oficiais da Espanha.


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