Bastoni, abalado e perturbado: o telefonema do Inter, o que está acontecendo com o Real Madrid

O jornal *La Gazzetta dello Sport* relata que, no momento em que Bastoni recebeu a intimação, na última terça-feira, o jogador estava de férias na Apúlia com a família. Ele voltou ontem à noite para Milão, abalado com esse caso que o atingiu, apenas o mais recente problema de um ano de 2026 que, desde meados de fevereiro, vem prejudicando sua imagem de bom rapaz. Um fato (do qual ele se distanciou imediatamente, confidenciando a pessoas próximas que não houve nenhum relacionamento com a jovem de 17 anos envolvida, nem com outras menores de idade em troca de pagamento) ocorrido há seis anos, pelo qual ele terá de responder, mas sobre o qual os promotores pretendem investigar a fundo.





A questão, formalmente, não envolve o Inter, mas o clube entrou imediatamente em contato por telefone com Bastoni — segundo o jornal —, com o objetivo de tranquilizá-lo em particular. O sentido dessas rápidas conversas é que o clube não o deixará sozinho e que está ao seu lado.







