Raisa Simplicio

Bastidores: Flamengo foi firme e Filipe Luís cedeu para renovação acontecer

Treinador aceitou os termos finais do clube após impasse financeiro, e diretoria manteve posição firme até fechar acordo válido até 2027

A longa negociação entre Flamengo e Filipe Luís pela renovação de contrato teve um final feliz para a torcida rubro-negra na manhã desta segunda-feira (29), quando o clube carioca comunicou oficialmente a extensão do vínculo do comandante até dezembro de 2027. A situação, no entanto, não foi nada simples.
O Flamengo esticou a corda ao máximo e apostou que, no final das contas, o treinador iria ceder. Foi o que aconteceu. Filipe aceitou a última oferta financeira do clube carioca, onde já incluía os vencimentos de sua equipe (um auxiliar e um preparador físico). A negociação ficou um bom tempo travada porque o treinador entendia que o montante deveria ser apenas para ele, tendo o time carioca que negociar um valor a mais para os outros dois profissionais.
A GOAL ouviu que a oferta faz de Filipe Luís o segundo treinador mais bem pago do futebol brasileiro, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras. A diretoria foi firme por entender que a oferta era muito boa para este estágio da carreira do treinador. Pessoas envolvidas na negociação chegaram a acreditar que um acordo não seria possível.

    Diante deste cenário, o Flamengo chegou a consultar alguns nomes, como o de Leonardo Jardim. O ex-técnico do Cruzeiro, no entanto, não se mostrou inclinado a topar um possível projeto do time carioca, uma vez que pretende ficar um período de férias, motivo pelo qual deixou o time mineiro.
    O nome de Artur Jorge também chegou a ser comentado internamente, mas a multa rescisória do treinador no Al Rayyan, do Catar, que é de 6 milhões de euros (R$ 39,4 milhões), era vista como uma grande barreira pelo Flamengo. No final das contas, o time carioca não precisou ir ao mercado, já que treinador cedeu e topou a última oferta rubro-negra.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Contrato longo

    O novo contrato de Filipe Luís com o Flamengo vai até dezembro de 2027. Ou seja, por mais duas temporadas, tempo do mandato do atual presidente, Luiz Eduardo Baptista, que desde a sua campanha deixou claro o desejo de criar um projeto longevo no clube.

