Bastidores: Flamengo foi firme e Filipe Luís cedeu para renovação acontecer

A longa negociação entre Flamengo e Filipe Luís pela renovação de contrato teve um final feliz para a torcida rubro-negra na manhã desta segunda-feira (29), quando o clube carioca comunicou oficialmente a extensão do vínculo do comandante até dezembro de 2027. A situação, no entanto, não foi nada simples.

O Flamengo esticou a corda ao máximo e apostou que, no final das contas, o treinador iria ceder. Foi o que aconteceu. Filipe aceitou a última oferta financeira do clube carioca, onde já incluía os vencimentos de sua equipe (um auxiliar e um preparador físico). A negociação ficou um bom tempo travada porque o treinador entendia que o montante deveria ser apenas para ele, tendo o time carioca que negociar um valor a mais para os outros dois profissionais.

A GOAL ouviu que a oferta faz de Filipe Luís o segundo treinador mais bem pago do futebol brasileiro, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras. A diretoria foi firme por entender que a oferta era muito boa para este estágio da carreira do treinador. Pessoas envolvidas na negociação chegaram a acreditar que um acordo não seria possível.