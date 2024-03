Os bastidores da demissão de Alexandre Mattos no Vasco

777 Partners, dona da SAF do clube, e Mattos tiveram inúmeras divergências sobre processos de contratações de atletas

Depois de apenas 100 dias como diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Mattos foi desligado do cargo. Segundo soube a GOAL, a decisão veio após uma série de desentendimentos internamente, especialmente ligados a discordâncias sobre atuação no mercado da bola.

Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, vai conceder uma entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (21), a expectativa é de que ele fale sobre os motivos da saída de Alexandre Mattos e os próximos passos do clube na busca por um novo profissional para assumir a pasta.

