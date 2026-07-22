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Ahmed Mansy

Traduzido por

Barulho sem substância... Será que Somerville vai provar do mesmo cálice de Neymar e Durán na Roshan?

Especiais e Opinião
C. Summerville
Al Hilal
West Ham
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Campeonato Saudita
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J. Duran
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O astro neerlandês está perto de se transferir para o Al-Hilal.

Um negócio histórico é aguardado pelos adeptos do futebol saudita nas próximas horas, mais concretamente pelos adeptos do Al-Hilal, cuja equipa está perto de contratar o seu primeiro jogador estrangeiro durante o período de transferências de verão.

Trata-se do neerlandês Crysencio Summerville, extremo do West Ham United inglês, que está perto de se transferir para o Al-Hilal por um contrato de longa duração.

  • Negócio mais caro de 2026

    De acordo com o revelado pela rede "The Athletic", Summerville vai juntar-se ao Al-Hilal por 80 milhões de euros, tornando-se na segunda transferência mais cara da história da liga saudita.

    O astro neerlandês superou o colombiano Jhon Durán, contratado pelo Al-Nassr ao Aston Villa por 77 milhões de euros, ficando, porém, atrás do brasileiro Neymar da Silva, que o Al-Hilal contratou ao Paris Saint-Germain por 90 milhões.

    O curioso é que a proposta do Al-Hilal foi quase o dobro da apresentada pela Roma, uma vez que o clube italiano enviou a sua terceira e última oferta, ontem, terça-feira, no valor de 46 milhões de euros, antes de o "Al-Zaeem" intervir e fechar o negócio, segundo o fiável jornalista Ben Jacobs.

    Espera-se que o extremo neerlandês seja a transferência mais cara durante o período de transferências de verão na liga saudita, a menos que o próprio Al-Hilal decida contratar outro jogador por um valor superior, face às restrições financeiras impostas aos restantes clubes.

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  • Neymar... dinheiro sem jogos

    Os adeptos do Al-Hilal receiam que Somerville repita o que fez Neymar, quando se juntou à equipa no verão de 2023, proveniente do Paris Saint-Germain por 90 milhões de euros.

    Neymar tornou-se, na altura, a transferência mais cara da história do campeonato saudita, mas esse dinheiro não se refletiu dentro de campo, até que deixou o Al-Hilal em janeiro de 2025.

    Ao longo de uma época e meia, o craque brasileiro foi vítima de lesões sucessivas, ao ponto de ter disputado apenas 7 jogos pela equipa, num total de somente 428 minutos, durante os quais marcou um único golo e fez 3 assistências.

    Após uma série de tentativas falhadas, o Al-Hilal viu-se obrigado a abrir mão de Neymar, que se transferiu para o Santos do Brasil, depois de o dinheiro pago ter sido desperdiçado, sem que dele tirasse qualquer proveito.

  • Duran.. meia temporada solitária

    A segunda transferência mais cara da história da liga saudita, que Somerville poderá superar, coube ao colombiano Jhon Durán, contratado pelo Al-Nassr em janeiro de 2025, junto do Aston Villa, por 77 milhões de euros.

    Desde a sua chegada ao Al-Awwal Park, Durán conquistou os holofotes com os seus golos e as suas capacidades extraordinárias, mas o fascínio depressa se dissipou devido aos comportamentos do jogador, ao ponto de ter saído apenas meia temporada depois.

    Durante esses poucos meses, o avançado colombiano disputou somente 18 jogos, num total de 1541 minutos, ao longo dos quais marcou 12 golos e recebeu 4 cartões amarelos e um cartão vermelho.

    Após a sua curta passagem pelo Al-Nassr, o jogador de 22 anos viveu duas experiências fracassadas no Fenerbahçe da Turquia e no Zenit da Rússia, nas quais marcou, no conjunto, 7 golos em 30 jogos, antes de se transferir para o Benfica.

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  • Somerville... muito barulho por nada?

    Os adeptos do Al-Hilal receiam que se repita o que aconteceu com as duas contratações mais caras, no caso de Summerville, e que a sua chegada seja apenas barulho sem substância, sem que apresente o nível esperado dele na próxima temporada.

    O que aumenta esse receio é que o extremo neerlandês só brilhou verdadeiramente na temporada passada, quando marcou 7 golos e fez 5 assistências em 34 jogos com o West Ham.

    Já a primeira temporada de Summerville com o clube londrino foi dececionante, tendo marcado apenas um golo em 22 jogos, ao longo dos quais disputou 989 minutos, enquanto conseguiu apenas duas assistências.

    É verdade que apresentou níveis fortes no Mundial de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México com a seleção dos Países Baixos, marcando dois golos e fazendo outras tantas assistências em 4 jogos, mas não foi titular em dois encontros.

    Os adeptos do "Líder" esperam que aquilo que Summerville apresentou na temporada passada não seja uma exceção, e que não seja uma continuação de jogadores como Neymar e Durán, que receberam todo o barulho assim que chegaram, sem produzirem qualquer substância.