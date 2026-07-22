De acordo com o revelado pela rede "The Athletic", Summerville vai juntar-se ao Al-Hilal por 80 milhões de euros, tornando-se na segunda transferência mais cara da história da liga saudita.

O astro neerlandês superou o colombiano Jhon Durán, contratado pelo Al-Nassr ao Aston Villa por 77 milhões de euros, ficando, porém, atrás do brasileiro Neymar da Silva, que o Al-Hilal contratou ao Paris Saint-Germain por 90 milhões.

O curioso é que a proposta do Al-Hilal foi quase o dobro da apresentada pela Roma, uma vez que o clube italiano enviou a sua terceira e última oferta, ontem, terça-feira, no valor de 46 milhões de euros, antes de o "Al-Zaeem" intervir e fechar o negócio, segundo o fiável jornalista Ben Jacobs.

Espera-se que o extremo neerlandês seja a transferência mais cara durante o período de transferências de verão na liga saudita, a menos que o próprio Al-Hilal decida contratar outro jogador por um valor superior, face às restrições financeiras impostas aos restantes clubes.