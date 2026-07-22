Os adeptos do Al-Hilal receiam que se repita o que aconteceu com as duas contratações mais caras, no caso de Summerville, e que a sua chegada seja apenas barulho sem substância, sem que apresente o nível esperado dele na próxima temporada.
O que aumenta esse receio é que o extremo neerlandês só brilhou verdadeiramente na temporada passada, quando marcou 7 golos e fez 5 assistências em 34 jogos com o West Ham.
Já a primeira temporada de Summerville com o clube londrino foi dececionante, tendo marcado apenas um golo em 22 jogos, ao longo dos quais disputou 989 minutos, enquanto conseguiu apenas duas assistências.
É verdade que apresentou níveis fortes no Mundial de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México com a seleção dos Países Baixos, marcando dois golos e fazendo outras tantas assistências em 4 jogos, mas não foi titular em dois encontros.
Os adeptos do "Líder" esperam que aquilo que Summerville apresentou na temporada passada não seja uma exceção, e que não seja uma continuação de jogadores como Neymar e Durán, que receberam todo o barulho assim que chegaram, sem produzirem qualquer substância.