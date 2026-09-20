Barcelona teme a maldição: Ancelotti ameaça a melhor versão de Raphinha

O brasileiro Raphinha é uma das principais armas do Barcelona na temporada atual, após sua explosão goleadora sem precedentes.

Hans Flick, técnico do Barça, conseguiu utilizar Raphinha na posição de centroavante para compensar as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Graças ao plano de Flick, Raphinha se transformou em uma máquina de gols incansável, marcando 14 gols nas primeiras 8 partidas desta temporada em todas as competições, com um total de 626 minutos de participação.

Raphinha lidera a tabela de artilheiros de LaLiga nesta temporada, com 12 gols, e também marcou dois gols na vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Feyenoord pela Liga dos Campeões da Europa.

O jornal Sport relatou, em uma reportagem, que Raphinha terá de percorrer 34 mil quilômetros a partir da próxima segunda-feira, para disputar duas partidas amistosas com o Brasil na Austrália e uma terceira na Índia, lembrando que, em suas duas últimas convocações pela seleção brasileira, ele acabou lesionado.

Raphinha vive, no momento, um período excepcional em termos de artilharia, pois o ponta brasileiro nunca havia brilhado com tanta força antes, tendo se tornado um atacante completo graças às ideias de Flick, que enxergou nele a raça, a qualidade, a capacidade de finalização e a paixão necessárias para atuar na posição de atacante de referência.

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