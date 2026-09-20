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Barcelona teme a maldição: Ancelotti ameaça a melhor versão de Raphinha

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O brasileiro Raphinha é uma das principais armas do Barcelona na temporada atual, após sua explosão goleadora sem precedentes.

Hans Flick, técnico do Barça, conseguiu utilizar Raphinha na posição de centroavante para compensar as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Graças ao plano de Flick, Raphinha se transformou em uma máquina de gols incansável, marcando 14 gols nas primeiras 8 partidas desta temporada em todas as competições, com um total de 626 minutos de participação.

Raphinha lidera a tabela de artilheiros de LaLiga nesta temporada, com 12 gols, e também marcou dois gols na vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Feyenoord pela Liga dos Campeões da Europa.

O jornal Sport relatou, em uma reportagem, que Raphinha terá de percorrer 34 mil quilômetros a partir da próxima segunda-feira, para disputar duas partidas amistosas com o Brasil na Austrália e uma terceira na Índia, lembrando que, em suas duas últimas convocações pela seleção brasileira, ele acabou lesionado.

Raphinha vive, no momento, um período excepcional em termos de artilharia, pois o ponta brasileiro nunca havia brilhado com tanta força antes, tendo se tornado um atacante completo graças às ideias de Flick, que enxergou nele a raça, a qualidade, a capacidade de finalização e a paixão necessárias para atuar na posição de atacante de referência. 

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  • imago-sport-1062919031.jpgSports Press Photo

    O medo da maldição da pausa para as seleções

    Tudo caminha da melhor forma possível para Raphinha, mas há nuvens no horizonte. A primeira data Fifa da temporada se transformou em uma verdadeira ameaça para o ponta brasileiro e, consequentemente, para o Barcelona, que vive uma temporada excepcional.

    Carlo Ancelotti representa um grande perigo para a trajetória vitoriosa de Raphinha, que será obrigado a encarar uma das viagens mais desgastantes de sua carreira para disputar três amistosos com a seleção brasileira, de valor esportivo bastante limitado.

    A seleção brasileira disputará dois amistosos diante da Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e depois enfrentará a Índia em um amistoso, no dia 3 de outubro.

    O Sport destacou: "É uma viagem exaustiva que causa um enorme desgaste físico, desnecessário e dispensável. O jogador do Barcelona terá de percorrer 34 mil quilômetros pelo ar, o equivalente a dar quase uma volta ao mundo".

    Do ponto de vista esportivo, jogar contra seleções de nível modesto não acrescentará nada a Raphinha, já que a seleção da Austrália foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final diante do Egito, enquanto a Índia ocupa a 138ª posição no ranking da Fifa.

    • Publicidade
  • imago-sport-1062919652.jpgSports Press Photo

    Antecedentes graves de Raphinha

    Nas duas últimas vezes em que Raphinha foi convocado para a seleção brasileira, acabou se lesionando.

    A primeira vez foi durante a data Fifa de março, quando Ancelotti o convocou para uma curta turnê nos Estados Unidos, que incluiu dois amistosos contra França e Croácia. O jogador do Barcelona se lesionou durante o primeiro tempo do confronto contra a França, disputado em Boston.

    A lesão consistiu em um estiramento no bíceps femoral da coxa direita, que o afastou dos gramados por cinco semanas.

    E foi o Barcelona quem pagou o preço dessa lesão, pois o jogador brasileiro, que vinha passando por meses muito difíceis no aspecto físico, ficou de fora da partida de volta da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, além de ter desfalcado o confronto da Liga dos Campeões diante do Atlético de Madrid, com o Barcelona sendo eliminado das duas competições.

    A ausência do ponta brasileiro, na fase decisiva da temporada, teve efeitos muito negativos para a equipe de Hansi Flick, que ainda assim conseguiu conquistar o título de LaLiga.

    Depois, Carlo Ancelotti voltou a convocar Raphinha para disputar sua segunda Copa do Mundo com o Brasil, e na segunda partida da fase de grupos, o jogador sentiu dores e teve de sair aos 38 minutos durante o confronto contra o Haiti, com os exames revelando que ele sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

    O jogador iniciou um tratamento intensivo, mas não conseguiu retornar aos gramados, depois de o Brasil ter dado adeus ao torneio, eliminado pela Noruega.

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