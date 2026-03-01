Barcelona sofre duro golpe com lesões antes da decisiva partida de volta das semifinais da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid

O clube divulgou um comunicado médico oficial na tarde de domingo, fornecendo os detalhes sombrios da lesão. De acordo com o relatório, o ex-jogador do Bayern de Munique sofreu um golpe significativo durante o confronto com o Submarino Amarelo, levando a uma fratura óssea. O diagnóstico efetivamente o exclui da partida imediata no meio da semana e, potencialmente, de outras partidas, dependendo da velocidade de sua recuperação e da necessidade de medidas de proteção.

O clube disse: “O jogador da equipe principal Robert Lewandowski sofreu um trauma na partida de ontem contra o Villarreal. Os exames realizados hoje diagnosticaram uma fratura óssea na face interna da órbita do olho esquerdo. O jogador ficará fora da partida de terça-feira contra o Atlético de Madrid.”