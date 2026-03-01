Getty Images
Barcelona sofre duro golpe com lesões antes da decisiva partida de volta das semifinais da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid
Lewandowski sofre lesão contra o Villarreal
O experiente artilheiro sofreu a lesão durante a partida do Barcelona contra o Villarreal, no sábado. Após passar por exames médicos na manhã de domingo, a equipe médica do clube revelou a gravidade da lesão, que manterá o jogador da seleção polonesa fora dos gramados durante uma semana decisiva para a temporada do clube. A ausência do principal atacante deixa um vazio significativo no ataque do Barça antes da visita dos jogadores de Diego Simeone.
Barcelona confirma lesão de Lewandowski
O clube divulgou um comunicado médico oficial na tarde de domingo, fornecendo os detalhes sombrios da lesão. De acordo com o relatório, o ex-jogador do Bayern de Munique sofreu um golpe significativo durante o confronto com o Submarino Amarelo, levando a uma fratura óssea. O diagnóstico efetivamente o exclui da partida imediata no meio da semana e, potencialmente, de outras partidas, dependendo da velocidade de sua recuperação e da necessidade de medidas de proteção.
O clube disse: “O jogador da equipe principal Robert Lewandowski sofreu um trauma na partida de ontem contra o Villarreal. Os exames realizados hoje diagnosticaram uma fratura óssea na face interna da órbita do olho esquerdo. O jogador ficará fora da partida de terça-feira contra o Atlético de Madrid.”
Problemas crescentes com o pessoal para Flick
A ausência de Lewandowski é um pesadelo tático para a comissão técnica do Barcelona. Perdendo por 4 a 0 na primeira partida em Madri, os catalães precisam de um desempenho ofensivo perfeito para permanecer na competição. A força física e a precisão do polonês eram fundamentais para qualquer tentativa de recuperação. Agora, Flick deve recorrer a opções ofensivas mais jovens ou mudar completamente sua tática para conseguir os quatro gols necessários para empatar o placar agregado.
Apesar do golpe, ainda há um sentimento de desafio dentro do clube. O presidente Joan Laporta apoiou publicamente o time para realizar um milagre no Spotify Camp Nou, citando as frustrações recentes como combustível para a motivação. “Acredito firmemente na recuperação: o gol anulado, e legal, contra Cubarsi vai estimular os jogadores”, afirmou Laporta.
Procurando heróis no time
A perda de Lewandowski aumenta a lista crescente de preocupações para o Barcelona, que tem lutado para manter a consistência nas últimas semanas. Com o principal jogador fora de ação, a pressão recai sobre jogadores como Pedri e os talentos emergentes do clube para preencher a lacuna. Pedri tem sido recentemente um farol de otimismo para os torcedores do Barcelona, com suas atuações sugerindo que ele está pronto para assumir um papel de liderança maior em ambientes de alta pressão. O maestro do meio-campo precisará estar no seu melhor nível criativo para quebrar a defesa do Atlético, que sem dúvida buscará se posicionar mais recuada e proteger sua vantagem de quatro gols.
