Barcelona responde de forma hilária ao anúncio da Comissão de Árbitros da Espanha admitindo erro do VAR no gol da vitória do Girona contra o líder da La Liga

O Barcelona não estava disposto a deixar passar essa admissão em silêncio, especialmente devido ao alto risco da disputa pelo título. Em suas redes sociais oficiais, o clube fez uma crítica perfeitamente oportuna aos padrões de arbitragem na Espanha. Depois que a RFEF esclareceu que o gol foi um erro, a conta oficial do clube postou: “Assumir um erro é um grande passo. Evitá-lo é o próximo.”

A análise do CTA sobre o incidente foi minuciosa, citando os aspectos técnicos das regras do jogo para explicar onde os árbitros erraram naquela noite. O comitê observou: “A ‘Regra 12: Faltas e Conduta Antidesportiva’ esclarece que uma pisada imprudente constitui falta e advertência. Disputar a bola não isenta um jogador de cometer uma infração. Se um jogador pisar em um adversário usando força excessiva, isso deve ser punido. De acordo com a CTA da RFEF, o atacante do Girona tira o zagueiro da ação defensiva e, portanto, a infração deve ser punida com falta e cartão amarelo. O VAR deve intervir, pois se trata de um erro claro e óbvio, e aconselhar o árbitro a mudar a decisão.”