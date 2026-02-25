AFP
Barcelona responde de forma hilária ao anúncio da Comissão de Árbitros da Espanha admitindo erro do VAR no gol da vitória do Girona contra o líder da La Liga
Falha do VAR confirmada
Em uma rara demonstração de transparência pública, a CTA e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgaram uma declaração conjunta confirmando que Claudio Echeverri, jogador emprestado pelo Manchester City, realmente cometeu uma infração antes do gol da vitória. A declaração detalhou: “Em um duelo individual fora da área penal, um atacante do Girona pisou no pé de um zagueiro do Barcelona com suas chuteiras pouco antes de passar a bola para um companheiro. O VAR revisou toda a fase de ataque e, considerando que se tratava de um incidente aberto à interpretação do árbitro, manteve a decisão em campo e validou o gol.”
A provocação atrevida do Barça nas redes sociais
O Barcelona não estava disposto a deixar passar essa admissão em silêncio, especialmente devido ao alto risco da disputa pelo título. Em suas redes sociais oficiais, o clube fez uma crítica perfeitamente oportuna aos padrões de arbitragem na Espanha. Depois que a RFEF esclareceu que o gol foi um erro, a conta oficial do clube postou: “Assumir um erro é um grande passo. Evitá-lo é o próximo.”
A análise do CTA sobre o incidente foi minuciosa, citando os aspectos técnicos das regras do jogo para explicar onde os árbitros erraram naquela noite. O comitê observou: “A ‘Regra 12: Faltas e Conduta Antidesportiva’ esclarece que uma pisada imprudente constitui falta e advertência. Disputar a bola não isenta um jogador de cometer uma infração. Se um jogador pisar em um adversário usando força excessiva, isso deve ser punido. De acordo com a CTA da RFEF, o atacante do Girona tira o zagueiro da ação defensiva e, portanto, a infração deve ser punida com falta e cartão amarelo. O VAR deve intervir, pois se trata de um erro claro e óbvio, e aconselhar o árbitro a mudar a decisão.”
Tensões crescentes com a RFEF
Poucos dias antes do desastre em Girona, o Barcelona havia reclamado formalmente à RFEF sobre várias inconsistências, principalmente um gol anulado de Pau Cubarsi durante a semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid. Essa decisão específica veio após uma minuciosa revisão de sete minutos do VAR, que acabou anulando o gol por impedimento, alimentando ainda mais o sentimento de injustiça do clube.
Enquanto os torcedores e a diretoria se manifestavam, o técnico Hansi Flick tentou manter a calma logo após a derrota. Apesar da evidência clara de uma falta em Kounde, o técnico alemão disse que não queria usar isso como desculpa, admitindo honestamente que seus jogadores tiveram dificuldades para encontrar seu ritmo em Montilivi. No entanto, o ponta Raphinha foi menos diplomático, sugerindo que o Barça joga sob regras diferentes em comparação com seus rivais, depois que a derrota permitiu que o Real Madrid os ultrapassasse temporariamente na classificação.
A disputa pelo título da La Liga esquenta
Felizmente para os Blaugrana, o erro da arbitragem não os manteve longe da liderança por muito tempo. Os jogadores de Flick venceram a partida seguinte, recuperando a liderança com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Levante, no Camp Nou. Essa vitória, combinada com o fim da sequência de oito vitórias consecutivas do Real Madrid, que foi derrotado pelo Osasuna, restaurou a confiança do Barça, que agora encara um calendário rigoroso no final da temporada.
Com 13 jogos restantes na campanha nacional, a margem para erros é mínima. O Barcelona está atualmente com 61 pontos, mantendo uma vantagem de apenas um ponto sobre o Los Blancos. O erro admitido do VAR serve como um cenário tenso para o que se configura como um final histórico para a temporada, com os dois pesos pesados programados para se enfrentarem em um Clássico importante, que pode decidir o título, no Camp Nou, no início de maio.
