Barcelona recebe grande aumento no limite salarial, mas ainda está muito atrás do orçamento do Real Madrid, conforme revelados os novos limites salariais da La Liga
O Real Madrid mantém o domínio financeiro na La Liga
De acordo com os últimos números publicados pela La Liga, o Real Madrid continuasendo o líder indiscutível em capacidade de gastos. O clube mantém um limite salarial enorme de € 761 milhões, um valor que permaneceu estável desde o início da temporada. Esse imenso poder financeiro permite que o clube da capital navegue no mercado de transferências com uma liberdade sem igual, garantindo que possa manter um dos elencos mais caros e competitivos do futebol mundial.
Barcelona mostra sinais de recuperação financeira estável
Os números atualizados trazem um sopro de ar fresco ao Barcelona, que viu seu limite crescer de € 351 milhões em setembro para € 432,8 milhões em março deste ano. Esse aumento de € 81,5 milhões é atribuído em grande parte ao retorno do clube ao Camp Nou, que gerou fontes de receita vitais. Esse progresso sugere que o Barça está gradualmente voltando à normalidade financeira após anos de severas restrições e incerteza econômica.
No entanto, apesar dessa tendência otimista, o clube continua em uma situação de excesso, o que significa que sua folha salarial real — estimada em mais de € 500 milhões — ainda excede o limite estabelecido pela liga. Consequentemente, o Blaugrana deve continuar a operar sob regras restritivas de transferência, como as cláusulas de reinvestimento de 50% ou 60%, até que possa eliminar totalmente a diferença entre suas receitas e despesas. A reabertura total do seu estádio continua a ser o último marco necessário para escapar a estas persistentes restrições financeiras.
Clubes da primeira divisão registram aumento nos gastos coletivos
Onze clubes, incluindo o Athletic Club, o Valencia e o Girona, conseguiram aumentar seus tetos salariais, refletindo uma tendência geral de alta na economia da liga. Esse crescimento coletivo indica que os clubes espanhóis estão encontrando maneiras de otimizar seus direitos comerciais e receitas dos dias de jogos, apesar do clima econômico global desafiador.
Enquanto isso, o Atlético de Madrid ocupa firmemente o terceiro lugar, com um limite de € 336 milhões, representando um aumento de quase € 10 milhões. Esse aumento para os Rojiblancos segue uma janela de transferências proativa no inverno, destacada pela chegada de Ademola Lookman. Em contraste, outros clubes históricos como o Sevilla continuam a enfrentar dificuldades, com seu limite estagnado em apenas € 22 milhões, ilustrando uma liga de duas velocidades, onde a diferença financeira entre a elite e o resto continua a aumentar.
Compreender a mecânica do teto salarial
O Limite de Custo do Elenco representa o valor máximo que um clube pode gastar com seu elenco “registrável”, incluindo jogadores, treinadores principais e equipe de preparação física. Esse valor é calculado subtraindo as despesas estruturais e os pagamentos de dívidas da receita total do clube, que provém dos direitos de transmissão televisiva, marketing e venda de ingressos. Ele permanece sujeito à supervisão rigorosa e aprovação final do Órgão de Validação interno da La Liga.
Se um clube terminar a temporada com um déficit de gastos, enfrentará restrições imediatas ao registro de novos jogadores ou à renovação de contratos existentes. O controle econômico da liga foi projetado para garantir a sustentabilidade a longo prazo do futebol espanhol, impedindo que os clubes gastem dinheiro que não têm. Embora esse sistema tenha sido criticado por ser muito rígido, ele tem impedido de forma eficaz o tipo de insolvência financeira que anteriormente ameaçava muitas instituições históricas da primeira e da segunda divisões espanholas.
