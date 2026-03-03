Barcelona recebe grande aumento no limite salarial, mas ainda está muito atrás do orçamento do Real Madrid, conforme revelados os novos limites salariais da La Liga

Os números atualizados trazem um sopro de ar fresco ao Barcelona, que viu seu limite crescer de € 351 milhões em setembro para € 432,8 milhões em março deste ano. Esse aumento de € 81,5 milhões é atribuído em grande parte ao retorno do clube ao Camp Nou, que gerou fontes de receita vitais. Esse progresso sugere que o Barça está gradualmente voltando à normalidade financeira após anos de severas restrições e incerteza econômica.

No entanto, apesar dessa tendência otimista, o clube continua em uma situação de excesso, o que significa que sua folha salarial real — estimada em mais de € 500 milhões — ainda excede o limite estabelecido pela liga. Consequentemente, o Blaugrana deve continuar a operar sob regras restritivas de transferência, como as cláusulas de reinvestimento de 50% ou 60%, até que possa eliminar totalmente a diferença entre suas receitas e despesas. A reabertura total do seu estádio continua a ser o último marco necessário para escapar a estas persistentes restrições financeiras.