Getty/GOAL
Traduzido por
Barcelona “pronto” para lançar ofensiva de transferência por Erling Haaland ou Julian Alvarez na janela de verão
A peça final do quebra-cabeça do Barça
Após anos de restrições fiscais, as informações vindas do Camp Nou sugerem que o Blaugrana está finalmente em posição de competir novamente pelos maiores nomes do futebol mundial.
O otimismo em torno dessas possíveis negociações vem de figuras importantes do clube, que acreditam que a atual reestruturação econômica chegou a um ponto de inflexão. Apesar da natureza de alto perfil desses alvos, a hierarquia do Barcelona parece confiante de que pode estruturar um acordo que satisfaça tanto o rigoroso teto salarial da La Liga quanto as exigências dos clubes vendedores. Com a equipe de Hansi Flick apresentando um alto nível em campo, a adição de um “número nove” de classe mundial é vista como a peça final do quebra-cabeça para restaurar o Barça ao topo do futebol continental.
- Getty Images Sport
A luz verde financeira para uma contratação de destaque
Joan Soler, uma figura importante que faz parte da diretoria de Joan Laporta desde 2021, forneceu uma atualização significativa sobre a capacidade do clube de realizar uma transferência de tão alto nível. Em entrevista à Cadena Ser, Soler confirmou que o clube tem capacidade para absorver os custos elevados associados aos atacantes de elite do futebol moderno. Seus comentários sugerem que os anos de “alavancas econômicas” e cortes salariais abriram caminho para uma janela de transferências de verão que pode definir a atual presidência de Laporta, especialmente porque ele busca a reeleição.
Ao discutir a possível chegada do fenômeno norueguês ou do campeão argentino da Copa do Mundo, Soler foi notavelmente transparente sobre a preparação do clube. Ele afirmou: “Sim, poderíamos contratar jogadores como Julián Álvarez ou Haaland. Essas contratações se pagam em cinco anos e as finanças do Barça estão preparadas para algo assim. No final das contas, o Barça deve ter muito cuidado com as contratações que faz em termos de folha salarial. Estabelecemos um limite e não vamos excedê-lo. Temos que contratar jogadores a preços de mercado, tendo em mente nossa tabela salarial.”
Erling Haaland: O alvo dos sonhos de Laporta
A busca por Haaland não é uma novidade na Catalunha, mas está ganhando novo impulso. O atacante do Manchester City está em excelente forma desde que chegou à Premier League em 2022, acumulando impressionantes 153 gols e 28 assistências em apenas 184 partidas. Naturalmente, esses números o tornaram o principal objetivo de todos os grandes clubes da Europa, mas Laporta há muito nutre o desejo de trazer o jogador de 25 anos para a Espanha. As afirmações anteriores do presidente de que a contratação do atacante “não era impossível” agora parecem ter um respaldo financeiro mais sólido.
A situação atual de Haaland no Etihad Stadium continua sendo objeto de intensas especulações, especialmente em relação às cláusulas de rescisão que podem existir em seu contrato. O Barcelona teria identificado o jogador como o principal alvo para uma grande contratação, caso a oportunidade se apresente neste verão. Após sua incrível contribuição de 29 gols e sete assistências nesta temporada, seu valor nunca esteve tão alto, tornando qualquer possível transferência uma verdadeira “declaração” para os líderes da liga espanhola.
O novo alvo do Barcelona
Se a contratação de Haaland se revelar muito difícil, o Barcelona tem uma alternativa excelente em Alvarez. O atacante argentino, ex-companheiro de Haaland no City, deixou o time inglês para jogar no Atlético de Madrid em agosto de 2024, a fim de garantir mais oportunidades de ser titular. No entanto, o fascínio do Camp Nou continua forte, e o Barça está acompanhando de perto seu desempenho na capital espanhola. Alvarez oferece um perfil diferente de Haaland, com sua versatilidade e ritmo de trabalho, tornando-o ideal para o sistema de alta pressão de Hansi Flick.
Desde sua transferência para Madri, Alvarez continua demonstrando por que é considerado um dos melhores atacantes do futebol. Sua capacidade de liderar o ataque ou atuar em uma função de apoio dá ao Barcelona uma flexibilidade tática que seria muito valorizada. Embora o Atlético deteste vender para um rival direto no país, a renovada confiança financeira do Barcelona significa que o clube está preparado para testar a determinação de seus concorrentes. A contratação de qualquer um dos jogadores sinalizaria o fim definitivo da era de austeridade do clube e o retorno aos seus hábitos tradicionais de gastos.
- AFP
Equilibrando as contas no Camp Nou
Fundamentalmente, qualquer movimento para contratar uma superestrela dessa magnitude deve ser equilibrado com a sustentabilidade do clube a longo prazo. Soler enfatizou que, embora o clube esteja “pronto” para gastar, eles não voltarão aos hábitos financeiros imprudentes que quase levaram a instituição à falência no passado. A estratégia envolve amortizar as taxas de transferência ao longo de vários anos, garantindo que a folha salarial permaneça dentro de um limite autoimposto. Essa abordagem disciplinada tem como objetivo garantir que uma contratação como a de Haaland não comprometa o registro de outros membros importantes do elenco ou futuros formandos da academia.
O momento dessas revelações é particularmente significativo, dada a proximidade das eleições no clube. Laporta e sua diretoria renunciaram recentemente como parte do processo de reeleição, e prometer uma contratação de peso como Haaland ou Alvarez é uma maneira comprovada de angariar o apoio dos membros do clube. Ainda não se sabe se isso é uma realidade alcançável ou uma campanha ambiciosa, mas a posição oficial da diretoria é clara: o Barcelona está de volta à busca pelos melhores jogadores do mundo e tem dinheiro para provar isso.
Publicidade