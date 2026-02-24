Barcelona “pronto” para lançar ofensiva de transferência por Erling Haaland ou Julian Alvarez na janela de verão

Joan Soler, uma figura importante que faz parte da diretoria de Joan Laporta desde 2021, forneceu uma atualização significativa sobre a capacidade do clube de realizar uma transferência de tão alto nível. Em entrevista à Cadena Ser, Soler confirmou que o clube tem capacidade para absorver os custos elevados associados aos atacantes de elite do futebol moderno. Seus comentários sugerem que os anos de “alavancas econômicas” e cortes salariais abriram caminho para uma janela de transferências de verão que pode definir a atual presidência de Laporta, especialmente porque ele busca a reeleição.

Ao discutir a possível chegada do fenômeno norueguês ou do campeão argentino da Copa do Mundo, Soler foi notavelmente transparente sobre a preparação do clube. Ele afirmou: “Sim, poderíamos contratar jogadores como Julián Álvarez ou Haaland. Essas contratações se pagam em cinco anos e as finanças do Barça estão preparadas para algo assim. No final das contas, o Barça deve ter muito cuidado com as contratações que faz em termos de folha salarial. Estabelecemos um limite e não vamos excedê-lo. Temos que contratar jogadores a preços de mercado, tendo em mente nossa tabela salarial.”