Barcelona perde jogador chave pelo resto do ano após lesão em vitória sobre o Atlético de Madrid
Uma vitória que teve um custo
O Atlético saiu na frente ainda nos primeiros 20 minutos, quando Alex Baena acertou uma bela finalização na cara de Joan García. Mas a resposta do Barça veio rápido. Pedri encontrou um passe genial para Raphinha, que driblou Jan Oblak e deixou tudo igual.
Antes do intervalo, o Barcelona ainda teve a chance de virar: Olmo foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Só que Robert Lewandowski, que costuma ser decisivo da marca da cal, isolou a cobrança muito acima do gol — um lance que ele certamente quer esquecer.
Mesmo com o erro, o Barça seguiu firme. Pouco depois da metade do segundo tempo, Dani Olmo marcou um golaço que devolveu a vantagem ao time, mas caiu de mau jeito no lance e precisou ser substituído. O Barcelona segurou o 3 a 1 até o fim, mas a festa ficou apagada depois que as primeiras avaliações médicas confirmaram uma luxação no ombro. Ele deve ficar fora por pelo menos quatro semanas.
Barca emite comunicado
O clube divulgou a situação de Dani Olmo em nota oficial:
"O jogador do time principal Dani Olmo sofreu uma luxação no ombro esquerdo no jogo contra o Atlético de Madrid na última terça-feira (02). Após exames, foi definido um tratamento conservador. O tempo de recuperação é de aproximadamente um mês."
- Getty Images Sport
A história se repete para Olmo?
A lesão preocupa ainda mais porque não é novidade para o meia. No RB Leipzig, ele já havia sofrido uma luxação no mesmo ombro, o que acabou exigindo cirurgia e dois meses fora. O problema reacende o alerta no Barcelona, que aguarda novas avaliações.
O momento também complica a vida de Hansi Flick, que já não conta com Fermín López. Se Olmo ficar afastado por mais tempo, o técnico terá apenas Dro Fernández como meia ofensivo de origem — embora Raphinha possa ser usado por dentro em uma necessidade.
Após a partida, Flick admitiu a preocupação: "Pedri está bem, só um pouco cansado. Dani Olmo tem problemas no ombro… vamos ver."
Flick elogia a coragem e o controle do Barça
Mesmo com a lesão, o treinador ficou muito satisfeito com o desempenho da equipe. Flick chamou a atuação de “perfeita” e destacou como os jogadores executaram o plano de jogo.
Ele afirmou:
"Foi perfeito. Jogamos contra um grande time, mas lutamos juntos. Fizemos exatamente o que planejamos e isso me deixa muito feliz. Controlamos o jogo com a bola, criamos espaços e aproveitamos as chances. Foi um jogo-chave para nós."
Do outro lado, Diego Simeone reconheceu o mérito do rival, apesar de elogiar sua equipe:
"Começamos bem, mas eles machucaram por dentro. Depois melhoramos e buscamos o jogo, mas não conseguimos finalizar. Estou tranquilo e gostei do que o time fez."
- AFP
O que vem por para o Barcelona?
A agenda do Barça não dá folga. O time de Flick viaja neste fim de semana para enfrentar o Real Betis em Sevilha, tentando transformar a vitória no meio da semana em impulso — e não em um capítulo marcado por lesões.