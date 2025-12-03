+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Soham Mukherjee

Barcelona perde jogador chave pelo resto do ano após lesão em vitória sobre o Atlético de Madrid

A virada do Barcelona por 3 a 1 sobre o Atlético de Madrid, no Camp Nou, na noite de terça-feira, veio com um susto. Dani Olmo acabou se machucando no ombro justamente no lance em que marcou o segundo gol. Depois de finalizar uma bela jogada coletiva com um chute de esquerda da entrada da área, ele perdeu o equilíbrio e caiu de mau jeito sobre o ombro esquerdo

  • Uma vitória que teve um custo

    O Atlético saiu na frente ainda nos primeiros 20 minutos, quando Alex Baena acertou uma bela finalização na cara de Joan García. Mas a resposta do Barça veio rápido. Pedri encontrou um passe genial para Raphinha, que driblou Jan Oblak e deixou tudo igual.

    Antes do intervalo, o Barcelona ainda teve a chance de virar: Olmo foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Só que Robert Lewandowski, que costuma ser decisivo da marca da cal, isolou a cobrança muito acima do gol — um lance que ele certamente quer esquecer.

    Mesmo com o erro, o Barça seguiu firme. Pouco depois da metade do segundo tempo, Dani Olmo marcou um golaço que devolveu a vantagem ao time, mas caiu de mau jeito no lance e precisou ser substituído. O Barcelona segurou o 3 a 1 até o fim, mas a festa ficou apagada depois que as primeiras avaliações médicas confirmaram uma luxação no ombro. Ele deve ficar fora por pelo menos quatro semanas.

  • Barca emite comunicado

    O clube divulgou a situação de Dani Olmo em nota oficial:

    "O jogador do time principal Dani Olmo sofreu uma luxação no ombro esquerdo no jogo contra o Atlético de Madrid na última terça-feira (02). Após exames, foi definido um tratamento conservador. O tempo de recuperação é de aproximadamente um mês."

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A história se repete para Olmo?

    A lesão preocupa ainda mais porque não é novidade para o meia. No RB Leipzig, ele já havia sofrido uma luxação no mesmo ombro, o que acabou exigindo cirurgia e dois meses fora. O problema reacende o alerta no Barcelona, que aguarda novas avaliações.

    O momento também complica a vida de Hansi Flick, que já não conta com Fermín López. Se Olmo ficar afastado por mais tempo, o técnico terá apenas Dro Fernández como meia ofensivo de origem — embora Raphinha possa ser usado por dentro em uma necessidade.

    Após a partida, Flick admitiu a preocupação: "Pedri está bem, só um pouco cansado. Dani Olmo tem problemas no ombro… vamos ver."

  • Flick elogia a coragem e o controle do Barça

    Mesmo com a lesão, o treinador ficou muito satisfeito com o desempenho da equipe. Flick chamou a atuação de “perfeita” e destacou como os jogadores executaram o plano de jogo.

    Ele afirmou:

    "Foi perfeito. Jogamos contra um grande time, mas lutamos juntos. Fizemos exatamente o que planejamos e isso me deixa muito feliz. Controlamos o jogo com a bola, criamos espaços e aproveitamos as chances. Foi um jogo-chave para nós."

    Do outro lado, Diego Simeone reconheceu o mérito do rival, apesar de elogiar sua equipe:

    "Começamos bem, mas eles machucaram por dentro. Depois melhoramos e buscamos o jogo, mas não conseguimos finalizar. Estou tranquilo e gostei do que o time fez."

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    O que vem por para o Barcelona?

    A agenda do Barça não dá folga. O time de Flick viaja neste fim de semana para enfrentar o Real Betis em Sevilha, tentando transformar a vitória no meio da semana em impulso — e não em um capítulo marcado por lesões.

