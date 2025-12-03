Barcelona perde jogador chave pelo resto do ano após lesão em vitória sobre o Atlético de Madrid

O Atlético saiu na frente ainda nos primeiros 20 minutos, quando Alex Baena acertou uma bela finalização na cara de Joan García. Mas a resposta do Barça veio rápido. Pedri encontrou um passe genial para Raphinha, que driblou Jan Oblak e deixou tudo igual.

Antes do intervalo, o Barcelona ainda teve a chance de virar: Olmo foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Só que Robert Lewandowski, que costuma ser decisivo da marca da cal, isolou a cobrança muito acima do gol — um lance que ele certamente quer esquecer.

Mesmo com o erro, o Barça seguiu firme. Pouco depois da metade do segundo tempo, Dani Olmo marcou um golaço que devolveu a vantagem ao time, mas caiu de mau jeito no lance e precisou ser substituído. O Barcelona segurou o 3 a 1 até o fim, mas a festa ficou apagada depois que as primeiras avaliações médicas confirmaram uma luxação no ombro. Ele deve ficar fora por pelo menos quatro semanas.