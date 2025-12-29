+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Robert Lewandowski
Ritabrata Banerjee

Barcelona observa atacante da Juventus como possível substituto para Robert Lewandowski

O clube catalão avalia uma contratação sem custo para já pensar no pós-Lewandowski, que se aproxima do fim de contrato e ainda não definiu seu futuro

  • Lewandowski continua incerto sobre seu futuro

    Com o contrato se aproximando do fim, Robert Lewandowski admitiu que ainda não tomou uma decisão sobre seguir no Barcelona além da temporada 2025/26. Após conviver com alguns problemas físicos neste ano, o atacante prefere cautela.

    Em conversa recente com o jornalista polonês Bogdan Rymanowski, Lewandowski foi direto:

    “Ainda tenho tempo para decidir. No momento, não sei onde quero jogar. Não há pressão.”

    Ele também deixou claro que o tema financeiro não é o principal fator e que as conversas com a diretoria do Barça seguem tranquilas: “Depende muito do plano do clube e do que eu quero.”

  Vlahovic Juventus

    Barça identifica Vlahović como substituto de Lewandowski

    Diante da indefinição, o Barcelona já começa a olhar para o mercado. Segundo o Marca, o clube vê Dušan Vlahović, da Juventus, como o substituto ideal. O contrato do sérvio vai até o fim de 2025/26, o que o tornaria livre no mercado a partir da temporada seguinte.

    O técnico Hansi Flick enxerga Ferran Torres como opção interna para a posição, mas a diretoria entende que será necessário reforçar o ataque caso Lewandowski deixe o clube no próximo ano.

    Vlahović, porém, vive uma temporada irregular. Até agora, marcou apenas três gols somando Série A italiana e Champions League, além de ter sofrido uma lesão no adutor recentemente. A expectativa é que ele só volte a jogar no início de 2026.

  • Bayern interessado em Vlahovic

    Outro clube atento à situação do sérvio é o Bayern de Munique. O atacante Nicolas Jackson, emprestado pelo Chelsea, dificilmente ficará em definitivo, e os alemães já buscam alternativas.

    Segundo Fabrizio Romano, o Bayern conversou em outubro com representantes de Vlahović. Com contrato perto do fim, o jogador surge como uma opção mais acessível para o mercado europeu.

  FC Barcelona v FC Porto

    Lewandowski pode ir para a Arábia Saudita

    Enquanto o Barça avalia cenários, o interesse por Lewandowski cresce fora da Europa. De acordo com o AS, o agente Pini Zahavi deve retomar conversas com dirigentes da Campeonato Saudita antes da janela de janeiro. Já existe uma proposta na mesa, embora os clubes não tenham sido revelados.

    A liga saudita tem atraído grandes nomes, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N'Golo Kanté, e o fator financeiro pesa.

    Além disso, a Major League Soccer também aparece no radar. A Chicago Fire já conversou com representantes do atacante e busca uma estrela global para liderar seu projeto. O futuro de Lewandowski segue aberto — e longe de uma definição imediata.

