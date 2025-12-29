Barcelona observa atacante da Juventus como possível substituto para Robert Lewandowski

Com o contrato se aproximando do fim, Robert Lewandowski admitiu que ainda não tomou uma decisão sobre seguir no Barcelona além da temporada 2025/26. Após conviver com alguns problemas físicos neste ano, o atacante prefere cautela.

Em conversa recente com o jornalista polonês Bogdan Rymanowski, Lewandowski foi direto:

“Ainda tenho tempo para decidir. No momento, não sei onde quero jogar. Não há pressão.”

Ele também deixou claro que o tema financeiro não é o principal fator e que as conversas com a diretoria do Barça seguem tranquilas: “Depende muito do plano do clube e do que eu quero.”