Barcelona não quer alimentar "controvérsias" sobre possível volta de Lionel Messi, mas tem plano para homenagem ao argentino

Há a possibilidade de que Messi possa voltar ao Barça durante a entressafra da MLS, antes de seu calendário ser alterado, com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando rapidamente. Messi está ansioso para garantir que ele esteja em boa forma e preparado para a defesa do título da Argentina.

O Barça, no entanto, minimizou as conversas sobre empréstimo, e o presidente Joan Laporta continua a distanciar o clube das especulações sobre uma potencial "última dança' de Messi com a camisa blaugrana.

Questionado sobre esse assunto novamente no Foros de Vanguardia, Laporta disse aos repórteres: "Não vou alimentar controvérsias ou especulações sobre coisas que não são realistas. Todos têm direito às suas opiniões. Leo sempre estará na memória coletiva dos torcedores do Barcelona. Leo tem contrato com um clube de futebol."

Laporta acrescentou sobre os planos do Barça para Messi, com uma exibição ou partida amistosa sendo cogitada há algum tempo: "A homenagem deve acontecer em um momento em que possamos agradecer por tudo o que ele fez pelo Barça. Uma homenagem com um Camp Nou lotado, com 105.000 torcedores do Barça agradecendo a Messi por tudo que ele fez pelo clube, poderia ser algo lindo."

Ele continuou a falar sobre imortalizar Messi em forma de estátua, potencialmente ao lado de outros ícones do Barça: "As pessoas podem se entender conversando. Não vejo nenhum problema. Pensamos em dar a ele a homenagem mais bonita já feita, e uma estátua ao lado de jogadores que fizeram história. Kubala, [Johan] Cruyff, Messi e Ronaldinho também vêm à mente. Leo definiu uma era e é o melhor jogador da história e da história do Barça."