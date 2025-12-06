Barcelona não quer alimentar "controvérsias" sobre possível volta de Lionel Messi, mas tem plano para homenagem ao argentino
Messi renovou seu contrato com o Inter Miami
Messi terminou sua passagem de longa data com o Barça em 2021 e decidiu se juntar ao Paris Saint-Germain como agente livre. Uma despedida emocionante foi dada à Catalunha assim que ficou evidente que os problemas financeiros do clube impossibilitava que eles oferecessem um novo contrato à lenda argentina.
O icônico camisa 10 ficou dois anos na França antes de perseguir o sonho americano, quando ele, sua esposa Antonela e seus três filhos se mudaram ao sul da Flórida, onde estão desde 2023. E, recentemente, Messi aceitou uma extensão com o Inter Miami até 2028.
- Getty Images
Empréstimo? Presidente do Barça fala sobre possibilidade
Há a possibilidade de que Messi possa voltar ao Barça durante a entressafra da MLS, antes de seu calendário ser alterado, com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando rapidamente. Messi está ansioso para garantir que ele esteja em boa forma e preparado para a defesa do título da Argentina.
O Barça, no entanto, minimizou as conversas sobre empréstimo, e o presidente Joan Laporta continua a distanciar o clube das especulações sobre uma potencial "última dança' de Messi com a camisa blaugrana.
Questionado sobre esse assunto novamente no Foros de Vanguardia, Laporta disse aos repórteres: "Não vou alimentar controvérsias ou especulações sobre coisas que não são realistas. Todos têm direito às suas opiniões. Leo sempre estará na memória coletiva dos torcedores do Barcelona. Leo tem contrato com um clube de futebol."
Laporta acrescentou sobre os planos do Barça para Messi, com uma exibição ou partida amistosa sendo cogitada há algum tempo: "A homenagem deve acontecer em um momento em que possamos agradecer por tudo o que ele fez pelo Barça. Uma homenagem com um Camp Nou lotado, com 105.000 torcedores do Barça agradecendo a Messi por tudo que ele fez pelo clube, poderia ser algo lindo."
Ele continuou a falar sobre imortalizar Messi em forma de estátua, potencialmente ao lado de outros ícones do Barça: "As pessoas podem se entender conversando. Não vejo nenhum problema. Pensamos em dar a ele a homenagem mais bonita já feita, e uma estátua ao lado de jogadores que fizeram história. Kubala, [Johan] Cruyff, Messi e Ronaldinho também vêm à mente. Leo definiu uma era e é o melhor jogador da história e da história do Barça."
Messi voltará a brilhar no gramado do Camp Nou?
Messi recentemente fez uma visita surpresa ao Camp Nou, após a reforma do icônico estádio. Ele postou nas redes sociais: “Ontem à noite voltei a um lugar que senti falta com toda a minha alma. Um lugar onde fui extraordinariamente feliz, onde mil vezes vocês me fizeram sentir como a pessoa mais feliz do mundo. Espero um dia poder voltar, e não apenas para me despedir como jogador, já que nunca consegui.”
Messi revelou que ele e Antonela estão planejando um retorno a Barcelona em algum momento. No entanto, não se espera que ele volte a vestir a lendária camisa 10 novamente.
O diretor esportivo do Barça, Deco, disse sobre os rumores de uma possível volta de Messi: “Não acho que seja possível porque Leo está sob contrato e nunca foi sequer considerado. Leo é sempre Leo, e ele ainda poderia contribuir com algo; ele é um grande jogador, mas não é algo sobre o qual vamos falar. A situação atual é totalmente especulativa.”
- Getty
Os números da carreira de Messi após o título da MLS 2025
Messi jogou 778 jogos pelo Barça e marcou 672 gols, além de conquistar 10 títulos da La Liga e quatro troféus da Liga dos Campeões. Foi durante esse tempo que ele solidificou uma reputação como um dos maiores de todos os tempos.
Ele tem oito Bolas de Ouro em seu nome e é o jogador mais premiado da história. E mesmo em uma idade avançada, ele ainda se mantém competitivo e vitorioso, com o título da MLS 2025 do Inter Miami, que bateu recentemente o Vancouver Whitecaps na final da MLS de 2025, sendo mais uma prova da sua incrível longevidade e talento.