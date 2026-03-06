Goal.com
Luka Vuskovic Tottenham 2025-26Getty Images
Barcelona inicia negociações para contratar zagueiro adolescente do Tottenham

O Barcelona teria identificado o jovem craque do Tottenham Hotspur, Luka Vuskovic, como principal alvo defensivo para a próxima janela de transferências do verão. Hansi Flick está ansioso para reforçar a defesa do Blaugrana com o croata de 19 anos, que se destacou como um dos melhores jogadores durante o empréstimo à Bundesliga. As primeiras conversas entre o gigante catalão e os representantes do jogador já ocorreram.

  • A corrida por uma estrela em ascensão

    A busca de Flick por reforços defensivos levou o Barcelona a Hamburgo, segundo a Sky, onde Vuskovic, emprestado pelo Tottenham, está tendo uma campanha brilhante. O jogador de 19 anos, que fez 23 partidas e contribuiu com quatro gols, se estabeleceu como um pilar da defesa do HSV, atuando como uma ameaça nas duas áreas. Suas estatísticas são igualmente impressionantes, com 84% de aproveitamento nos passes e 68% de vitórias em duelos individuais. Embora o Hamburgo esteja desesperado para manter o jogador da seleção croata sub-21, sua falta de poder financeiro em comparação com os grandes clubes europeus torna cada vez mais improvável sua permanência na Alemanha.

  • Luka Vuskovic Hamburger SV 2026Getty Images

    Um sonho romântico versus a realidade

    Apesar do crescente interesse do Camp Nou, Vuskovic continua com uma forte ligação emocional ao Hamburgo. O irmão do zagueiro, Mario, também joga no Hamburgo e está cumprindo uma suspensão por doping, mas deve retornar aos gramados em novembro. Em fevereiro, Luka admitiu que jogar ao lado de seu irmão é uma grande motivação. “Se Mario puder jogar novamente no outono, terei a chance de jogar com ele, o que é atualmente meu maior desejo”, revelou. “Isso seria um sonho que se tornaria realidade para mim.”

    O diretor de futebol profissional do Hamburgo, Claus Costa, manteve-se realista em relação à situação. Ele afirmou: “Contratualmente, não há chance de ele ficar. É apenas um empréstimo, e não temos meios para garantir Luka ao HSV a longo prazo”, informou ele aoSport1. O dirigente reconheceu: “É claro que existe essa ideia romântica de que Luka um dia jogará ao lado de seu irmão Mario”.

  • A visão de Flick para o Blaugrana

    Espera-se que Flick receba pelo menos uma contratação defensiva de destaque neste verão para aumentar a concorrência no elenco atual. Vuskovic, que tem contrato com o Tottenham até 2030, representa um investimento de longo prazo, em vez de uma solução rápida. O Spurs superou vários clubes de ponta para conseguir sua contratação e, com o clube buscando construir um time jovem e dinâmico no norte de Londres, o Barcelona pode enfrentar uma tarefa difícil para convencer o time da Premier League a se desfazer de um de seus ativos mais valiosos.

  • Luka VuskovicGetty

    Uma decisão crucial para os Spurs

    O foco imediato de Vuskovic é terminar a temporada com força total pelo Hamburgo, que luta para atingir seus objetivos. Quando o empréstimo expirar, a bola estará firmemente no campo do Tottenham. O Spurs deve decidir se integra o adolescente ao time principal para a pré-temporada ou se aprova outro empréstimo — possivelmente de volta ao Hamburgo, para permitir a romântica reunião dos irmãos Vuskovic. Para o Barcelona, as próximas semanas serão dedicadas a formalizar seu interesse, mas com um contrato válido por mais quatro anos, qualquer acordo exigiria uma taxa de transferência significativa. A janela de transferências do verão revelará se a atração da La Liga supera a perspectiva de uma carreira na Premier League.

