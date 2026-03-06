Barcelona inicia negociações para contratar zagueiro adolescente do Tottenham

Apesar do crescente interesse do Camp Nou, Vuskovic continua com uma forte ligação emocional ao Hamburgo. O irmão do zagueiro, Mario, também joga no Hamburgo e está cumprindo uma suspensão por doping, mas deve retornar aos gramados em novembro. Em fevereiro, Luka admitiu que jogar ao lado de seu irmão é uma grande motivação. “Se Mario puder jogar novamente no outono, terei a chance de jogar com ele, o que é atualmente meu maior desejo”, revelou. “Isso seria um sonho que se tornaria realidade para mim.”

O diretor de futebol profissional do Hamburgo, Claus Costa, manteve-se realista em relação à situação. Ele afirmou: “Contratualmente, não há chance de ele ficar. É apenas um empréstimo, e não temos meios para garantir Luka ao HSV a longo prazo”, informou ele aoSport1. O dirigente reconheceu: “É claro que existe essa ideia romântica de que Luka um dia jogará ao lado de seu irmão Mario”.