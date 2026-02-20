Barcelona fica surpreso com o preço pedido pelo Atlético de Madrid por Julian Alvarez

O Barcelona recebeu um “não” categórico na forma de uma avaliação de € 200 milhões (£ 167 milhões) por Alvarez, de acordo com a Cadena Ser. Após fazer consultas internas sobre a disponibilidade do vencedor da Copa do Mundo, o Blaugrana foi informado de que qualquer acordo exigiria a segunda maior taxa de transferência já paga, atrás apenas da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain em 2017, no valor de € 222 milhões.

A hierarquia catalã vê Alvarez como a opção tática ideal para liderar seu ataque na próxima década. Sua energia de alta pressão e versatilidade técnica fizeram dele a prioridade indiscutível para o diretor esportivo Deco e seu departamento. No entanto, o Atlético não tem intenção de perder sua contratação de destaque tão cedo.

A situação é ainda mais complicada pelo cenário político no Camp Nou. Com as eleições presidenciais se aproximando, os grandes investimentos esportivos estão atualmente suspensos. Embora algumas reportagens da Argentina sugiram que existe um acordo preliminar com o jogador, Joan Laporta deve primeiro garantir sua reeleição e retornar o clube à regra de gastos 1:1 da La Liga antes que uma oferta possa ser considerada.