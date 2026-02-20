(C)Getty images
Barcelona fica surpreso com o preço pedido pelo Atlético de Madrid por Julian Alvarez
O Atlético exige uma taxa recorde
O Barcelona recebeu um “não” categórico na forma de uma avaliação de € 200 milhões (£ 167 milhões) por Alvarez, de acordo com a Cadena Ser. Após fazer consultas internas sobre a disponibilidade do vencedor da Copa do Mundo, o Blaugrana foi informado de que qualquer acordo exigiria a segunda maior taxa de transferência já paga, atrás apenas da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain em 2017, no valor de € 222 milhões.
A hierarquia catalã vê Alvarez como a opção tática ideal para liderar seu ataque na próxima década. Sua energia de alta pressão e versatilidade técnica fizeram dele a prioridade indiscutível para o diretor esportivo Deco e seu departamento. No entanto, o Atlético não tem intenção de perder sua contratação de destaque tão cedo.
A situação é ainda mais complicada pelo cenário político no Camp Nou. Com as eleições presidenciais se aproximando, os grandes investimentos esportivos estão atualmente suspensos. Embora algumas reportagens da Argentina sugiram que existe um acordo preliminar com o jogador, Joan Laporta deve primeiro garantir sua reeleição e retornar o clube à regra de gastos 1:1 da La Liga antes que uma oferta possa ser considerada.
Obstáculos financeiros e interesses rivais
Apesar do grande interesse do Barcelona, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, descartou publicamente a possibilidade de uma venda durante a janela de transferências de janeiro. O Rojiblancos está determinado a manter seu craque e, segundo relatos, está preparando uma lucrativa extensão de contrato para afastar os pretendentes. Essa estratégia visa recompensar o jogador de 26 anos por seu comprometimento, ao mesmo tempo em que aumenta ainda mais seu valor de mercado.
Embora os clubes de elite da Premier League — incluindo Arsenal, Chelsea e Manchester United — estejam de olho no “Spider”, acredita-se que Alvarez prefira permanecer na Espanha. Relatos sugerem que, se ele deixar o Metropolitano, o Barcelona seria seu destino preferido. No entanto, o Atlético tem uma vantagem, já que o atacante tem contrato até 2030.
Para diminuir a diferença, o Barcelona provavelmente precisaria sancionar várias saídas de alto nível para equilibrar suas contas. Sem uma mudança significativa em sua situação econômica, igualar o preço pedido de € 200 milhões continua sendo uma tarefa impossível sob as rígidas regras de teto salarial da La Liga. Por enquanto, a transferência continua sendo um sonho para o Blaugrana, em vez de uma realidade esportiva.
Simeone defende Alvarez
“Julian é um jogador sob contrato com o Atlético de Madrid e está feliz”, disse Enrique Cerezo à emissora egípcia Win Win quando questionado sobre os rumores de uma possível transferência para a Catalunha. “Ninguém do Barça nos contatou oficialmente sobre a contratação dele, e isso é tudo o que há a dizer.”
Diego Simeone também tem demonstrado abertamente seu apoio ao atacante, especialmente após uma recente queda em seu desempenho. “Sério? Você está realmente me perguntando isso?”, rebateu Simeone aos repórteres que questionavam o desempenho do argentino. “A verdade é que Julian Alvarez fala por si mesmo, por causa do nome que tem, da autoridade que exerce e da carreira que construiu, certo?”
A admiração por Alvarez se estende ao vestiário do Barcelona, onde seus possíveis futuros companheiros de equipe já começaram a elogiar sua habilidade. “Ele é um ótimo jogador; para mim, é um dos melhores atacantes do mundo”, observou recentemente o zagueiro Ronald Araujo, do Barça. “Dá para ver a qualidade que ele tem.”
A alta consideração de seus colegas destaca por que o clube catalão está tão desesperado para garantir sua contratação. No entanto, com Simeone mantendo total confiança em seu compatriota e Cerezo se recusando a negociar, o caminho para uma transferência continua repleto de obstáculos que mesmo um jogador da qualidade de Alvarez pode ter dificuldade em contornar.
Preparando-se para a corrida
Álvarez tentará silenciar seus críticos e justificar sua astronômica taxa de transferência quando o Atlético voltar à ação. O foco continua sendo conquistar troféus sob o comando de Simeone, com uma série de partidas cruciais pela La Liga e pela competição europeia se aproximando.
Para o Barcelona,
o foco muda para a gestão do clube. O clube deve enfrentar as próximas eleições e finalizar vários acordos de patrocínio para aumentar sua alavancagem financeira antes da janela de transferências de verão.
Enquanto o Barça se prepara para o jogo em casa contra o Levante no domingo, o Los Rojiblancos enfrenta o Espanyol na La Liga no dia anterior. Em seguida, eles disputam a segunda partida das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Club Brugge na próxima semana. Na primeira partida, o Atlético teve que se contentar com um empate em 3 a 3, com Alvarez marcando o primeiro gol.
