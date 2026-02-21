AFP
Barcelona emite aviso sobre a transferência de Marcus Rashford, enquanto candidato à presidência busca alternativa
Rashford tem tido um bom desempenho, mas o futuro ainda não está garantido.
Rashford provou ser um membro muito útil da equipe de Hansi Flick nesta temporada, atuando na linha de frente e marcando gols importantes na La Liga e na Liga dos Campeões. Existe a opção de contratar o jogador de 28 anos por apenas £ 26 milhões como parte do seu contrato de empréstimo por uma temporada, com o futuro do jogador da seleção inglesa ainda em dúvida, apesar de relatos anteriores de um forte desejo do Barcelona de contratá-lo permanentemente.
A próxima eleição presidencial do Barça acontecerá em 15 de março de 2026, após um segundo mandato de cinco anos com Joan Laporta no comando. Embora o jogador de 63 anos vá concorrer à reeleição mais uma vez, ele enfrentará três adversários: Victor Font, Xavier Vilajoana e Marc Ciria.
Em uma entrevista recente à ESPN, enquanto continua sua campanha presidencial, Vilajoana abordou o futuro de Rashford no Nou Camp e sugeriu que o Barcelona deveria considerar opções “internas” antes de se comprometer com uma contratação definitiva do atacante. Ele citou o ala Virgili, de 19 anos, como uma opção alternativa, já que o Barça detém uma cláusula de recompra sobre o jovem astro do Mallorca após sua venda por € 3,5 milhões (£ 3 milhões/$ 4,1 milhões) no verão passado.
Vilajoana expressa desejo de considerar alternativas a Rashford
Vilajoana disse à ESPN: “Sou alguém que acredita que você deve sempre procurar primeiro dentro da própria empresa, como sempre disse, e depois procurar fora, dependendo das características dos jogadores que você tem.
Por exemplo, quero dar o exemplo de Jan Virgili, que atualmente joga pelo Mallorca. Ele é um ótimo ala. Eu talvez considerasse [exercer a cláusula para recontratá-lo] como uma opção, por exemplo, em vez de pagar a cláusula de Rashford.
Dito isso, não é apenas o presidente que chega e toma a decisão. O presidente chega, coloca as coisas na mesa, as alternativas são consideradas, é discutido e uma decisão é tomada.
O que tenho claro é que, se [contratar Rashford] for considerado a melhor decisão do ponto de vista esportivo, o dinheiro estará disponível para que isso aconteça.”
Kane para o Barcelona no verão?
O futuro de Rashford não foi o único assunto discutido por Vilajoana, que também propôs a ideia de contratar Harry Kane para o Barcelona no verão. O futuro a longo prazo do capitão da Inglaterra no Bayern de Munique permanece incerto e Vilajoana, de 53 anos – membro da famosa academia La Masia do Barça na juventude – afirmou acreditar que Kane estaria interessado em se transferir para o Nou Camp.
“O que nos falta é um atacante”, disse ele. “Um centroavante capaz de articular o jogo, mas que também seja um matador dentro da área.
Há um. Na verdade, já entramos em contato e acho que ele é um jogador que se encaixaria muito bem, dependendo de sua situação contratual: é Harry Kane.
Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente no nosso estilo de jogo. Ele é um atacante capaz de recuar para articular jogadas com seus companheiros. Ele também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador.
“Também sei que ele gosta do Barcelona”, acrescentou. “Na verdade, são poucos os jogadores que não gostam do Barcelona. Portanto, é uma questão de conversar sobre isso, obviamente.”
Os próximos meses serão importantes para Rashford, que busca garantir seu futuro
Rashford espera que desempenhar um papel fundamental pelo Barcelona nos últimos meses da temporada o ajude a garantir uma transferência definitiva para a Catalunha no verão.
Surgiram rumores de um retorno ao Manchester United caso Michael Carrick permaneça no clube na próxima temporada, mas Rashford teria se adaptado ao Barcelona e estaria interessado em permanecer no clube por um longo prazo. Os comentários de Vilajoana sugerem que o futuro do atacante está longe de ser garantido na situação atual.
