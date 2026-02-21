Rashford provou ser um membro muito útil da equipe de Hansi Flick nesta temporada, atuando na linha de frente e marcando gols importantes na La Liga e na Liga dos Campeões. Existe a opção de contratar o jogador de 28 anos por apenas £ 26 milhões como parte do seu contrato de empréstimo por uma temporada, com o futuro do jogador da seleção inglesa ainda em dúvida, apesar de relatos anteriores de um forte desejo do Barcelona de contratá-lo permanentemente.

A próxima eleição presidencial do Barça acontecerá em 15 de março de 2026, após um segundo mandato de cinco anos com Joan Laporta no comando. Embora o jogador de 63 anos vá concorrer à reeleição mais uma vez, ele enfrentará três adversários: Victor Font, Xavier Vilajoana e Marc Ciria.

Em uma entrevista recente à ESPN, enquanto continua sua campanha presidencial, Vilajoana abordou o futuro de Rashford no Nou Camp e sugeriu que o Barcelona deveria considerar opções “internas” antes de se comprometer com uma contratação definitiva do atacante. Ele citou o ala Virgili, de 19 anos, como uma opção alternativa, já que o Barça detém uma cláusula de recompra sobre o jovem astro do Mallorca após sua venda por € 3,5 milhões (£ 3 milhões/$ 4,1 milhões) no verão passado.