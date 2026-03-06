Barcelona e Real Madrid rejeitam o plano especial da La Liga para uma “jornada retrô”, com os gigantes do Clássico se recusando a usar uniformes icônicos

Os uniformes participantes serão revelados em um evento de destaque no dia 19 de março, durante a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Após essa vitrine cultural, os torcedores terão a oportunidade de ver os clássicos reimaginados em ação durante a 31ª rodada da La Liga e a 35ª rodada da Segunda Divisão. Embora a maior parte da liga esteja adotando essa mudança estilística, quatro times continuarão a usar seus uniformes padrão de 2025-26. Como a única grande liga europeia a empreender uma iniciativa tão coordenada, a La Liga avaliará o impacto comercial e o envolvimento dos fãs para determinar se os uniformes “retrô” se tornarão uma ocorrência regular.