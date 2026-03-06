AFP
Barcelona e Real Madrid rejeitam o plano especial da La Liga para uma “jornada retrô”, com os gigantes do Clássico se recusando a usar uniformes icônicos
Uma viagem dividida pela estrada da memória
O futebol espanhol está prestes a passar por uma transformação nostálgica entre os dias 10 e 13 de abril, quando a La Liga sediará a primeira “Jornada Retro” do futebol profissional europeu. A iniciativa envolve 38 clubes das duas principais divisões, que usarão uniformes recém-desenhados, inspirados em períodos lendários de sua história. Os árbitros também devem participar com uniformes vintage personalizados. No entanto, a celebração coletiva da tradição não tem consenso total; embora a grande maioria da liga esteja participando, Barcelona, Real Madrid, Getafe e Rayo Vallecano não usarão camisas retrô em campo. Embora o Barça e os dois últimos citem obstáculos logísticos, o Madrid teria se distanciado totalmente do projeto.
Criando um legado vivo
Os dirigentes da liga definiram o projeto como uma ponte emocional vital entre diferentes épocas de torcedores. Jaime Blanco, diretor do La Liga Club Office, destacou que “o Dia Retrô é uma oportunidade única para homenagear a história dos nossos clubes e os símbolos que marcaram várias gerações de torcedores. É uma forma de trazer o passado para o presente, continuando a criar experiências e forjar um legado que se conecta emocionalmente com os torcedores. Apresentar esta coleção na Grande Semana da Moda Espanhola é a maneira ideal de estender essa identidade para além do campo e elevar o futebol à vanguarda do debate cultural e criativo.”
Uma reinicialização audiovisual total
A campanha, intitulada “42 Legados, 42 Maneiras de Vencer”, pretende ser uma experiência imersiva que vai muito além do vestuário dos jogadores. As transmissões televisivas passarão por uma reformulação estilística, incorporando gráficos de estilo retrô e uma identidade visual específica para transportar os telespectadores de volta no tempo. Este projeto transversal envolve lendas, patrocinadores e o museu “Legends, The Home of Football” para amplificar a narrativa histórica em plataformas digitais e físicas. No entanto, a recusa dos dois clubes mais bem-sucedidos da Espanha, como Barcelona e Madrid, em apresentar os uniformes enfraquece o impacto coletivo de um projeto destinado a celebrar a identidade compartilhada do futebol espanhol.
Da passarela ao campo
Os uniformes participantes serão revelados em um evento de destaque no dia 19 de março, durante a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Após essa vitrine cultural, os torcedores terão a oportunidade de ver os clássicos reimaginados em ação durante a 31ª rodada da La Liga e a 35ª rodada da Segunda Divisão. Embora a maior parte da liga esteja adotando essa mudança estilística, quatro times continuarão a usar seus uniformes padrão de 2025-26. Como a única grande liga europeia a empreender uma iniciativa tão coordenada, a La Liga avaliará o impacto comercial e o envolvimento dos fãs para determinar se os uniformes “retrô” se tornarão uma ocorrência regular.
