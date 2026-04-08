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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Barcelona e Atlético entre dois números... A quem vai recair a aposta dos campeões?

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
H. Flick
D. Simeone
Espanha
Alemanha
Argentina

Os números não mentem… mas também não contam toda a história!

Os holofotes estão voltados para um confronto acirrado na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, quando o Barcelona recebe seu rival Atlético de Madrid em um novo confronto, poucos dias após uma batalha acirrada na La Liga que terminou com uma vitória decisiva do time catalão (2 a 1).

A equipe do técnico Hans Flick chega ao jogo com estatísticas defensivas preocupantes, que não passarão despercebidas pelos Rojiblancos e seu técnico Diego Simeone, que também enfrenta lacunas históricas e um complexo que o colocará à prova hoje.

  • O Barcelona não conseguiu manter o gol invicto nas últimas 13 partidas consecutivas da Liga dos Campeões (nas duas últimas temporadas), a maior sequência desse tipo na história do clube na competição.

    Apesar da força ofensiva da equipe catalã, esse número revela uma crise evidente no sistema defensivo da equipe de Flick, o que pode colocar em risco seus objetivos continentais, como aconteceu na temporada passada na batalha contra o Inter de Milão.

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  • Uma questão decisiva... Um desafio repleto de riscos

    Essa realidade coloca o técnico Flick diante de um desafio especial, pois ele sabe muito bem que as partidas eliminatórias não perdoam erros repetidos, e sua batalha contra o Inter de Milão na temporada passada ainda está fresca na memória.

    Embora Flick tenha a melhor porcentagem de vitórias na Liga dos Campeões entre os treinadores que disputaram 10 partidas ou mais (73,8%), essa superioridade numérica esbarra em uma questão real: será que sua equipe consegue combinar eficácia ofensiva e solidez defensiva ao mesmo tempo?

  • Um momento decisivo

    Por outro lado, os números do Atlético de Madrid fora de casa não parecem mais tranquilos; pelo contrário, o time sofre de um complexo que nunca o abandonou ao longo de sua história na Liga dos Campeões.

    O Atlético não conseguiu nenhuma vitória fora de casa contra times espanhóis, ficando-se com um histórico negativo que reflete a dificuldade desses confrontos

    Mas o time madrilenho, liderado por Simeone, costuma transformar esses números em motivação, especialmente nas competições continentais, onde sabe jogar com os pequenos detalhes que fazem a diferença.

    E apesar da superioridade recente do Barcelona nos confrontos diretos, tendo vencido 5 dos últimos 6 jogos entre as duas equipes, a memória europeia apresenta um quadro diferente.

  • Os números não mentem... mas!

    Nas duas últimas vezes em que o Atlético e o Barcelona se enfrentaram nas quartas de final da Liga dos Campeões, em 2014 e 2016, os Rojiblancos conseguiram eliminar o time catalão, confirmando que as dinâmicas do futebol europeu nem sempre seguem a lógica dos resultados nacionais.

    Por isso, o confronto que se aproxima não parece ser apenas uma disputa entre duas equipes, mas entre duas filosofias opostas: o Barcelona, que aposta no ritmo e no ataque contínuo, e o Atlético, que acredita na solidez e nos golpes decisivos no momento crucial.

    Resumindo: na Liga dos Campeões, os números não mentem… mas também não contam toda a história, e tudo depende do que acontecer nos próximos 90 minutos e nos que se seguirão, quando tudo será redefinido.

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