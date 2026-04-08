Os holofotes estão voltados para um confronto acirrado na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, quando o Barcelona recebe seu rival Atlético de Madrid em um novo confronto, poucos dias após uma batalha acirrada na La Liga que terminou com uma vitória decisiva do time catalão (2 a 1).

A equipe do técnico Hans Flick chega ao jogo com estatísticas defensivas preocupantes, que não passarão despercebidas pelos Rojiblancos e seu técnico Diego Simeone, que também enfrenta lacunas históricas e um complexo que o colocará à prova hoje.