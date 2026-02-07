Getty Images Sport
Barcelona confirma desistência e deixa Real Madrid sozinho em projeto polêmico
Real Madrid ficou completamente sozinho
Os planos para a formação de uma nova Superliga Europeia foram anunciados em 2021, com 12 clubes inicialmente envolvidos. Barcelona,
Real Madrid e Atlético de Madrid eram os três clubes espanhóis que participariam, juntamente com os italianos Inter de Milão, Juventus e Milan, e seis times da Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham).
No entanto, uma forte reação negativa fez com que os clubes ingleses desistissem rapidamente do projeto, e os demais clubes seguiram o exemplo, com exceção dos dois gigantes espanhóis. O Barcelona agora confirmou sua intenção de se retirar, deixando o Real Madrid como o único time restante.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- GOAL
O comunicado do Barcelona
Já havia sido noticiado há algum tempo que o Barça planejava abandonar o projeto, e o clube publicou um comunicado confirmando a notícia: "O FC Barcelona anuncia hoje que notificou formalmente a European Super League Company e os clubes envolvidos sobre sua desistência do projeto da Superliga Europeia."
Por que o Barcelona abandonou a Superliga?
O Barcelona teria demonstrado interesse em uma Superliga Europeia como forma de aliviar suas dificuldades financeiras. No entanto, o presidente Joan Laporta admitiu recentemente que o clube agora buscará estreitar laços com a UEFA após o apoio ao projeto ter diminuído.
Ele disse ao AS: "O presidente da UEFA e o presidente da ECA, agora EFC, nos convidaram para vir a Roma. Participei de várias reuniões. Foi maravilhoso, emocionante, e discutimos muitos assuntos. Como vocês sabem, estamos empenhados em construir pontes entre a Superliga e a UEFA. O Barça tem uma posição clara, e os afetados e os responsáveis
já a conhecem. Somos a favor da paz porque há espaço para explorarmos juntos o retorno dos clubes da Superliga à UEFA. Sentimo-nos muito próximos da UEFA e da EFC."
"Estamos prestes a chegar a um acordo com a UEFA. Tanto Aleksander Ceferin quanto Nasser Al-Khelaifi estão em posição de promover o acordo e nos acolher na UEFA e na EFC. Estamos determinados a dar este passo porque beneficia o futebol europeu e os clubes. É uma estrutura muito abrangente, pois também beneficia os jogadores."
Real Madrid diz que a Superliga é "um projeto essencial"
Entretanto, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, continuou a manifestar seu apoio ao projeto. Ele também afirmou que o clube buscará indenização da UEFA pelo bloqueio da Superliga, declarando à imprensa: "Continuamos insistindo que [a Superliga] é um projeto essencial para o futebol. Com a sentença histórica do Tribunal Europeu e duas sentenças adicionais do Tribunal de Madri, a situação é muito diferente. Tivemos nosso direito de criar nossas próprias competições reconhecido. Também podemos reivindicar indenização milionária pela conduta da UEFA. Temos dois direitos: ser indenizados por nossas perdas e organizar uma competição no futuro, e lutaremos incansavelmente por ambos."
- AFP
Barça e Real disputando o título
O Real Madrid ainda não se pronunciou sobre a declaração do Barcelona,
mas não há dúvidas de que a tensão entre os dois clubes tem aumentado nesta temporada. Pérez criticou o Barcelona pelo escândalo envolvendo Negreira no início da campanha, enquanto Laporta respondeu acusando os merengues de "vomitar mentiras". Em campo, as duas equipes seguem travando uma batalha acirrada pela liderança da La Liga, com o Barcelona atualmente na ponta, apenas um ponto à frente do rival.
Publicidade