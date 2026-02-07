Barcelona confirma desistência e deixa Real Madrid sozinho em projeto polêmico

O Barcelona teria demonstrado interesse em uma Superliga Europeia como forma de aliviar suas dificuldades financeiras. No entanto, o presidente Joan Laporta admitiu recentemente que o clube agora buscará estreitar laços com a UEFA após o apoio ao projeto ter diminuído.

Ele disse ao AS: "O presidente da UEFA e o presidente da ECA, agora EFC, nos convidaram para vir a Roma. Participei de várias reuniões. Foi maravilhoso, emocionante, e discutimos muitos assuntos. Como vocês sabem, estamos empenhados em construir pontes entre a Superliga e a UEFA. O Barça tem uma posição clara, e os afetados e os responsáveis já a conhecem. Somos a favor da paz porque há espaço para explorarmos juntos o retorno dos clubes da Superliga à UEFA. Sentimo-nos muito próximos da UEFA e da EFC."

"Estamos prestes a chegar a um acordo com a UEFA. Tanto Aleksander Ceferin quanto Nasser Al-Khelaifi estão em posição de promover o acordo e nos acolher na UEFA e na EFC. Estamos determinados a dar este passo porque beneficia o futebol europeu e os clubes. É uma estrutura muito abrangente, pois também beneficia os jogadores."