Em um desdobramento que pode redesenhar os contornos da disputa entre os dois gigantes do futebol espanhol, Rodri desferiu um duro golpe no Real Madrid ao recusar a ideia de transferir-se para o "Santiago Bernabéu", preferindo juntar-se ao Barcelona em uma negociação que pode se tornar uma das mais notáveis dos últimos anos.

O clube merengue era considerado o candidato mais cotado para trazer o meio-campista espanhol de volta à capital, mas o Barcelona conseguiu virar a equação nos últimos dias, tornando o "Camp Nou" o destino mais provável do vencedor da Bola de Ouro, em uma negociação que se espera seja concretizada por um valor inferior ao de mercado do jogador, dado que ele entra no último ano de seu contrato com o Manchester City.

Em um movimento surpreendente, Rodri definiu sua posição ao escolher o Barcelona em detrimento do Real Madrid, apesar da crença predominante de que o clube merengue possuía clara vantagem na disputa por sua contratação, conforme informou o site "Goal".

O Real Madrid havia reavivado seu antigo interesse no jogador do Manchester City após as boas atuações que ele apresentou com a seleção espanhola na Copa do Mundo, mas o Barcelona se movimentou em silêncio antes de conseguir arrematar a negociação, deixando o jogador perto de vestir a camisa catalã em vez da camisa merengue.

As previsões indicam que o valor da negociação será relativamente baixo, devido ao fato de restar apenas uma temporada no contrato do jogador com o Manchester City, o que fez da negociação uma oportunidade rara que não se pode desperdiçar.