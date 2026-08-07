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Barcelona aplica o nocaute: golpe do século se transforma no pior pesadelo do Real Madrid

Rodri
J. Mourinho
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Rodri agita o mercado: esteve perto do Bernabéu e acabou parando no Camp Nou!

Em um desdobramento que pode redesenhar os contornos da disputa entre os dois gigantes do futebol espanhol, Rodri desferiu um duro golpe no Real Madrid ao recusar a ideia de transferir-se para o "Santiago Bernabéu", preferindo juntar-se ao Barcelona em uma negociação que pode se tornar uma das mais notáveis dos últimos anos.

O clube merengue era considerado o candidato mais cotado para trazer o meio-campista espanhol de volta à capital, mas o Barcelona conseguiu virar a equação nos últimos dias, tornando o "Camp Nou" o destino mais provável do vencedor da Bola de Ouro, em uma negociação que se espera seja concretizada por um valor inferior ao de mercado do jogador, dado que ele entra no último ano de seu contrato com o Manchester City.

Em um movimento surpreendente, Rodri definiu sua posição ao escolher o Barcelona em detrimento do Real Madrid, apesar da crença predominante de que o clube merengue possuía clara vantagem na disputa por sua contratação, conforme informou o site "Goal".

O Real Madrid havia reavivado seu antigo interesse no jogador do Manchester City após as boas atuações que ele apresentou com a seleção espanhola na Copa do Mundo, mas o Barcelona se movimentou em silêncio antes de conseguir arrematar a negociação, deixando o jogador perto de vestir a camisa catalã em vez da camisa merengue.

As previsões indicam que o valor da negociação será relativamente baixo, devido ao fato de restar apenas uma temporada no contrato do jogador com o Manchester City, o que fez da negociação uma oportunidade rara que não se pode desperdiçar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma oportunidade que não se repete

    Não é sempre que surge a oportunidade de contratar o melhor volante do mundo, especialmente quando ele está disponível por um preço bem abaixo do seu valor esportivo.

    E, apesar de o Manchester City continuar em suas tentativas de convencer o jogador a renovar seu contrato, os relatos mais recentes confirmam a disposição do clube inglês em aceitar uma proposta que ultrapasse ligeiramente os 60 milhões de libras esterlinas (81 milhões de dólares), a fim de evitar perdê-lo de graça ao fim da temporada.

    Rodri havia manifestado, nos últimos meses, o desejo de retornar à Espanha, sobretudo após o fim da era de Pep Guardiola no Etihad Stadium, o que reforçou sua sensação de que chegou a hora de enfrentar um novo desafio, como aconteceu com vários astros do time no período recente, a exemplo de John Stones e Bernardo Silva.

    O jogador, de 30 anos, sabe que tem poucos anos pela frente para apresentar seu melhor nível, o que o faz querer escolher o projeto esportivo mais adequado para dar continuidade à sua carreira.

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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Barcelona aproveita a situação ideal

    No início, parecia que o Real Madrid tinha uma grande vantagem para fechar o negócio, mas o Barcelona aproveitou os desdobramentos dos últimos dias e agiu rapidamente para entrar com força na mesa de negociações.

    E enquanto o Real Madrid não conseguiu chegar a um acordo definitivo com o Manchester City nem com o jogador em relação aos termos pessoais, o Barcelona abriu canais de comunicação diretos com ambas as partes, aproximando-se de concluir o negócio.

    O interesse do clube catalão também foi motivado pela grave lesão sofrida pelo holandês Frenkie de Jong durante a Copa do Mundo, depois de sofrer uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho, uma lesão que deve afastá-lo dos gramados por cerca de quatro meses, com a possibilidade de passar por uma cirurgia.

  • Hansi Flick Joan Laporta GOAL ONLYGoal AR

    Projeto Flick sela a decisão

    Rapidamente ficou claro que Rodri tem preferência por se transferir para o Barcelona, pois entende que o projeto esportivo comandado pelo técnico Hans Flick se adequa perfeitamente ao seu estilo de jogo.

    Segundo o que publicou o jornal "The Athletic", o jogador se sente atraído pela filosofia da equipe baseada na posse e na circulação de bola, além da presença de um grande número de seus companheiros da seleção espanhola dentro do vestiário.

    Muitos também consideram que Rodri possui características técnicas próximas às que fizeram de Sergio Busquets um dos maiores volantes da história do Barcelona, o que reforça a convicção do clube de que ele é o sucessor ideal para essa posição.

    Pablo Barquero, empresário de Rodri, afirmou que o jogador comunicou ao Real Madrid sua decisão final com todo o respeito.

    Ele disse em declarações à rádio "Cadena SER": "Por respeito ao Real Madrid e em reconhecimento à forma como nos trataram, Rodri disse a eles que sua decisão é se transferir para o Barcelona."

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    Relatos contraditórios

    Como de costume nas grandes negociações, a imprensa espanhola se encheu de versões contraditórias assim que surgiram as notícias sobre a aproximação de Rodri com o Barcelona.

    Alguns relatos indicaram que o Real Madrid já havia chegado a um acordo com o Manchester City, mas que tentou, nos últimos instantes, reduzir o valor da negociação, o que levou ao colapso das conversas.

    Por outro lado, outras versões falaram que o jogador ficou frustrado com a lentidão das movimentações do Real Madrid, especialmente porque o clube não estava disposto a pagar mais do que 34 milhões de libras esterlinas (46 milhões de dólares), o que o levou a mudar de destino em direção ao Barcelona.

    Outros relatos foram além e afirmaram que Rodri não tinha a intenção de se transferir para o Real Madrid desde o início, e que ele usou o interesse do clube merengue para pressionar o Barcelona e acelerar suas movimentações, enquanto versões mais chamativas falaram da existência de uma articulação entre Manchester City e Barcelona para levar o Real Madrid a aumentar sua oferta financeira.

    Segundo os relatos, o fracasso da negociação provocou uma onda de irritação nos bastidores do Real Madrid, já que o treinador José Mourinho ficou extremamente frustrado após perder um de seus principais alvos no mercado de transferências.

    As fontes acrescentaram que Mourinho fez uma ligação furiosa ao chefe do departamento de olheiros, Juni Calafat, expressando seu descontentamento com o fracasso do clube em concretizar a negociação, antes de receber uma resposta informando que a equipe seguiria a temporada com as opções atuais no meio-campo, após o fim definitivo das negociações.

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