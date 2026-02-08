Barcelona é acusado de ter cometido o "maior escândalo da história do futebol espanhol" por técnico do Real Madrid

O Real Madrid perdeu o meio-campista inglês Jude Bellingham devido a uma lesão inoportuna, um problema na coxa que afetou o incansável jogador de 22 anos, enquanto Rodrygo agora cumpre suspensão.
O atacante brasileiro foi expulso durante a humilhante derrota por 4 a 2 para o Benfica, em Lisboa, partida em que o goleiro adversário, Anatoliy Trubin, marcou de cabeça aos 98 minutos, mantendo sua equipe viva na competição da Liga dos Campeões.
Rodrygo pediu desculpas por suas ações, e Arbeloa considera o assunto encerrado. Ele disse: “Ele já emitiu uma declaração de arrependimento. Ele sabe que cometeu um erro e, a partir daí, precisamos trazê-lo de volta o mais rápido possível e nas melhores condições possíveis para que ele possa nos ajudar como sabe fazer.”
O Real Madrid se prepara para um reencontro imediato com o Benfica em competição continental. Após não conseguir garantir uma vaga entre os oito primeiros e a classificação direta para as oitavas de final, o time terá que enfrentar novamente a equipe de José Mourinho na fase eliminatória dos playoffs.
O primeiro jogo desse confronto acontecerá em 17 de fevereiro, com o Real Madrid tendo dois compromissos no campeonato espanhol antes disso. Depois de enfrentar o Valencia no Mestalla, o time receberá a Real Sociedad em 14 de fevereiro. A equipe de Arbeloa está a um passo do Barcelona na liderança da La Liga.