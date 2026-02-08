Barcelona é acusado de ter cometido o "maior escândalo da história do futebol espanhol" por técnico do Real Madrid

Arbeloa está fazendo o possível para garantir que os problemas extracampo não se tornem uma distração para o Real Madrid, que busca alcançar o Barcelona em mais uma emocionante disputa pelo título da La Liga. Ele sofreu algumas derrotas inesperadas durante seu período no comando – contra Albacete e Benfica – mas também conquistou três vitórias consecutivas na La Liga.

Sobre os desafios que sua equipe enfrentará no confronto com o Valencia no domingo, ele disse: “Grandes times precisam fazer muitas coisas bem para vencer. Não podemos dominar apenas uma, precisamos ser capazes de fazer muitas coisas bem em campo: precisamos ser capazes de fazê-las ao mesmo tempo, ter automatismos, pensar todos da mesma maneira… E isso só pode ser alcançado com trabalho e dedicação.”

“A predisposição dos jogadores continua tão boa quanto antes, com o mesmo desejo e a mesma ambição pelos objetivos que temos pela frente. Amanhã é uma partida muito complicada e difícil. Esta semana, estivemos focados em dar continuidade a essa evolução em todos os aspectos do jogo. Ainda estamos longe do nosso potencial máximo.”