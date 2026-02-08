Goal.com
Barcelona Laporta Enrique Negreira GFXGetty/Sport.es
Chris Burton

Barcelona é acusado de ter cometido o "maior escândalo da história do futebol espanhol" por técnico do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, acusou o rival Barcelona de gerar o "maior escândalo da história do futebol espanhol"

O Barça continua envolvido no caso Negreira, que se arrasta há anos, com acusações de suborno de árbitros. Até o momento, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada para essa saga, para grande perplexidade de Arbeloa.

  • O que é o caso Negreira envolvendo o Barcelona?

    O caso voltou a ser notícia recentemente. Inicialmente, descobriu-se que o Barcelona havia feito pagamentos totalizando 8,4 milhões de euros (R$ 52 milhões) a José María Enríquez Negreira - ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) - entre 2001 e 2018.

    O Barcelona afirma que contratou Negreira como consultor externo para fornecer relatórios técnicos sobre arbitragem, sendo que o próprio Negreira nega qualquer sugestão de que tenha recebido pagamento para influenciar decisões tomadas em jogos oficiais. As acusações de suborno foram rejeitadas por um tribunal espanhol em maio de 2024, mas a investigação continua sob a acusação de corrupção esportiva.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Arbeloa lança indireta sobre "escândalo" contra o Barcelona no Clásico

    Arbeloa, que assumiu o comando técnico do Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso, foi questionado sobre a situação. Como era de se esperar, considerando sua ligação com o clube merengue, o ex-jogador da seleção espanhola foi implacável em sua avaliação. 

    Ele disse aos repórteres: “Em relação ao caso Negreira, acho que ninguém entende que, até hoje, o maior escândalo da história do futebol espanhol ainda não foi resolvido. Para mim, é isso que deveria preocupar muita gente.”

  • Arbeloa assume como técnico interino do Real Madrid

    Arbeloa está fazendo o possível para garantir que os problemas extracampo não se tornem uma distração para o Real Madrid, que busca alcançar o Barcelona em mais uma emocionante disputa pelo título da La Liga. Ele sofreu algumas derrotas inesperadas durante seu período no comando – contra Albacete e Benfica – mas também conquistou três vitórias consecutivas na La Liga.

    Sobre os desafios que sua equipe enfrentará no confronto com o Valencia no domingo, ele disse: “Grandes times precisam fazer muitas coisas bem para vencer. Não podemos dominar apenas uma, precisamos ser capazes de fazer muitas coisas bem em campo: precisamos ser capazes de fazê-las ao mesmo tempo, ter automatismos, pensar todos da mesma maneira… E isso só pode ser alcançado com trabalho e dedicação.”

    “A predisposição dos jogadores continua tão boa quanto antes, com o mesmo desejo e a mesma ambição pelos objetivos que temos pela frente. Amanhã é uma partida muito complicada e difícil. Esta semana, estivemos focados em dar continuidade a essa evolução em todos os aspectos do jogo. Ainda estamos longe do nosso potencial máximo.”

  • Rodrygo Real Madrid 2025-26Getty

    Lesão de Bellingham e suspensão de Rodrygo: desafios para o Real Madrid

    O Real Madrid perdeu o meio-campista inglês Jude Bellingham devido a uma lesão inoportuna, um problema na coxa que afetou o incansável jogador de 22 anos, enquanto Rodrygo agora cumpre suspensão.

    O atacante brasileiro foi expulso durante a humilhante derrota por 4 a 2 para o Benfica, em Lisboa, partida em que o goleiro adversário, Anatoliy Trubin, marcou de cabeça aos 98 minutos, mantendo sua equipe viva na competição da Liga dos Campeões.

    Rodrygo pediu desculpas por suas ações, e Arbeloa considera o assunto encerrado. Ele disse: “Ele já emitiu uma declaração de arrependimento. Ele sabe que cometeu um erro e, a partir daí, precisamos trazê-lo de volta o mais rápido possível e nas melhores condições possíveis para que ele possa nos ajudar como sabe fazer.”

    O Real Madrid se prepara para um reencontro imediato com o Benfica em competição continental. Após não conseguir garantir uma vaga entre os oito primeiros e a classificação direta para as oitavas de final, o time terá que enfrentar novamente a equipe de José Mourinho na fase eliminatória dos playoffs.

    O primeiro jogo desse confronto acontecerá em 17 de fevereiro, com o Real Madrid tendo dois compromissos no campeonato espanhol antes disso. Depois de enfrentar o Valencia no Mestalla, o time receberá a Real Sociedad em 14 de fevereiro. A equipe de Arbeloa está a um passo do Barcelona na liderança da La Liga.

