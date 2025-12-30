Baque para Arne Slot? Liverpool demite técnico de bolas paradas após fragilidades serem expostas

As bolas paradas têm sido um problema recorrente para o Liverpool nesta temporada, comprometendo atuações que, em outros aspectos, têm sido sólidas e oferecendo aos adversários uma forma constante de voltar aos jogos. Com a situação sem sinais de melhora, o clube concluiu que uma reformulação era inevitável.

Desconsiderando os pênaltis, nenhuma equipe da Premier League sofreu mais gols em bolas paradas do que o Liverpool, que já foi vazado 12 vezes nesse tipo de lance. Os escanteios, em especial, têm sido um ponto crítico: apenas o West Ham sofreu mais gols a partir dessa jogada. No ataque, o cenário também preocupa. O Liverpool marca, em média, apenas 2,4 gols a cada 100 bolas paradas, desempenho superior apenas ao do Brentford entre os times da elite. Defensivamente, os números são igualmente alarmantes, com 8,2 gols sofridos a cada 100 bolas paradas, índice pior apenas que o do Nottingham Forest.