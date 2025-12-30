Baque para Arne Slot? Liverpool demite técnico de bolas paradas após fragilidades serem expostas
Números que contam uma história incômoda
As bolas paradas têm sido um problema recorrente para o Liverpool nesta temporada, comprometendo atuações que, em outros aspectos, têm sido sólidas e oferecendo aos adversários uma forma constante de voltar aos jogos. Com a situação sem sinais de melhora, o clube concluiu que uma reformulação era inevitável.
Desconsiderando os pênaltis, nenhuma equipe da Premier League sofreu mais gols em bolas paradas do que o Liverpool, que já foi vazado 12 vezes nesse tipo de lance. Os escanteios, em especial, têm sido um ponto crítico: apenas o West Ham sofreu mais gols a partir dessa jogada. No ataque, o cenário também preocupa. O Liverpool marca, em média, apenas 2,4 gols a cada 100 bolas paradas, desempenho superior apenas ao do Brentford entre os times da elite. Defensivamente, os números são igualmente alarmantes, com 8,2 gols sofridos a cada 100 bolas paradas, índice pior apenas que o do Nottingham Forest.
Ritmo quebrado com frequência
O impacto dessas falhas ficou claro nas últimas semanas. Em dois jogos consecutivos da liga, contra Tottenham e Wolverhampton, o Liverpool parecia ter o controle total ao abrir 2 a 0. Em ambas as partidas, porém, um gol sofrido em bola parada mudou o rumo do jogo, forçando o time de Arne Slot a lidar com finais tensos, em vez de vitórias tranquilas.
Van Dijk expressa a frustração
Briggs chegou a Anfield em julho de 2024, inicialmente como treinador de desenvolvimento individual da equipe principal, após a saída de Vítor Matos. A ideia original do Liverpool era contratar um especialista em bolas paradas, mas, sem encontrar o nome ideal, o clube decidiu repassar essa função a Briggs. No último meio do ano, houve uma nova tentativa de ajuste, com a chegada do brasileiro Luiz Fernando Iubel como treinador principal de desenvolvimento individual, permitindo que Briggs se dedicasse exclusivamente às bolas paradas. Mesmo assim, o rendimento não evoluiu como esperado.
Capitão da equipe, Virgil van Dijk não evitou o tema ao comentar o problema: “Defendemos muito bem muitas bolas paradas, mas o fato é que sofremos gols demais assim, e isso machuca. Precisamos melhorar. É questão de repetição, treino, análise… é algo que temos de corrigir. Eu diria que, em pelo menos 75% das vezes, ou até mais, o problema nem está no primeiro contato, mas na segunda bola, que acaba sendo fatal.”
De olho em um 2026 promissor
O Liverpool ainda não definiu um substituto imediato para Briggs, e as responsabilidades pelas bolas paradas serão assumidas temporariamente por outros membros da comissão de Slot. Dentro de campo, o foco volta-se rapidamente para os resultados. O Liverpool recebe o Leeds United em Anfield no Ano Novo, com o objetivo de ampliar para oito jogos a sequência invicta em todas as competições.