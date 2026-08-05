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Bap e Leila PereiraReprodução/Redes Sociais
Gabriel Marin

Bap admite responsabilidade por atritos com Leila, vê choque de personalidades e reforça respeito ao Palmeiras

Palmeiras
Flamengo

Presidente do Flamengo afirma que rivalidade com a mandatária alviverde prejudica discussões sobre a liga, elogia antigos dirigentes do Verdão e defende diálogo entre os clubes

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras tem extrapolado as quatro linhas nos últimos anos. Além da disputa pelos principais títulos do futebol brasileiro, os bastidores também foram marcados por constantes trocas de farpas entre os presidentes Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Leila Pereira.

Em entrevista ao podcast Sports Market Makers, o mandatário rubro-negro falou abertamente sobre a relação conturbada com a dirigente alviverde, reconheceu que também tem responsabilidade pelos conflitos e defendeu que as divergências pessoais não impeçam o diálogo entre as duas instituições.

Bap ainda afirmou que o embate entre os dirigentes dificulta negociações importantes para o futuro do futebol brasileiro, como a criação de uma liga nacional, e fez questão de destacar a boa relação que mantém com outros nomes da atual e de antigas gestões do Palmeiras.

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  • imago-sport-1069745936.jpgPxImages

    Bap admite culpa e defende diálogo institucional

    Ao comentar a relação com Leila Pereira, Bap afirmou que os desentendimentos não podem impedir que Flamengo e Palmeiras conversem quando houver interesses em comum.

    Segundo o presidente rubro-negro, o respeito entre as instituições deve prevalecer, independentemente das diferenças pessoais entre seus dirigentes.

    "Flamengo e Palmeiras não precisam ser amigos, mas precisam sentar na mesa e discutir negócio como deve ser feito. Em relação à instituição, absolutamente nada contra. Ela não é culpada por tudo de ruim da relação, também tenho minha parte".

    O dirigente reconheceu que os dois protagonizaram episódios de tensão desde que assumiu a presidência do Flamengo, em dezembro de 2024, mas acredita que isso não inviabiliza futuras negociações.

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  • Bap e Leila PereiraGetty/GOAL

    Criação da liga é afetada pela rivalidade entre dirigentes

    Bap também relacionou o desgaste com Leila Pereira às dificuldades nas discussões sobre a criação de uma liga para organizar o futebol brasileiro.

    Na avaliação do presidente do Flamengo, negociações dessa magnitude exigem confiança entre as partes, algo que acabou sendo prejudicado pelo histórico recente entre os dois dirigentes.

    "Você faz negócio com quem não confia, não conhece, não tem um nível mínimo de admiração? Se eu vou a um evento na sua casa e você me trata mal, por que você acha que vou te tratar bem?".

    O mandatário ainda relembrou episódios de reuniões entre clubes e afirmou que determinadas atitudes acabaram aprofundando a distância entre as partes.

    "Quem bate esquece, quem apanha não esquece jamais".

  • Bap e Leila PereiraGetty/GOAL

    "Choque de personalidades" explica embate

    Durante a entrevista, Bap atribuiu boa parte da rivalidade pública a diferenças de perfil entre ele e Leila Pereira.

    Segundo o dirigente, sua postura não muda em função de quem está do outro lado da discussão.

    "Eu não vou tratar quem é deselegante ou não tem respeito de uma forma diferente por ser mulher. Se me taca uma pedra, vou tacar uma pedra. Se quiser se vitimizar, espernear, pode fazer. Não muda nada para mim".

    Na sequência, resumiu o cenário como um conflito de estilos.

    "Muitas vezes, você tem choques de personalidades, e eu acho que é isso".

    As declarações acontecem poucos dias após mais um capítulo da rivalidade entre os clubes. Recentemente, o Flamengo publicou uma nota oficial alegando que o Palmeiras estaria sendo beneficiado por decisões da arbitragem no Brasileirão, posicionamento que recebeu resposta pública de Leila Pereira, que classificou a manifestação rubro-negra como "cara de pau".

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  • imago-sport-24607280.jpgFotoarena

    Paulo Nobre recebe elogios e Galiotte é citado como exemplo de boa relação

    Apesar das críticas à atual relação com Leila Pereira, Bap fez questão de separar a instituição de seus dirigentes e destacou o respeito que mantém por nomes importantes da história recente do Palmeiras.

    O principal elogio foi direcionado a Paulo Nobre, responsável por liderar a reestruturação financeira do clube.

    "Eu conheci o Paulo Nobre num momento muito delicado do Palmeiras e tinha uma admiração enorme pelo que ele fez. Eu me achava louco pelo que tinha feito pelo Flamengo, mas percebi que o Paulo era um louco extraterrestre. Na minha opinião, deveria ter uma estátua do Paulo Nobre no Palmeiras".

    Na sequência, o presidente do Flamengo também destacou a relação construída com Maurício Galiotte durante sua gestão no Verdão.

    "Depois veio o Galiotte, com quem tenho uma relação excepcional".

    Além dos ex-presidentes, Bap elogiou o coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio, e o diretor de futebol Anderson Barros, ressaltando que mantém boa convivência com ambos.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Rivalidade segue intensa dentro e fora de campo

    Embora Flamengo e Palmeiras continuem sendo os principais concorrentes na disputa pelos títulos nacionais, as declarações de Bap mostram que o confronto entre os clubes também permanece vivo nos bastidores.

    Ao mesmo tempo em que reconhece os atritos pessoais com Leila Pereira, o dirigente afirma que as divergências não devem impedir conversas institucionais e reforça que mantém respeito pela história, pela estrutura e por profissionais que atuam no Palmeiras. O desafio, segundo suas próprias palavras, é separar as diferenças pessoais dos interesses coletivos do futebol brasileiro.

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