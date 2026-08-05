Bap admite responsabilidade por atritos com Leila, vê choque de personalidades e reforça respeito ao Palmeiras

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras tem extrapolado as quatro linhas nos últimos anos. Além da disputa pelos principais títulos do futebol brasileiro, os bastidores também foram marcados por constantes trocas de farpas entre os presidentes Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Leila Pereira.

Em entrevista ao podcast Sports Market Makers, o mandatário rubro-negro falou abertamente sobre a relação conturbada com a dirigente alviverde, reconheceu que também tem responsabilidade pelos conflitos e defendeu que as divergências pessoais não impeçam o diálogo entre as duas instituições.

Bap ainda afirmou que o embate entre os dirigentes dificulta negociações importantes para o futuro do futebol brasileiro, como a criação de uma liga nacional, e fez questão de destacar a boa relação que mantém com outros nomes da atual e de antigas gestões do Palmeiras.