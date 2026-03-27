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Nottingham Forest FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

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Banco do Tottenham: De Zerbi, eventualmente, só no final da temporada; Dyche se prepara para substituir Tudor

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Tottenham
S. Dyche
R. De Zerbi
I. Tudor
Premier League

Em situação de emergência total, os Spurs pensam em um experiente goleiro

Que se salve quem puder: o Tottenham está apenas um ponto à frente do penúltimo colocado da Premier League e, após a pesada derrota por 3 a 0 no confronto direto contra o Nottingham Forest, cogita seriamente trocar de técnico pela segunda vez nesta temporada.

A situação de Igor Tudor, que ainda não conquistou nenhuma vitória, exceto o triunfo sem importância na partida de volta das oitavas de final contra o Atlético de Madrid, tornou-se ainda mais delicada devido ao triste luto que atingiu o ex-técnico da Udinese, Verona e Juventus: a perda de seu pai. Uma dor que inevitavelmente pode comprometer a lucidez de Tudor na reta final do campeonato e tornar necessária uma mudança de emergência, que pode ocorrer no início da próxima semana, lembrando que o fim de semana da Páscoa será dedicado à FA Cup e não ao campeonato.

  • DE ZERBI, POR ENQUANTO NÃO

    A ideia do Spurs era clara: entrar em contato imediatamente com Roberto De Zerbi, que estava sem clube após o término de sua passagem pelo Marselha. No entanto, segundo o Telegraph, o ex-técnico do Sassuolo deu a entender que gostaria de esperar o início da próxima temporada para aceitar um novo cargo.

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  • DYCHE E' PRONTO

    A ideia, então, volta a ser a de apostar em Sean Dyche, um técnico pragmático e especialista na luta pela permanência, que construiu sua carreira no Burnley e, nesta temporada, ocupou o banco do Nottingham Forest antes de Vitor Pereira. Adi Hutter, Chris Hughton, Ryan Mason e Tim Sherwood são os outros nomes na disputa.

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