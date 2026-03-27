Que se salve quem puder: o Tottenham está apenas um ponto à frente do penúltimo colocado da Premier League e, após a pesada derrota por 3 a 0 no confronto direto contra o Nottingham Forest, cogita seriamente trocar de técnico pela segunda vez nesta temporada.

A situação de Igor Tudor, que ainda não conquistou nenhuma vitória, exceto o triunfo sem importância na partida de volta das oitavas de final contra o Atlético de Madrid, tornou-se ainda mais delicada devido ao triste luto que atingiu o ex-técnico da Udinese, Verona e Juventus: a perda de seu pai. Uma dor que inevitavelmente pode comprometer a lucidez de Tudor na reta final do campeonato e tornar necessária uma mudança de emergência, que pode ocorrer no início da próxima semana, lembrando que o fim de semana da Páscoa será dedicado à FA Cup e não ao campeonato.