Balotelli: “Ibrahimovic como dirigente do Milan? Zlatan é o dirigente do próprio Zlatan...”

Mario Balotelli concede entrevista exclusiva à SportMediaset: “O Al Ittifaq? Estou bem aqui, o projeto é bom e esse time tem perspectivas de melhora. Além disso, vive-se bem em Dubai. Não sei até quando vou continuar, mas com certeza enquanto tiver essa paixão por treinar, suar, entrar em campo e marcar gols. Mesmo que tudo o que envolve esse futebol esteja começando a me cansar”. Pela primeira vez em times oficiais, o SuperMario poderá jogar ao lado do irmão Enock: “Fisicamente, ele é um monstro, vai se sair bem. E eu vou dar trabalho pra ele...”.





SOBRE A SÉRIE A

“Sinto falta do futebol italiano de 15 anos atrás, de como era, de como se jogava e dos jogadores que havia. Gostaria que a Série A voltasse ao topo. É difícil eu voltar para a Itália; eu tinha dito a mim mesmo que no Genoa seria minha última tentativa, mas a diretoria errou em tudo. É uma pena, porque a cidade era linda, o time era forte e a torcida, fantástica”.





“Pela qualidade pura, ainda hoje não vejo jogadores mais fortes do que eu na Itália; claro que o futebol moderno prefere jogadores com mais velocidade e força física. Não vejo jogadores como eu; há muitos jogadores fortes, mas nenhum com o meu estilo de jogo”.





A SELEÇÃO

O último gol da seleção italiana na Copa do Mundo foi seu, há 12 anos contra a Inglaterra: “Não é nada de que se orgulhar; pelo contrário, é algo triste. Já se passaram muitos anos”.



