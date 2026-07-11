Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Grafica Balotelli 2025Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Balotelli: “Ibrahimovic como dirigente do Milan? Zlatan é o dirigente do próprio Zlatan...”

M. Balotelli
Milan

O ex-atacante da Seleção Nacional: “Até hoje, não vejo jogadores mais fortes do que eu na Itália”

Mario Balotelli concede entrevista exclusiva à SportMediaset: “O Al Ittifaq? Estou bem aqui, o projeto é bom e esse time tem perspectivas de melhora. Além disso, vive-se bem em Dubai. Não sei até quando vou continuar, mas com certeza enquanto tiver essa paixão por treinar, suar, entrar em campo e marcar gols. Mesmo que tudo o que envolve esse futebol esteja começando a me cansar”. Pela primeira vez em times oficiais, o SuperMario poderá jogar ao lado do irmão Enock: “Fisicamente, ele é um monstro, vai se sair bem. E eu vou dar trabalho pra ele...”.


SOBRE A SÉRIE A

“Sinto falta do futebol italiano de 15 anos atrás, de como era, de como se jogava e dos jogadores que havia. Gostaria que a Série A voltasse ao topo. É difícil eu voltar para a Itália; eu tinha dito a mim mesmo que no Genoa seria minha última tentativa, mas a diretoria errou em tudo. É uma pena, porque a cidade era linda, o time era forte e a torcida, fantástica”.


Pela qualidade pura, ainda hoje não vejo jogadores mais fortes do que eu na Itália; claro que o futebol moderno prefere jogadores com mais velocidade e força física. Não vejo jogadores como eu; há muitos jogadores fortes, mas nenhum com o meu estilo de jogo”.


A SELEÇÃO

O último gol da seleção italiana na Copa do Mundo foi seu, há 12 anos contra a Inglaterra: “Não é nada de que se orgulhar; pelo contrário, é algo triste. Já se passaram muitos anos”.


  • IBRA

    Sobre Ibrahimovic como dirigente do Milan: “Tenho que responder? (ri, nota do editor). Zlatan é o dirigente do Zlatan... eu sei que ele se dedica 100% a tudo o que faz”.


    GONÇALO RAMOS

    “A Série A é um desafio para um atacante estrangeiro; já vi jogadores bons passarem por dificuldades, depois se reerguerem e voltarem a ter um bom desempenho no exterior”.



    • Publicidade

  • A JUVENTUS

    “Se estive perto da Juve no passado? Sim, depois do Manchester City. Depois acabei indo para o Milan, então não tenho arrependimentos, foi uma escolha. Claro que aquela Juve era forte.”


    ALLEGRI

    “Recentemente, li muitas críticas a ele, mas quando o tive no Milan, gostei muito dele. Se ele ainda for o mesmo, vai se sair bem”. E, de fato, ele coloca os azuis, junto com a Inter, entre os favoritos ao próximo título do campeonato. Com uma adição surpreendente: a Roma”.





    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan crest
Milan
MIL