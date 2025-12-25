Bola de Ouro 2025 Power Ranking: Erling Haaland e Lamine Yamal crescem, e Lionel Messi dá sinal de que pode lutar pelo nono prêmio

Dembele garantiu em grande parte o prêmio com base em suas performances ao ajudar o Paris Saint-Germain a vencer sua primeira Taça Europeia, e a Champions League novamente provavelmente terá grande influência na disputa pela Bola de Ouro desta vez. No entanto, também é um ano de Copa do Mundo, então há a chance de que o vencedor final não surja até o verão na América do Norte.

Não se esqueça também que a Copa Africana de Nações acontece do final de dezembro até janeiro, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem por seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não um sprint, e vale lembrar que Dembele não surgiu como um potencial vencedor até o meio da temporada 2024/25. No entanto, com a temporada europeia chegando à sua metade, os Power Rankings da Bola de Ouro da GOAL estão em pleno andamento enquanto acompanhamos os favoritos para ganhar a Bola de Ouro nas próximas semanas e meses:

Última atualização: 25 de dezembro de 2025