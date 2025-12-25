+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ballon d'Or Power Rankings Dec 2025 GFX 16:9Getty/GOAL
Tom Maston

Bola de Ouro 2025 Power Ranking: Erling Haaland e Lamine Yamal crescem, e Lionel Messi dá sinal de que pode lutar pelo nono prêmio

Com o fim da era Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, temos, enfim, algo que não acontecia há pelo menos 20 anos: a disputa pela Bola de Ouro está mais aberta do que nunca. Hoje, uma série de craques inicia a temporada acreditando ter chance de levar o troféu individual mais prestigiado do futebol mundial. Ousmane Dembélé, que superou a irregularidade e conquistou a Bola de Ouro em 2025, agora tem grandes concorrentes para a premiação de 2026

Dembele garantiu em grande parte o prêmio com base em suas performances ao ajudar o Paris Saint-Germain a vencer sua primeira Taça Europeia, e a Champions League novamente provavelmente terá grande influência na disputa pela Bola de Ouro desta vez. No entanto, também é um ano de Copa do Mundo, então há a chance de que o vencedor final não surja até o verão na América do Norte.

Não se esqueça também que a Copa Africana de Nações acontece do final de dezembro até janeiro, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilhem por seus clubes, mas também impressionem em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A corrida pela Bola de Ouro é uma maratona, não um sprint, e vale lembrar que Dembele não surgiu como um potencial vencedor até o meio da temporada 2024/25. No entanto, com a temporada europeia chegando à sua metade, os Power Rankings da Bola de Ouro da GOAL estão em pleno andamento enquanto acompanhamos os favoritos para ganhar a Bola de Ouro nas próximas semanas e meses:

Última atualização: 25 de dezembro de 2025

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    10Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Em 2025-26: Oito assistências, nove jogos sem sofrer golos. Vencedor da Supertaça da UEFA.

    Ampliamente considerado o melhor lateral-direito do mundo, Hakimi ficou em sexto lugar na votação da Bola de Ouro de 2025 após uma temporada em que contribuiu tanto para o ataque do PSG quanto para garantir que a defesa permanecesse sólida. Um dos líderes do elenco de Luis Enrique, o desempenho do marroquino terá novamente grande influência nas fortunas dos campeões franceses em casa e no continente.

    Hakimi teve um início de temporada decente antes de sofrer uma lesão no tornozelo no final de outubro, e o que o coloca em uma posição tão alta no nosso ranking é o potencial para ele brilhar no cenário internacional. Marrocos alcançou as semifinais da Copa do Mundo de 2022 e tem o elenco mais forte entre os qualificados africanos para 2026, o que significa que outra campanha profunda não está fora do âmbito das possibilidades. Antes disso, os Leões do Atlas são os favoritos para triunfar em casa na CAN, com Hakimi - o recém-coroado Jogador Africano do Ano - preparado para ser a cara do torneio se conseguir provar sua forma física durante a fase de grupos.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    9Lionel Messi (Inter Miami) 🆕

    Em 2025-26: 22 gols, 19 assistências. Venceu a MLS Cup.

    Será que ele consegue de novo? Quando todos achavam que os dias de Lionel Messi no topo do mundo tinham acabado, o craque provou que ainda tem lenha para queimar. Após carregar o Inter Miami ao seu primeiro título da MLS Cup, e com a Argentina chegando como uma das grandes favoritas ao bi da Copa do Mundo, existe uma chance real do dono de oito Bolas de Ouro aparecer na briga pelo troféu novamente no meio do ano.

    Messi mostrou que está em um nível totalmente diferente ao conquistar seu segundo prêmio consecutivo de ogador da Temporada nos Estados Unidos. O desempenho foi absurdo: seis gols e sete assistências apenas nos seis jogos de mata-mata do Inter Miami. Esse sucesso em solo americano certamente pesará na votação, especialmente se ele ajudar a Argentina a defender o título mundial na Copa de 2026.

    Mesmo cercado de novos talentos, Messi continua sendo o cérebro da Albiceleste. Por isso, qualquer nova glória da Argentina em "sua nova casa" provavelmente será creditada, em grande parte, ao talento do camisa 10.

  • FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    8Luis Diaz (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025/26: 13 gols e sete assistências. Ganhou a Supercopa da Alemanha.

    Torcedores do Liverpool até podem se perguntar se a temporada não estaria bem menos turbulenta caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no meio do ano. O atacante versátil foi peça importante na conquista da Premier League em 2024-25, mas o desejo de encarar um novo desafio levou o clube de Anfield a aceitar uma oferta de € 75 milhões (R$ 464 milhões) do Bayern de Munique pelo colombiano.

    Díaz, por sua vez, não precisou olhar para trás. Formou rapidamente uma parceria afiada com Harry Kane e o restante do elenco bávaro. Alguns dos gols que marcou na Bundesliga foram verdadeiros golaços, enquanto a atuação com dois tentos para eliminar o PSG na Champions foi exatamente do tipo que chama a atenção dos votantes da Bola de Ouro — mesmo que a expulsão logo depois o deixe fora da competição até, no mínimo, janeiro.

    Somando a isso o fato de que Díaz disputará sua primeira Copa do Mundo neste meio de ano, ele reúne todos os ingredientes para entrar na briga pelo prêmio de melhor jogador do planeta.

  • TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICHAFP

    7Michael Olise (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025-26: 12 gols, 15 assistências. Conquistou a DFL-Supercup.

    Qualquer pessoa que previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava muito enganada, com o ala tendo acumulado cerca de um ano de performances fantásticas para os campeões da Bundesliga. Igualmente capaz de marcar gols quanto de criá-los para outros, o jogador de 24 anos se tornou um dos atacantes mais temidos na principal divisão alemã, além de também ter deixado sua marca na Liga dos Campeões.

    As performances de Olise no clube também ajudaram a garantir sua vaga no time titular da França, apesar da intensa concorrência por posições. Assim, ele pode ser uma das estrelas da próxima Copa do Mundo para uma das favoritas ao título.

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    6Vitinha (Paris Saint-Germain) ↔️

    Em 2025-26: Cinco gols, oito assistências. Ganhou a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde seu empréstimo decepcionante no Wolves há cinco anos para terminar no pódio da Bola de Ouro em 2025, e o ditador-chefe do PSG é agora considerado por muitos como o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou de tal forma para começar a nova temporada, e ainda parece estar adicionando mais números de gols e assistências ao seu jogo, como destacado por seu hat-trick para vencer o Tottenham na Liga dos Campeões em novembro.

    Ele também fará parte da seleção de Portugal no próximo verão que, após vencer a Liga das Nações, tem a genuína crença de que pode triunfar na Copa do Mundo. Se isso acontecer, então Vitinha provavelmente terá desempenhado um papel enorme.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Em 2025/26: Três gols e oito assistências.

    Rice se apresentou ao mundo como um meio-campista de elite com as atuações contra o Real Madrid na última Champions League — e, de lá pra cá, o jogador do Arsenal só cresceu. Hoje, Rice é um dos pilares dos Gunners na busca não só pelo título da Premier League, mas também pela tão sonhada primeira conquista europeia, especialmente depois do início impecável na competição.

    Com arrancadas poderosas, força defensiva e bolas paradas de altíssimo nível, Rice praticamente não passa despercebido em jogo algum. E ainda é titular absoluto da Inglaterra de Thomas Tuchel, seleção que parece mais preparada do que nunca para encerrar um jejum de 60 anos e finalmente levantar a Copa do Mundo de 2026.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Em 2025-26: 10 gols, 14 assistências.

    Favorito absoluto nas casas de apostas para esta temporada, Lamine Yamal caminha a passos largos para ser o primeiro jogador sub-21 a conquistar a Bola de Ouro — e o detalhe é que ele nem precisaria esperar até 2026 para quebrar esse recorde!

    O brilho do jovem do Barcelona nas fases decisivas da última Champions League o elevou, para muitos, ao posto de melhor jogador do planeta. O fato de ter ficado com o segundo lugar na votação da última Bola de Ouro, perdendo apenas para Dembélé, é a prova viva desse fenômeno.

    Ainda assim, há quem cobre mais momentos decisivos nos grandes clássicos, além da preocupação constante com a parte física, já que o excesso de jogos tão cedo pode causar lesões. Como o Barça atual parece distante de brigar pelo título da Liga dos Campeões devido aos problemas na defesa, Yamal deve apostar todas as suas fichas em uma atuação histórica pela Espanha na Copa do Mundo para garantir o troféu.

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    Em 2025-26: 34 gols, oito assistências.

    Será que finalmente chegou o ano de Kylian Mbappé levar a Bola de Ouro para casa? Praticamente desde que surgiu como aquele garoto fenomenal no Monaco, o atacante é apontado como um futuro dono do prêmio. No entanto, recém-chegado aos 27 anos, ele ainda espera a oportunidade de subir ao lugar mais alto do pódio em Paris.

    Até agora, Mbappé fez tudo o que estava ao seu alcance para acabar com essa espera. Ele vem carregando um Real Madrid em crise nesta temporada, garantindo vitórias com gols decisivos atrás de gols decisivos. Além disso, como ele costuma guardar suas melhores atuações da carreira justamente para a Copa do Mundo, a expectativa é que o capitão da França chegue com tudo na reta final dessa disputa.

    Apesar da fase instável do clube merengue na Champions League, o craque francês continua sendo o grande trunfo para buscar a classificação. Se o Real avançar na principal competição da Europa e ele brilhar no Mundial, o favoritismo será inevitável.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Em 2025/26: 38 gols e seis assistências.

    Depois de uma temporada um pouco abaixo do padrão absurdo que ele mesmo criou, Haaland voltou ao modo “robô destruidor” em 2025/26. O norueguês começou o ano atropelando defesas e recolocando o Manchester City na briga pesada por Premier League e Champions League. A essa altura, antes mesmo do meio da temporada europeia, já podemos dizer que caminha para conquistar a terceira Chuteira de Ouro em quatro anos.

    Esses primeiros meses o colocam com força no debate pela Bola de Ouro, e suas chances cresceram ainda mais com a Noruega confirmando vaga na Copa do Mundo, o que lhe dará a chance de disputar o torneio pela primeira vez em sua carreira. É improvável que os nórdicos cheguem como favoritos na América do Norte, mas, se o City mantiver o embalo e Haaland brilhar também no Mundial, o centroavante pode encerrar o ciclo como um dos grandes nomes de 2026.

  • VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025/26: 35 gols e três assistências. Conquistou a Supercopa da Alemanha.

    Muitos ainda subestimam Harry Kane, mas o inglês finalmente se livrou do estigma de “craque sem títulos”. Agora, é fato que ele já mira maior reconhecimento individual, e vem fazendo por onde na Baviera. O atacante do Bayern de Munique começou a temporada em ritmo de quebra de recordes, empilhando gols e mostrando uma versão ainda mais completa do seu jogo, que vai muito além de apenas um centroavante de referência.

    Além de artilheiro, Kane tem se destacado pela qualidade técnica e pela leitura de jogo, sendo fundamental na engrenagem bávara atuando até como "volante" em determinados momentos do jogo para recuperar a bola e lançar seus pontas. Mantendo esse nível, deve acumular mais troféus coletivos até o fim da temporada. Já os torcedores da Inglaterra torcem para que o capitão chegue inteiro à Copa do Mundo, onde pode ser o grande nome na tentativa de encerrar o jejum de 60 anos sem título mundial e transformar o refrão "It's coming home" em realidade.

