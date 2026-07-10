Balanço dos países árabes na Copa do Mundo: despedida honrosa para Marrocos e Egito... e a Tunísia, a maior decepção

A participação da seleção do Iraque na Copa do Mundo já é, por si só, uma grande conquista para os Leões do Eufrates, após um longo período de ausência do cenário internacional.

Embora o Iraque tenha perdido todos os jogos da primeira fase, é preciso levar em conta a força do grupo, que também contava com França, Noruega e Senegal.

As derrotas do Iraque para a França e a Noruega foram previsíveis nas duas primeiras rodadas, mas a esperança de classificação ainda existia na terceira rodada contra o Senegal; no entanto, os Leões do Eufrates tiveram uma atuação desastrosa que terminou com uma derrota por 5 a 0. e o ponto decisivo da partida foi o gol sofrido pelos Leões do Eufrates logo aos quatro minutos, seguido de uma expulsão aos 13 minutos, o que acabou com qualquer esperança de recuperação.

Já a seleção da Jordânia encerrou sua primeira participação na Copa do Mundo com três derrotas, mas, de modo geral, essa participação também pode ser vista de forma positiva como um passo à frente.

Não havia grandes expectativas em relação à estreia da Jordânia na Copa do Mundo, mas trata-se de uma nova etapa de desenvolvimento após o vice-campeonato asiático e a conquista da Copa dos Árabes nos últimos anos.

A derrota da Jordânia por 3 a 1 diante da seleção argentina foi previsível, em uma partida decidida por jogadas de bola parada que contou com o brilho de Giovanni Lo Celso e Lionel Messi, além do gol histórico de Musa Al-Taamari contra a seleção argentina.

Também foi difícil para os “Al-Nashama” resistirem a Erling Haaland, e é mérito deles terem acompanhado a Argélia na partida que perderam por 2 a 1.