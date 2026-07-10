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Hussein Hamdy

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Balanço dos países árabes na Copa do Mundo: despedida honrosa para Marrocos e Egito... e a Tunísia, a maior decepção

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Egito
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A viagem chegou ao fim

A cortina caiu sobre a trajetória das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026, depois que a seleção marroquina foi eliminada da competição ao perder para a França (0 a 2) nas quartas de final, encerrando assim a participação árabe na maior edição da história da Copa do Mundo, após a participação de oito seleções árabes pela primeira vez.

Apesar da ausência de qualquer seleção árabe nas semifinais, a participação árabe trouxe muitos sinais positivos, já que três seleções conseguiram chegar às fases eliminatórias, Além disso, o Marrocos chegou às quartas de final pela segunda vez consecutiva, enquanto a seleção do Egito chegou às oitavas de final; já as demais seleções adquiriram experiências importantes nesta primeira edição disputada com a participação de 48 seleções. 

  • Marrocos... Continuando a escrever a história

    A seleção marroquina foi a que obteve o melhor desempenho árabe no torneio, depois de terminar em segundo lugar em seu grupo, ao lado do Brasil (por diferença de gols), em seguida, derrotou a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final, antes de superar o Canadá por 3 a 0 nas quartas de final, chegando às quartas de final pela segunda vez consecutiva após a classificação para a Copa do Mundo do Catar 2022.

    A aventura dos “Leões do Atlante” chegou ao fim diante da seleção francesa, que venceu o confronto por 2 a 0 e garantiu sua vaga nas semifinais, enquanto o Marrocos saiu de cabeça erguida após consolidar sua posição como o principal representante árabe e africano nos últimos anos.

    Não se pode culpar o time do técnico Mohamed Wahbi, pois a eliminação ocorreu diante de uma seleção francesa extremamente forte, forte candidata a levantar a taça no torneio atual.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Egito... Um novo passo contra os grandes

    A seleção egípcia teve um ótimo desempenho no torneio atual, depois de passar pela fase de grupos e, em seguida, derrotar a Austrália nos pênaltis nas oitavas de final, chegando às quartas de final.

    Os Faraós estiveram perto de continuar na competição, após uma excelente partida contra a Argentina, mas acabaram perdendo por 3 a 2, deixando o torneio após uma atuação amplamente elogiada.

    O que causa tristeza, porém, é que a seleção egípcia esteve a poucos minutos de fazer história e se classificar às custas da Argentina, especialmente porque a partida foi marcada por grande polêmica arbitral em torno de decisões decisivas.

  • Argélia... Fim precoce, apesar da classificação

    A seleção da Argélia conseguiu passar da fase de grupos, mas enfrentou a Suíça nas oitavas de final, perdendo por 2 a 0 e sendo eliminada precocemente do torneio, apesar de ter apresentado um desempenho competitivo durante a fase de grupos.

    A seleção da Argélia havia cumprido com sucesso a missão de passar da fase de grupos em seu confronto decisivo contra a Áustria, onde os Guerreiros do Deserto conseguiram um empate valioso por 3 a 3, elevando sua pontuação para 4 pontos, o que garantiu sua classificação entre as melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo.

    As duas últimas rodadas da fase de grupos mostraram que o espírito de campeão havia voltado aos Guerreiros do Deserto, mas a Argélia pagou caro pelos erros individuais contra a seleção suíça.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arábia Saudita e Catar... Um final triste nos últimos metros

    As últimas tentativas da seleção saudita contra Cabo Verde não foram suficientes para salvar suas esperanças, já que a equipe caiu na armadilha de um empate frustrante diante da seleção africana, sendo eliminada de forma dramática da fase de grupos, apesar de ter demonstrado grande garra na primeira rodada contra o Uruguai.

    A seleção saudita pagou o preço da confusão que ocorreu nos últimos meses durante a preparação para a Copa do Mundo, especialmente porque o técnico grego Georgios Donis, que assumiu o cargo no lugar de Hervé Renard, pareceu perdido durante toda a Copa do Mundo, tendo disputado as três partidas com três formações diferentes: começando com um 4-4-2 contra o Uruguai, passando para o 5-3-2 contra a Espanha e, por fim, para o 4-3-3 contra Cabo Verde.

    Em um contexto semelhante, a seleção do Catar começou o torneio com força após empatar com a Suíça nos últimos instantes da primeira rodada, mas, ao tentar se recuperar, perdeu seu último confronto contra a Bósnia por 3 a 1, ficando com apenas um ponto na tabela — o que não a qualifica para entrar na disputa pela classificação entre os melhores terceiros colocados.

    A seleção do Catar pagou o preço por sua grande derrota para o Canadá na segunda rodada, por 6 a 0, o que afetou claramente o ânimo e a confiança dos jogadores na rodada decisiva.

  • Iraque e Jordânia... Um passo à frente

    A participação da seleção do Iraque na Copa do Mundo já é, por si só, uma grande conquista para os Leões do Eufrates, após um longo período de ausência do cenário internacional.

    Embora o Iraque tenha perdido todos os jogos da primeira fase, é preciso levar em conta a força do grupo, que também contava com França, Noruega e Senegal.

    As derrotas do Iraque para a França e a Noruega foram previsíveis nas duas primeiras rodadas, mas a esperança de classificação ainda existia na terceira rodada contra o Senegal; no entanto, os Leões do Eufrates tiveram uma atuação desastrosa que terminou com uma derrota por 5 a 0. e o ponto decisivo da partida foi o gol sofrido pelos Leões do Eufrates logo aos quatro minutos, seguido de uma expulsão aos 13 minutos, o que acabou com qualquer esperança de recuperação.

    Já a seleção da Jordânia encerrou sua primeira participação na Copa do Mundo com três derrotas, mas, de modo geral, essa participação também pode ser vista de forma positiva como um passo à frente.

    Não havia grandes expectativas em relação à estreia da Jordânia na Copa do Mundo, mas trata-se de uma nova etapa de desenvolvimento após o vice-campeonato asiático e a conquista da Copa dos Árabes nos últimos anos.

    A derrota da Jordânia por 3 a 1 diante da seleção argentina foi previsível, em uma partida decidida por jogadas de bola parada que contou com o brilho de Giovanni Lo Celso e Lionel Messi, além do gol histórico de Musa Al-Taamari contra a seleção argentina.

    Também foi difícil para os “Al-Nashama” resistirem a Erling Haaland, e é mérito deles terem acompanhado a Argélia na partida que perderam por 2 a 1.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tunísia... Uma despedida sem brilho

    Se decidíssemos escolher a seleção árabe com os piores resultados na Copa do Mundo de 2026, sem dúvida os holofotes se voltariam para a Tunísia, que, apesar de suas experiências anteriores na Copa do Mundo, teve um desempenho extremamente modesto, incompatível com o nome e o prestígio das Águias de Cartago.

    A seleção tunisiana sofreu três derrotas por goleada contra a Suécia, o Japão e a Holanda, fazendo com que as Águias de Cartago fossem eliminadas sem nenhum ponto e com o maior número de gols sofridos, o que abriu espaço para críticas severas e questionamentos sobre a eficácia das mudanças técnicas realizadas durante o torneio, com a demissão de Sabri Lamouchi e a nomeação de Hervé Renard.