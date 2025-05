Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pela 3ª rodada da competição

O Bahia recebe o Fluminense na tarde desta terça-feira (27), às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari, pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Na primeira etapa, as 20 equipes jogam entre si uma vez, no formato de pontos corridos. Os oito times com melhor desempenho avançam às quartas de final.

Nas primeiras duas rodadas, o Bahia somou quatro pontos, com uma vitória contra o Corinthians e um empate diante do Atlético-GO. Já o Fluminense busca a segunda vitória consecutiva após golear o Cuiabá por 5 a 0 na última rodada. Na estreia do campeonato, o time foi derrotado pelo RB Bragantino.