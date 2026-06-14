O jovem astro Ayoub Bouadi se destacou como o herói da partida da seleção marroquina contra a seleção brasileira, após uma atuação histórica no meio-campo, que refletiu uma maturidade futebolística rara, apesar de sua pouca idade, levando os Leões do Atlas a um empate emocionante por 1 a 1 na estreia de ambas as equipes na fase de grupos da Copa do Mundo.
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Ayub Bouadi... O meio-campista marroquino que deu trabalho às estrelas do Brasil
Uma coragem rara
De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, a imagem mais marcante que resumiu a confiança do jogador de 18 anos ocorreu aos 87 minutos da partida disputada no MetLife Stadium, quando ele aplaudiu seu companheiro Youssef Belamri, demonstrando admiração pelo passe dele, num momento em que a bola ainda se dirigia para ele.
É costume no mundo do futebol adiar gestos de incentivo, como aplausos calorosos ou tapinhas nas costas, até que o jogo seja interrompido ou, pelo menos, que sejam feitos a uma distância segura, para evitar a perda de concentração em momentos decisivos.
Essas gentilezas geralmente ficam em segundo plano quando há tarefas mais urgentes em campo, como controlar um passe vindo em sua direção no terço defensivo da sua equipe, e nos minutos finais de uma partida equilibrada na maior competição do mundo, mas Bouadi sabia perfeitamente que tinha tempo e espaço para levantar os braços e aplaudir Belamri antes de tocar na bola.
Essa cena retratou com precisão o desempenho cheio de grande confiança com que o astro do Lille francês disputou a partida ontem, uma exibição que, por si só, merece aplausos calorosos da torcida.
É muito raro que jovens talentos promissores consigam chamar a atenção durante as Copas do Mundo atuando na posição de meio-campista central, que normalmente exige muita experiência e um desenvolvimento físico específico.
- AFP
Gênio da matemática
A sabedoria popular diz que os jogadores que atuam nessa posição precisam de muito tempo para se desenvolver fisicamente, além de dominarem a compreensão tática necessária para ditar o ritmo do jogo pelo meio; mas, no aspecto físico, Bouadi não enfrenta nenhum problema, pois é um atleta esguio, com 1,85 m de altura, e possui uma energia inesgotável. Ele foi um dos poucos jogadores que não se mostraram afetados pelo cansaço no final da partida, sob o sol escaldante de Nova Jersey.
E sua inteligência futebolística, que ultrapassa sua pouca idade, não parece surpreendente, considerando sua formação acadêmica: o jogador estuda para obter um diploma universitário em matemática, e é evidente que a geometria representa um ponto forte para ele, devido à sua compreensão inata dos espaços e de como se posicionar corretamente.
Com base nessa confiança em sua percepção espacial, o técnico Mohamed Wahbi concedeu ao jogador Bouadi total liberdade de movimento, sabendo de sua capacidade de preencher lacunas e dar apoio aos companheiros no momento certo. Ele estava sempre disponível para receber passes, já que nenhum outro jogador marroquino registrou mais do que as 87 toques de bola que Bouadi conseguiu.
O mapa de toques do jogador mostra que grande parte deles ocorreu no corredor direito do terço ofensivo, onde se encontra o jogador mais influente do Marrocos, Achraf Hakimi. Os marroquinos direcionaram 47% de seus ataques por essa frente, e Bouadi se deslocou para lá para ajudar a criar superioridade numérica e liberar o lateral do Paris Saint-Germain.
Além de seus passes precisos, destacaram-se as longas arrancadas de Bouadi com a bola para a frente, o que ajudou o Marrocos a avançar e romper o meio-campo do Brasil, que sofreu com total desorganização no primeiro tempo.
Bouadi completou 53 avanços com a bola ao longo da partida, 15 a mais que seu mais próximo perseguidor entre os jogadores marroquinos, o meio-campista ofensivo Ezzedine Ounahi. Um exemplo disso foi um ataque iniciado por Bouadi na borda da área de sua equipe.
Um adolescente com coração de leão
O verdadeiro brilho de Bouadi ficou bem evidente quando a bola estava com o adversário, pois ele ajudou a liderar a pressão alta e agressiva que surpreendeu a seleção brasileira, acostumada a um ritmo mais lento.
Bouadi começou a impor esse estilo desde o início, pressionando Casemiro logo no primeiro minuto da partida e mantendo-se constantemente em zonas avançadas do campo durante essas jogadas iniciais, apesar de seu papel defensivo nominal no meio-campo.
O jovem jogador não se esquivou das tarefas tradicionais e exigentes associadas à sua posição; pelo contrário, ele se lançou com força nos duelos físicos e lutou ferozmente pelas bolas perdidas.
No âmbito dos clubes, Bouadi joga pelo Lille, que atua na Ligue 1, e, apesar de ter começado a temporada passada com apenas 17 anos, ele se destacou no aspecto físico do jogo.
O gráfico do jogador publicado pelo jornal The Athletic, que compara jogadores usando métricas específicas, mostra que Bouadi ficou com 92% na recuperação de bolas perdidas entre os meio-campistas das cinco principais ligas da Europa, o que significa que apenas 8% dos jogadores o superaram, Ele disputou 2.329 minutos no campeonato, sendo o quarto adolescente com mais minutos jogados nas cinco principais ligas europeias, o que confirma sua grande resistência, apesar de seu estilo de jogo agressivo.
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Fugindo da armadilha de Vinícius
A seleção marroquina começou a recuar um pouco ontem, após um início avassalador, registrando apenas dois toques dentro da área do Brasil no segundo tempo, em comparação com os 11 do primeiro tempo, enquanto o adversário impunha seu domínio da posse de bola; no entanto, graças à calma e à firmeza de Bouadi no meio-campo, a defesa não sentiu nenhuma ameaça real, e a equipe manteve sua organização defensiva rígida.
Essa calma também ajudou a frustrar as tentativas do Brasil de pressionar no terço ofensivo, já que Bouadi conseguiu repetidamente se livrar da marcação sob forte pressão.
Em uma das jogadas, apesar de ser perseguido dentro da sua área e de costas para o campo pelo astro brasileiro Vinícius Júnior, Bouadi conseguiu, com calma, afastar o ponta do Real Madrid com o ombro e passar a bola de volta para o goleiro Yassine Bono.
Em seguida, Bono lançou-lhe novamente um passe alto e lento na entrada da área, uma decisão imprecisa que exigiu de Bouadi um toque perfeito para evitar Vinícius Júnior e, mais uma vez, seu domínio da bola foi impecável, o que lhe permitiu ganhar uma falta e escapar do perigo.
Foi uma atuação excepcional e madura no meio-campo e no maior palco do esporte, o que certamente atrairá a atenção dos grandes clubes e da elite de toda a Europa.
No entanto, as especulações sobre transferências podem esperar, já que o foco de Bouadi está totalmente voltado, neste momento, em ajudar a seleção marroquina a conquistar a glória neste torneio mundial.
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O campeão da língua e do pé
Bouadi disse em declarações ao jornalista David Ornstein, do jornal “The Athletic”, após a partida: “No momento, estou focado apenas na Copa do Mundo e não posso responder a essa pergunta agora. É claro que fico muito feliz em saber que alguns clubes estão interessados em me contratar, mas, no momento, toda a minha atenção está voltada para a Copa do Mundo com o Marrocos, e vamos dar tudo de nós para dar o nosso melhor.”
Essa resposta reflete a grande maturidade do jogador, sabendo-se que os talentos de Bouadi na academia também se estendem à eloquência e à boa educação. Em 2023, ele venceu um concurso de oratória e discurso em público, no qual competiram jogadores de academias profissionais de toda a França.
Na noite de sábado, na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, o jovem astro Ayoub Bouadi escolheu dar sua resposta eloquente e clara em campo.