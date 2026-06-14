Ayub Bouadi... O meio-campista marroquino que deu trabalho às estrelas do Brasil

De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, a imagem mais marcante que resumiu a confiança do jogador de 18 anos ocorreu aos 87 minutos da partida disputada no MetLife Stadium, quando ele aplaudiu seu companheiro Youssef Belamri, demonstrando admiração pelo passe dele, num momento em que a bola ainda se dirigia para ele.

É costume no mundo do futebol adiar gestos de incentivo, como aplausos calorosos ou tapinhas nas costas, até que o jogo seja interrompido ou, pelo menos, que sejam feitos a uma distância segura, para evitar a perda de concentração em momentos decisivos.

Essas gentilezas geralmente ficam em segundo plano quando há tarefas mais urgentes em campo, como controlar um passe vindo em sua direção no terço defensivo da sua equipe, e nos minutos finais de uma partida equilibrada na maior competição do mundo, mas Bouadi sabia perfeitamente que tinha tempo e espaço para levantar os braços e aplaudir Belamri antes de tocar na bola.

Essa cena retratou com precisão o desempenho cheio de grande confiança com que o astro do Lille francês disputou a partida ontem, uma exibição que, por si só, merece aplausos calorosos da torcida.

É muito raro que jovens talentos promissores consigam chamar a atenção durante as Copas do Mundo atuando na posição de meio-campista central, que normalmente exige muita experiência e um desenvolvimento físico específico.