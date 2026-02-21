Goal.com
Real Madrid Osasuna GFXGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Osasuna: Raul Asencio, um desastre defensivo! O erro do espanhol no final do jogo custou caro ao Los Blancos, e o gol de Vinicius Júnior não serviu para nada

Após uma semana difícil, Vinicius Jr fez o que sabe fazer de melhor ao marcar um gol que colocou o Real Madrid de volta no jogo contra o animado time do Osasuna. No entanto, o trabalho do brasileiro foi prejudicado por uma defesa fraca, e dois gols fáceis levaram o Los Blancos a uma derrota por 2 a 1. O time de Pamplona marcou antes do intervalo e aos 92 minutos, infligindo uma derrota ao time de Álvaro Arbeloa que pode ser crucial na disputa pelo título. O Barcelona, que joga no domingo, pode agora assumir a liderança com uma vitória.

O Osasuna teve a primeira chance clara de uma partida que, de resto, estava sem graça. Thibaut Courtois defendeu uma cabeçada à queima-roupa após uma jogada ensaiada bem trabalhada. Eles chegaram perto novamente pouco depois, quando Ante Budimir cabeceou na trave com Courtois já batido. Dadas essas oportunidades, o time da casa mereceu o primeiro gol. Budimir aproveitou um momento de incerteza defensiva, ganhou Courtois na disputa pela bola e foi derrubado ao contornar o goleiro. A revisão do VAR determinou que houve contato suficiente para marcar pênalti, e Budimir converteu a cobrança.

O Real Madrid começou o segundo tempo igualmente lento, mas encontrou outro ritmo aos 30 minutos. Vinicius se envolveu mais e um momento mágico de Federico Valverde mudou o jogo. O uruguaio invadiu o terço final do campo e recuou para Vini, que não desperdiçou dentro da área.

Parecia que o gol seria o início de uma recuperação típica do Real Madrid. Em vez disso, o Osasuna teve a última palavra. Raúl Garcia, o experiente atacante nascido em Barcelona, marcou o gol da vitória, cortando para dentro de Raúl Asencio, que se esticou todo, driblando Trent Alexander-Arnold e chutando forte, sem chances para Courtois.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid em El Sadar...

  • David Alaba Real MadridGetty

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (4/10):

    Fez algumas boas defesas, mas cometeu um pênalti bastante bobo - e foi derrotado na cobrança.

    Dani Carvajal (4/10):

    Muito abaixo do seu melhor. Constantemente vulnerável às bolas altas e pressionado pelo ex-jogador do Real Madrid, Victor Munoz.

    Raul Asencio (3/10):

    Caótico na defesa. Não conseguiu lidar com Budimir e calculou mal o passe longo que resultou no primeiro gol. Também foi driblado no segundo gol, quando foi dominado por Garcia.

    David Alaba (6/10):

    Uma atuação decente na zaga. Confortável com a bola e foi o mais eficaz da dupla defensiva.

    Álvaro Carreras (6/10):

    Algumas de suas decisões com a bola foram ruins, mas foi organizado na defesa.

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Meio-campo

    Arda Guler (5/10):

    Tem tendência a entrar e sair dos jogos, e este foi um deles. Superado defensivamente e um pouco aquém no último passe.

    Federico Valverde (8/10):

    Certamente o melhor meio-campista do Real Madrid naquela noite. Correu para frente repetidamente, antes de dar uma bela assistência para o gol de Vinicius.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Envolveu-se bem e impediu alguns contra-ataques. Muito útil em jogos como este.

    Eduardo Camavinga (6/10)

    Organizado com a bola e certamente ofereceu cobertura para Vinicius, mas não avançou o suficiente com a bola.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Kylian Mbappé (4/10):

    Uma noite ineficaz para Mbappé. Ele realmente deveria ter sido mais decisivo quando estava com a bola.

    Vinicius Jr (8/10):

    Atormentou seu marcador durante toda a noite e não cometeu nenhum erro ao encontrar o canto para empatar. Agora, ele marcou cinco gols nos últimos quatro jogos.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos e treinador

    Trent Alexander-Arnold (4/10):

    Desempenho fraco na posição de lateral direito. Movimentou bem a bola, mas recebeu um cartão amarelo bobo - e poderia ter feito melhor no segundo gol do Osasuna.

    Brahim Diaz (5/10):

    Ineficaz em sua breve participação.

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Dani Ceballos (3/10):

    Perdeu a bola na jogada que resultou no gol da vitória.

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    Um dia ruim para o técnico relativamente novo. O Real Madrid foi superado pelo Osasuna, enquanto erros individuais custaram caro. Haverá dificuldades no início – esta foi uma delas.

