O Osasuna teve a primeira chance clara de uma partida que, de resto, estava sem graça. Thibaut Courtois defendeu uma cabeçada à queima-roupa após uma jogada ensaiada bem trabalhada. Eles chegaram perto novamente pouco depois, quando Ante Budimir cabeceou na trave com Courtois já batido. Dadas essas oportunidades, o time da casa mereceu o primeiro gol. Budimir aproveitou um momento de incerteza defensiva, ganhou Courtois na disputa pela bola e foi derrubado ao contornar o goleiro. A revisão do VAR determinou que houve contato suficiente para marcar pênalti, e Budimir converteu a cobrança.

O Real Madrid começou o segundo tempo igualmente lento, mas encontrou outro ritmo aos 30 minutos. Vinicius se envolveu mais e um momento mágico de Federico Valverde mudou o jogo. O uruguaio invadiu o terço final do campo e recuou para Vini, que não desperdiçou dentro da área.

Parecia que o gol seria o início de uma recuperação típica do Real Madrid. Em vez disso, o Osasuna teve a última palavra. Raúl Garcia, o experiente atacante nascido em Barcelona, marcou o gol da vitória, cortando para dentro de Raúl Asencio, que se esticou todo, driblando Trent Alexander-Arnold e chutando forte, sem chances para Courtois.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid em El Sadar...