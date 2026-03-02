Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Getafe: os blancos sentem muito a falta de Kylian Mbappé! Vinicius Jr. e Gonzalo Garcia tropeçam na ausência do astro lesionado, enquanto os homens de Álvaro Arbeloa perdem terreno na corrida pelo título da La Liga

O Madrid controlou grande parte do primeiro tempo. Vinicius, como de costume, foi o principal destaque. Ele teve algumas chances, mas nenhuma delas resultou em gol, com o experiente goleiro David Soria fazendo duas boas defesas. Arda Guler também teve uma boa oportunidade após uma bela jogada, mas foi impedido por Soria em um ângulo fechado.

E o Getafe aproveitou sua única chance real no primeiro tempo. A bola caiu nos pés de Martin Satriano na entrada da área, e o uruguaio chutou de voleio de longe, contra o ritmo do jogo, mas talvez merecido pela resistência defensiva da equipe.

O Real Madrid melhorou muito após o intervalo, mas encontrou forte resistência do Getafe. Os Blancos tentaram e tentaram durante 45 minutos. Toni Rudiger cabeceou para fora. Franco Mastantuono obrigou Soria a fazer defesas. Vinicius nunca parou de correr. Álvaro Arbeloa fez cinco substituições de jogadores de campo e, no final, lamentou as chances que não foram convertidas. O Real Madrid está agora quatro pontos atrás do Barça e precisa encontrar respostas.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Santiago Bernabéu...