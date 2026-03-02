Goal.com
Vinicius Junior 2025-26Getty Images
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Getafe: os blancos sentem falta de Kylian Mbappé! Vinicius Jr. e Gonzalo tropeçam na ausência do astro lesionado, enquanto os homens de Álvaro Arbeloa perdem terreno na corrida pelo título da La Liga

O Real Madrid perdeu pelo segundo jogo consecutivo e mostrou-se ineficaz no último terço do campo, sofrendo uma derrota por 1 a 0 para o modesto Getafe. Com Kylian Mbappé afastado devido a uma lesão no joelho, o Los Blancos parecia sem ideias. Sofreu um gol notável no primeiro tempo e não criou oportunidades suficientes no segundo tempo para merecer mais do que uma decepcionante derrota em casa para o combativo time do Getafe.

O Madrid controlou grande parte do primeiro tempo. Vinicius, como de costume, foi o principal destaque. Ele teve algumas chances, mas nenhuma delas resultou em gol, com o experiente goleiro David Soria fazendo duas boas defesas. Arda Guler também teve uma boa oportunidade após uma bela jogada, mas foi impedido por Soria em um ângulo fechado. 

E o Getafe aproveitou sua única chance real no primeiro tempo. A bola caiu nos pés de Martin Satriano na entrada da área, e o uruguaio chutou de voleio de longe, contra o ritmo do jogo, mas talvez merecido pela resistência defensiva do time. 

O Real Madrid melhorou muito após o intervalo, mas encontrou forte resistência do Getafe. Os Blancos tentaram e tentaram durante 45 minutos. Toni Rudiger cabeceou para fora. Franco Mastantuono obrigou Soria a fazer defesas. Vinicius nunca parou de correr. Álvaro Arbeloa fez cinco substituições de jogadores de campo e, no final, lamentou as chances que não foram convertidas. O Real Madrid está agora quatro pontos atrás do Barça e precisa encontrar respostas. 

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Santiago Bernabéu...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Fez algumas defesas. Não teve como evitar o gol.

    Trent Alexander Arnold (5/10):

    Teve dificuldades durante toda a partida. O Getafe atrapalhou o ritmo do jogo e seu único impacto real foi um belo corte na linha do gol. 

    Antonio Rudiger (5/10):

    Perdeu uma chance clara no segundo tempo. Não teve muito o que fazer além disso. 

    David Alaba (6/10):

    Venceu as disputas aéreas e procurou levar a bola para a frente. 

    Álvaro Carreras (5/10):

    Protegeu bem Vinicius e circulou a bola. No entanto, não fez jogadas individuais. 

  • Federico Valverde Real Madrid Getty

    Meio-campo

    Aurelien Tchoaumeni (7/10):

    Cobriu bastante terreno, apagou incêndios e foi o melhor meio-campista do Real Madrid naquela noite. 

    Federico Valverde (6/10):

    Muito trabalhador, mas com falta de qualidade. Jogou muito a bola lateralmente.

    Arda Guler (6/10):

    Fez uma defesa inteligente que impediu um gol espetacular. Fora isso, teve impacto limitado. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Um jogo difícil para o jovem. Chamado para produzir em uma batalha acirrada, ele pareceu sobrecarregado pela ocasião em alguns momentos.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Segurou bem a bola, combinou com Vinicius. Faz todo o trabalho sujo e merece mais crédito. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Um pouco irregular. Correu incansavelmente em direção ao seu marcador, sendo bloqueado algumas vezes no primeiro tempo. Seu impacto foi limitado no segundo tempo.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos e treinador

    Dani Carvajal (5/10):

    Perna fresca para substituir Trent, que estava com dificuldades. 

    Dean Huijsen (5/10):

    Perdeu uma chance no final para garantir a vitória. 

    Rodrygo (5/10):

    Cheio de energia, mas sem precisão. Não conseguiu conectar-se com Vinicius como necessário. 

    Franco Mastantuono (3/10):

    Perdeu duas chances e foi expulso. 

    Brahim Diaz (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    Um jogo miserável. O Getafe é um adversário difícil, mas o Real Madrid deveria estar vencendo esses jogos. O Barça agora pode se distanciar... 

