Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Benfica: Vinicius Jr está elétrico! O brilhante brasileiro dá a palavra final enfática, enquanto a equipe de Álvaro Arbeloa elimina o gigante português da Liga dos Campeões

O Benfica foi a equipa mais eficaz no início do jogo e mostrou-se perigoso nos contra-ataques. Rafa Silva deu-lhe uma vantagem merecida de 1-0 aos 15 minutos, ao rematar para o fundo das redes após uma defesa bem feita de Thibaut Courtois.

Mas o Real Madrid respondeu quase imediatamente, com Aurélien Tchouameni a rematar para o canto inferior após um passe preciso de Federico Valverde. Os blancos pensaram que tinham marcado o segundo quando Arda Guler empurrou a bola para dentro da linha, mas o VAR determinou que havia um fora de jogo na jogada. Os visitantes continuaram a pressionar, obrigando Courtois a duas defesas antes do intervalo.

E o time da casa assumiu o controle no segundo tempo. As oportunidades do Benfica foram poucas e esparsas, enquanto o Real Madrid ameaçava nas transições. Eles marcaram o segundo gol merecido na noite, com Vinicius Jr. avançando em direção ao gol antes de finalizar com calma e dançar na bandeira de escanteio. E, no final, Vinicius dançando diante de uma torcida que aplaudia foi a imagem marcante da noite.

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Santiago Bernabeu...