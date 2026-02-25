Goal.com
Avaliações dos jogadores do Real Madrid contra o Benfica: Vinicius Jr está elétrico! O brilhante brasileiro dá a palavra final enfática, enquanto a equipe de Álvaro Arbeloa elimina o gigante português da Liga dos Campeões

Vinicius Jr dançou e o Real Madrid superou um déficit inicial para derrotar o Benfica na repescagem da Liga dos Campeões, por 2 a 1. O Los Blancos ficou atrás no placar logo no início, mas gols de Aurelien Tchouameni e Vinicius deram ao time uma vantagem confortável e garantiram a vitória por 3 a 1 no placar agregado. Houve alguns momentos de incerteza, mas, fora isso, o Madrid mereceu o resultado.

O Benfica foi a equipa mais eficaz no início do jogo e mostrou-se perigoso nos contra-ataques. Rafa Silva deu-lhe uma vantagem merecida de 1-0 aos 15 minutos, ao rematar para o fundo das redes após uma defesa bem feita de Thibaut Courtois. 

Mas o Real Madrid respondeu quase imediatamente, com Aurélien Tchouameni a rematar para o canto inferior após um passe preciso de Federico Valverde. Os blancos pensaram que tinham marcado o segundo quando Arda Guler empurrou a bola para dentro da linha, mas o VAR determinou que havia um fora de jogo na jogada. Os visitantes continuaram a pressionar, obrigando Courtois a duas defesas antes do intervalo.

E o time da casa assumiu o controle no segundo tempo. As oportunidades do Benfica foram poucas e esparsas, enquanto o Real Madrid ameaçava nas transições. Eles marcaram o segundo gol merecido na noite, com Vinicius Jr. avançando em direção ao gol antes de finalizar com calma e dançar na bandeira de escanteio. E, no final, Vinicius dançando diante de uma torcida que aplaudia foi a imagem marcante da noite. 

O GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Santiago Bernabeu...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Fez uma série de defesas normais. Talvez pudesse ter feito um pouco melhor no gol do Benfica. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Teve alguns momentos ruins na defesa. No entanto, movimentou bem a bola. 

    Raul Asencio (5/10):

    Quase marcou um gol contra na jogada que resultou no primeiro gol do Benfica. Foi substituído devido a uma lesão grave no pescoço. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Comandou bem o espaço e fez algumas intervenções importantes. 

    Álvaro Carreras (6/10):

    Desempenhou com desenvoltura o seu habitual papel de apoio a Vinicius. Manteve a organização quando tinha a bola. 

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Meio-campo

    Federico Valverde (7/10):

    Conseguiu uma assistência com um belo corte para trás - a segunda em dois jogos. 

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Marcou um golo fantástico com um remate magnífico da entrada da área. Controlou o ritmo do jogo no meio-campo. 

    Arda Guler (6/10):

    Pensou que tinha marcado, mas viu o gol ser anulado. De resto, mostrou-se calmo, mas poderia ter oferecido um pouco mais de força no meio-campo.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Uma atuação sólida pela esquerda. Venceu as disputas e avançou com a bola de forma eficaz.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Ofereceu bastante trabalho fora da bola, mas não se envolveu muito no jogo. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Correu incansavelmente em direção ao seu adversário e teve algumas boas oportunidades de gol. Selou o empate com um belíssimo finalização. 

  • Franco MastantuonoGetty

    Substitutos e treinador

    David Alaba (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Cesar Palacios (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Thiago Pitarch (N/A):

    Uma boa exibição para o jovem da academia. 

    Francisco Garcia (N/A):

    Entrou no final para reforçar a defesa.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Escolheu praticamente o seu time titular mais forte na ausência de Kylian Mbappé. Conseguiu uma vitória merecida, mas ainda pode sentir que o Real Madrid precisa melhorar à medida que a competição avança. 

