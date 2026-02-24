Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Joelinton Tonali Botman Newcastle GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Newcastle contra o Qarabag: Sandro Tonali e Joelinton cumprem sua missão, e os Magpies avançam para as oitavas de final da Liga dos Campeões, apesar das falhas defensivas

O Newcastle avançou para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Qarabag por 3 a 2 na terça-feira, garantindo uma vitória por 9 a 3 no placar agregado da partida de desempate. Sandro Tonali, Joelinton e Sven Botman marcaram os gols da equipe de Eddie Howe, que agora enfrentará o Chelsea ou o Barcelona na próxima fase.

Embora a eliminatória já estivesse decidida desde a primeira mão, o Newcastle não perdeu tempo em reafirmar o seu domínio, marcando duas vezes nos primeiros seis minutos. Primeiro, Sandro Tonali finalizou à queima-roupa após um cabeceamento de William Osula ter sido defendido e, 80 segundos depois, Joelinton apareceu no segundo poste para rematar de voleio um cruzamento de Harvey Barnes.

Jacob Murphy poderia ter feito o terceiro quando recebeu passe de Nick Woltemade, enquanto, do outro lado do campo, Aaron Ramsdale foi chamado à ação ao ser forçado a desviar um chute de longa distância de Camilo Duran. No entanto, o atacante do Qarabag não desperdiçou a chance no início do segundo tempo, quando Duran ultrapassou Dan Burn e chutou rasteiro, passando por Ramsdale, para diminuir a vantagem dos visitantes do Azerbaijão.

A cabeçada certeira de Sven Botman restaurou a vantagem de dois gols do Newcastle momentos depois, mas Burn cometeu um pênalti por mão na bola. Ramsdale conseguiu defender o chute de Marko Jankovic, mas não conseguiu se recuperar a tempo de impedir o rebote desviado de Elvin Jafarguliyev.

O goleiro da seleção inglesa fez uma boa defesa para impedir o empate de Abdellah Zoubir logo em seguida, e embora Harvey Barnes tenha chegado perto em algumas ocasiões, não houve mais gols nos últimos trinta minutos.

O GOAL avalia os jogadores do Newcastle no St. James' Park...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-QARABAGAFP

    Goleiro e defesa

    Aaron Ramsdale (7/10):

    Ficou como espectador nos primeiros 40 minutos, antes de entrar em ação para defender o chute de Duran. Não teve chance nos gols, mas defendeu o pênalti de Jankovic e fez uma bela defesa à sua direita para impedir o gol de Zoubir logo em seguida.

    Kieran Trippier (6/10):

    Fez uma boa atuação pela direita, sem criar muitas oportunidades em jogadas abertas. Deu assistência para o gol de Botman com um excelente escanteio antes de ser substituído por Hall.

    Sven Botman (5/10):

    Teve uma noite decepcionante na maior parte do tempo. Alguns passes ruins da defesa poderiam ter sido punidos por um time melhor, enquanto ele foi puxado para fora de posição no gol de Duran. Redimiu-se um pouco ao marcar um belo gol de cabeça com o que acabou sendo seu último toque na partida.

    Dan Burn (6/10):

    Pressionou alto para recuperar a bola na jogada que resultou no gol de Joelinton e parecia seguro durante o primeiro tempo. A história mudou após o intervalo, quando ele primeiro não conseguiu acompanhar Duran no gol e depois cometeu o pênalti ao tentar bloquear um cruzamento.

    Alex Murphy (7/10):

    Nunca pareceu intimidado em sua estreia como titular. Mostrou boa força em mais de uma ocasião, atuando bem tanto na lateral esquerda quanto na zaga central após ser trocado no segundo tempo.

    • Publicidade
  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Joelinton (7/10):

    Excelente arrancada no final da jogada para dentro da área e finalização que resultou no 2 a 0, além de ter avançado com a bola de forma eficaz em algumas ocasiões. Decepcionado por ter sido substituído no início do segundo tempo.

    Sandro Tonali (7/10):

    Iniciou a jogada que resultou no seu primeiro gol e mostrou-se um jogador de classe durante todo o primeiro tempo. Cometeu a imprudência de se envolver em algumas discussões, o que o deixou um pouco mais distraído após o intervalo.

    Nick Woltemade (6/10):

    Desempenho misto. Deu passes em profundidade na construção das duas primeiras jogadas de gol e poderia ter dado uma assistência brilhante para Jacob Murphy, mas o ponta chutou para fora. No entanto, perdeu um pouco o rumo após o intervalo, dando alguns passes imprecisos.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Jacob Murphy (5/10):

    Vai se perguntar como não conseguiu acertar o alvo quando recebeu passe de Woltemade no primeiro tempo. Um pouco previsível no terço final do campo antes de passar a jogar como lateral-direito após a saída de Trippier.

    William Osula (4/10):

    Devia ter marcado com a cabeçada que foi defendida na jogada que antecedeu o primeiro gol de Tonali, e essa foi sua única chance real de gol em uma noite em que não conseguiu causar nenhum impacto no ataque.

    Harvey Barnes (7/10):

    Fez cruzamentos perigosos que levaram aos dois primeiros gols e causou problemas sempre que pegava a bola. Teve outra chance defendida após as oportunidades perdidas na semana passada e deve estar se perguntando como não conseguiu marcar na partida.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-QARABAGAFP

    Substitutos e treinador

    Lewis Hall (6/10):

    Cerca de 35 minutos de confiança para o lateral inglês.

    Joe Willock (5/10):

    Chegou a algumas posições perigosas, mas jogou de forma um pouco segura demais nos passes e chutes.

    Anthony Gordon (6/10):

    Uma participação brilhante, mais uma vez causando problemas à defesa do Qarabag, embora sem aumentar sua impressionante contagem europeia nesta temporada.

    Yoane Wissa (5/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo após substituir Osula.

    Leo Shahar (N/A):

    Fez sua estreia nos últimos cinco minutos.

    Eddie Howe (6/10):

    Colocou em campo mais titulares do que muitos esperavam e não deve ter ficado satisfeito com a defesa desleixada de sua equipe no segundo tempo, mas acabou cumprindo sua missão sem grandes problemas.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Everton crest
Everton
EVE
0