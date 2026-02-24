Embora a eliminatória já estivesse decidida desde a primeira mão, o Newcastle não perdeu tempo em reafirmar o seu domínio, marcando duas vezes nos primeiros seis minutos. Primeiro, Sandro Tonali finalizou à queima-roupa após um cabeceamento de William Osula ter sido defendido e, 80 segundos depois, Joelinton apareceu no segundo poste para rematar de voleio um cruzamento de Harvey Barnes.

Jacob Murphy poderia ter feito o terceiro quando recebeu passe de Nick Woltemade, enquanto, do outro lado do campo, Aaron Ramsdale foi chamado à ação ao ser forçado a desviar um chute de longa distância de Camilo Duran. No entanto, o atacante do Qarabag não desperdiçou a chance no início do segundo tempo, quando Duran ultrapassou Dan Burn e chutou rasteiro, passando por Ramsdale, para diminuir a vantagem dos visitantes do Azerbaijão.

A cabeçada certeira de Sven Botman restaurou a vantagem de dois gols do Newcastle momentos depois, mas Burn cometeu um pênalti por mão na bola. Ramsdale conseguiu defender o chute de Marko Jankovic, mas não conseguiu se recuperar a tempo de impedir o rebote desviado de Elvin Jafarguliyev.

O goleiro da seleção inglesa fez uma boa defesa para impedir o empate de Abdellah Zoubir logo em seguida, e embora Harvey Barnes tenha chegado perto em algumas ocasiões, não houve mais gols nos últimos trinta minutos.

O GOAL avalia os jogadores do Newcastle no St. James' Park...