Luke Shaw foi o principal culpado pelo gol, mas Lisandro Martinez e Kobbie Mainoo não conseguiram impedir Soucek de receber o cruzamento de Jarrod Bowen e cabecear no primeiro poste aos 50 minutos. Carrick tomou a decisão óbvia de colocar Sesko em campo, e o jogador de 74 milhões de libras marcou pela segunda vez em três jogos, mandando com habilidade um cruzamento no ângulo superior.

O United tinha menos de dois minutos para marcar novamente e dar ao novo fã famoso online Frank Ilett (também conhecido como United Strand) o seu tão esperado corte de cabelo, mas o seu afro deve crescer ainda mais, já que os Red Devils não conseguiram vencer o quinto jogo consecutivo.

O GOAL avalia os jogadores do Manchester United no London Stadium...