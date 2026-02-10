Goal.com
Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o West Ham: a série de vitórias de Michael Carrick chega ao fim! Benjamin Sesko salva Luke Shaw do vexame, enquanto o Hammers acaba com o início perfeito do técnico interino.

O início perfeito de Michael Carrick como técnico do Manchester United foi interrompido com um empate em 1 a 1 contra o West Ham, mas um gol de empate de Benjamin Sesko aos 96 minutos garantiu que sua invencibilidade continuasse. O United enfrentou o clube da infância de Carrick, com Nuno Espírito Santo elaborando um plano tático que sufocou os visitantes e Tomas Soucek dando a vantagem ao Hammers no segundo tempo.

Luke Shaw foi o principal culpado pelo gol, mas Lisandro Martinez e Kobbie Mainoo não conseguiram impedir Soucek de receber o cruzamento de Jarrod Bowen e cabecear no primeiro poste aos 50 minutos. Carrick tomou a decisão óbvia de colocar Sesko em campo, e o jogador de 74 milhões de libras marcou pela segunda vez em três jogos, mandando com habilidade um cruzamento no ângulo superior.

O United tinha menos de dois minutos para marcar novamente e dar ao novo fã famoso online Frank Ilett (também conhecido como United Strand) o seu tão esperado corte de cabelo, mas o seu afro deve crescer ainda mais, já que os Red Devils não conseguiram vencer o quinto jogo consecutivo.

O GOAL avalia os jogadores do Manchester United no London Stadium...

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (6/10):

    Fez uma excelente defesa ao impedir que o chute de Summerville entrasse no ângulo superior. Não teve culpa pelo gol de Soucek, embora pudesse ter saído mais rápido para bloquear seu caminho.

    Diogo Dalot (5/10):

    Teve um primeiro tempo perigoso, lutando contra Summerville e quase colocando Lammens em apuros com seu passe imprudente para trás.

    Harry Maguire (6/10):

    Fez uma importante entrada em Bowen no início do jogo e esteve bastante sólido antes de ser substituído por Leny Yoro.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Seus passes longos ajudaram a abrir o West Ham em algumas ocasiões, mas ele não se destacou na marcação de Soucek.

    Luke Shaw (4/10):

    Teve o melhor momento do United quando seu chute foi bloqueado na linha por Aaron Wan-Bissaka, mas cometeu um grande erro no gol, falhando em limpar a linha e dando tempo ao West Ham para avançar e atacar.

    Meio-campo

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Uma exibição decente no geral, já que seus passes eram a melhor esperança do United para desbloquear a defesa adversária, mas ele deveria ter feito mais para parar Soucek.

    Casemiro (7/10):

    Um dos poucos jogadores do United que se saiu bem. Teve um gol de empate anulado por um impedimento muito marginal.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Teve algumas boas jogadas, mas na maior parte do tempo não conseguiu fazer sua mágica habitual devido ao plano de jogo sufocante do West Ham.

    Ataque

    Matheus Cunha (5/10):

    Jogou mais recuado do que o habitual e, como resultado, foi menos eficaz. Suas decisões não o ajudaram e ele foi substituído por Sesko aos 69 minutos.

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Raramente incomodou a defesa do West Ham, com seu jogo de ligação sendo desleixado e seus chutes imprecisos. Mas, nos minutos finais, ele conseguiu um cruzamento rasteiro para o gol de empate.

    Amad Diallo (4/10):

    Teve uma noite frustrante, com El Hadji Malick Diouf marcando-o de perto no primeiro tempo e Aaron Wan-Bissaka controlando-o no segundo, quando ele mudou para a esquerda. Tomou decisões muito ruins, demorando duas vezes para soltar a bola.

    Substitutos e treinador

    Leny Yoro (8/10):

    Fez duas brilhantes entradas defensivas após substituir Maguire e levou a bola para a frente com mais urgência.

    Benjamin Sesko (8/10):

    Deu ao United um ponto de referência muito necessário quando entrou em campo e conseguiu um magnífico empate no final da partida, somando-se ao seu gol da vitória no último minuto contra o Fulham.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Cabeceou por pouco ao lado do gol.

    Michael Carrick (6/10):

    Embora tenha evitado a primeira derrota, este foi um exemplo do porquê críticos como Gary Neville acham que ele não deveria assumir o cargo permanentemente. Foi superado por Nuno e deveria ter mudado as coisas mais cedo. A seu favor, suas três substituições tiveram impacto.

