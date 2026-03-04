Goal.com
Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Newcastle: Kobbie Mainoo e Bryan Mbeumo entre os maiores fracassos, enquanto a série invicta de Michael Carrick termina com uma terrível derrota para os Magpies, que jogaram com 10 jogadores

O Manchester United perdeu pela primeira vez sob o comando de Michael Carrick, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Newcastle, que jogou com 10 jogadores, na quarta-feira. Apesar de terem vantagem numérica durante todo o segundo tempo, os Red Devils não conseguiram aproveitar a vantagem depois que Casemiro empatou o jogo com um gol de pênalti de Anthony Gordon, e acabaram pagando caro pelo gol magnífico de Will Osula no último minuto para os Magpies.

O Newcastle começou bem, com Kieran Trippier acertando a trave com um cruzamento, antes de Anthony Elanga e Harvey Barnes chutarem para fora por pouco. Os visitantes conseguiram entrar no jogo, porém, e Kobbie Mainoo e Matheus Cunha forçaram Aaron Ramsdale a fazer defesas, enquanto Bryan Mbeumo chutou por cima com o gol aberto.

O jogo ganhou vida nos momentos finais do primeiro tempo, depois que Jacob Ramsey foi expulso por receber dois cartões amarelos, o segundo deles por simulação dentro da área. Apesar disso, o Newcastle assumiu a liderança depois que Bruno Fernandes cometeu falta em Gordon dentro da área e o ponta inglês se levantou para converter o pênalti. Ainda havia tempo, porém, para Casemiro empatar, ao cabecear para o gol um cruzamento de Fernandes em uma cobrança de falta.

Apesar da vantagem numérica, a equipe de Carrick teve dificuldades para criar jogadas de destaque logo após o intervalo, e Gordon quase colocou o Newcastle novamente na frente ao chutar para fora após um escanteio. O United finalmente começou a dominar, mas não conseguiu passar por Ramsdale, que fez defesas brilhantes contra Leny Yoro e Joshua Zirkzee, antes da intervenção dramática de Osula, que cortou pela direita e chutou com efeito, passando por Senne Lammens.

O GOAL avalia os jogadores do United no St. James' Park...

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (7/10):

    Nunca foi realmente exigido em termos de defesas, mas comandou a sua área de forma excelente e voltou a demonstrar boa habilidade com as mãos.

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Teve uma rara oportunidade de ser titular e foi confiável na defesa, mesmo não contribuindo muito no ataque.

    Leny Yoro (6/10):

    Saiu da posição algumas vezes no início, mas se adaptou bem contra um ataque exigente. Teve azar ao ser impedido por Ramsdale no segundo tempo.

    Harry Maguire (6/10):

    Venceu muitas disputas aéreas e raramente pareceu abalado, apesar da velocidade de alguns dos atacantes que teve de enfrentar. Talvez devesse ter marcado Osula no gol da vitória, mas isso pode ser um pouco severo.

    Luke Shaw (6/10):

    Levou uma cotovelada de Burn, mas continuou em campo. Foi substituído após uma hora.

    Meio-campo

    Casemiro (6/10):

    Uma noite mista. Demonstrou classe na posse de bola, mas começou a ter dificuldades com a natureza implacável do meio-campo do Newcastle. Outro excelente cabeceamento para o empate, mas só conseguiu aguentar uma hora.

    Kobbie Mainoo (4/10):

    Teve muitas dificuldades do ponto de vista físico, pois foi repetidamente roubado durante o primeiro tempo. Se beneficiou de ter um pouco mais de tempo contra 10 jogadores, mas ainda está longe de seu melhor.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Cometeu uma falta boba que resultou em pênalti, mas logo se redimiu com outra assistência para o empate. Colocou mais algumas bolas na área, mas não conseguiu criar a magia necessária para a vitória.

    Ataque

    Bryan Mbeumo (3/10):

    Não esteve em forma. Perdeu uma oportunidade clara de gol durante o primeiro tempo, o que resumiu sua noite.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Teve alguns toques habilidosos nas jogadas combinadas, mas nunca conseguiu uma boa visão do gol para continuar sua boa sequência de gols.

    Matheus Cunha (5/10):

    Teve alguns momentos decentes, mas faltou qualidade no terço final do campo.

    Substitutos e treinador

    Manuel Ugarte (6/10):

    Cabeceou uma bola por cima da trave e se lançou na batalha física no meio-campo após substituir Casemiro.

    Diogo Dalot (5/10):

    Os momentos mais marcantes foram quando ele cometeu faltas desnecessárias.

    Amad Diallo (5/10):

    Entrou nos últimos 15 minutos, mas não conseguiu dar a inspiração de que o United precisava.

    Joshua Zirkzee (6/10):

    Substituiu Mbeumo e mostrou-se animado. Obrigou Ramsdale a fazer uma grande defesa no final.

    Tyrell Malacia (N/A):

    Substituiu Mazraoui no final da partida, após o marroquino se lesionar.

    Michael Carrick (5/10):

    A escolha da equipe não pode ser criticada, dados os resultados recentes, mas ele esperou demais para fazer substituições ofensivas, considerando a vantagem numérica de seu time durante todo o segundo tempo.

