Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Everton: é por isso que Benjamin Sesko precisa ser titular! O atacante volta a ser um super-reserva, enquanto os Red Devils avançam rumo ao quarto lugar na tabela

Benjamin Sesko saiu do banco para dar ao Manchester United uma vitória apertada e pouco merecida por 1 a 0 sobre o Everton, que pode ser extremamente valiosa na busca do time por terminar entre os quatro primeiros colocados da Premier League. O esloveno começou no banco pela sexta partida consecutiva, mas pela terceira vez em quatro partidas ele fez a diferença, marcando o gol crucial aos 71 minutos.

O primeiro tempo foi esquecível em todos os sentidos e não houve muito mais entretenimento no segundo tempo, mas o United conseguiu abrir o placar graças a um esforço conjunto de suas três contratações de campo. Matheus Cunha lançou uma bola diagonal para Bryan Mbeumo, que avançou e serviu Sesko, que havia se esforçado ao máximo para chegar ao terço final do campo e finalizou com precisão.

O United se defendeu com unhas e dentes, e Harry Maguire, Luke Shaw e, acima de tudo, Senne Lammens fizeram sua parte para garantir uma vitória no sentido mais verdadeiro da palavra. Isso deu a Michael Carrick a quinta vitória em cinco partidas e reforçou a quarta posição do United, abrindo uma vantagem de três pontos sobre Chelsea e Liverpool.

O GOAL avalia os jogadores do Man United no Hill Dickinson Stadium...

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (8/10):

    Teve sorte ao escapar de uma investida de Thierno Barry nos primeiros 10 segundos, mas logo se acalmou e foi fundamental para a vitória. Fez boas defesas em cobranças de falta de Garner e em um chute de Harrison Armstrong, mas guardou o melhor para o final com uma defesa espetacular em voo para impedir Michael Keane. Também lidou com calma e tranquilidade com os cruzamentos aéreos.

    Diogo Dalot (7/10):

    Foi o jogador mais ativo do United no primeiro tempo e também se saiu bem no segundo, correndo incansavelmente pela lateral.

    Harry Maguire (8/10):

    Mostrou boa antecipação ao longo de toda a partida, embora um lapso quase o tenha colocado em apuros e Yoro tenha tido que consertar sua falha. Liderou pelo exemplo no segundo tempo, afastando todas as bolas perigosas que o Everton lançou contra ele.

    Leny Yoro (8/10):

    Tirou Maguire da enrascada graças à sua velocidade e defendeu muito bem ao lado dele, além de ajudar o United no ataque quando necessário. 

    Luke Shaw (6/10):

    Teve dificuldades para avançar pelo lado esquerdo, mas defendeu com dedicação.

    Meio-campo

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Bastante discreto, seu melhor momento foi duas jogadas promissoras perto da área, mas acabou perdendo a bola sob os pés.

    Casemiro (5/10):

    Pareceu muito enferrujado. Foi superado em velocidade em algumas ocasiões e desperdiçou uma boa oportunidade de lançar Fernandes ao chutar a bola com muita força.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Parecia frequentemente frustrado, pois seus passes eram bloqueados ou seus chutes iam muito longe do gol. Saiu de campo sorrindo no final, embora, pela primeira vez, não tenha sido ele quem salvou o United.

    Ataque

    Amad Diallo (5/10):

    Teve a única finalização memorável do United no primeiro tempo, que foi defendida por James Tarkowski. Não conseguiu fazer muito depois disso e não teve o que reclamar quando foi substituído por Sesko.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Não estava com a sua melhor forma: desperdiçou uma boa oportunidade no primeiro tempo e depois chutou por cima da trave, embora de um ângulo apertado. Mas manteve a cabeça erguida e correu para dar assistência a Sesko para o gol da vitória.

    Matheus Cunha (6/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo no primeiro tempo e um drible promissor que acabou porque ele caiu resumiu bem o jogo. Mas é preciso dar crédito ao seu brilhante passe cruzado para Mbeumo, que resultou no gol.

    Substitutos e treinador

    Benjamin Sesko (8/10):

    Fez um final implacável para ganhar o jogo e deveria ter marcado outro. Deve estar se perguntando o que precisa fazer para começar um jogo depois de marcar pela terceira vez em quatro partidas.

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Fez um trabalho decente protegendo a vantagem após substituir Mbeumo.

    Ayden Heaven (N/A):

    Entrou em campo já nos acréscimos.

    Michael Carrick (7/10):

    Esqueça o desempenho, às vezes você tem que vencer de forma feia e suas mudanças ajudaram a cumprir a tarefa e dar ao time uma folga em relação ao Chelsea e ao Liverpool.

