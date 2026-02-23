Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Everton: é por isso que Benjamin Sesko precisa ser titular! O atacante prova mais uma vez ser um excelente substituto, enquanto os Red Devils avançam rumo ao quarto lugar na tabela

O primeiro tempo foi esquecível em todos os sentidos e não houve muito mais entretenimento no segundo tempo, mas o United conseguiu abrir o placar graças a um esforço conjunto de suas três contratações de campo. Matheus Cunha lançou uma bola diagonal para Bryan Mbeumo, que avançou e serviu Sesko, que se esforçou ao máximo para chegar ao terço final do campo e finalizou com precisão.

O United se defendeu com unhas e dentes, e Harry Maguire, Luke Shaw e, acima de tudo, Senne Lammens fizeram sua parte para garantir uma vitória no sentido mais verdadeiro da palavra. Isso deu a Michael Carrick a quinta vitória em cinco partidas e reforçou a quarta colocação do United, abrindo uma vantagem de três pontos sobre Chelsea e Liverpool.

O GOAL avalia os jogadores do Man United no Hill Dickinson Stadium...