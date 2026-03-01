Goal.com
Fernandes Sesko Man Utd
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Crystal Palace: Bruno Fernandes brilha e salva seus companheiros em dificuldades, enquanto Benjamin Sesko continua sua boa fase e leva os Red Devils ao terceiro lugar na tabela da Premier League

O Manchester United recuperou-se de uma desvantagem inicial e garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace no domingo, o que o levou ao terceiro lugar na tabela da Premier League. Os Red Devils não estiveram no seu melhor durante grande parte da tarde, mas beneficiaram de um cartão vermelho a Maxence Lacroix para dar a volta ao jogo na segunda parte, através de golos de Bruno Fernandes e do em grande forma Benjamin Sesko.

O United ficou atrás no placar logo aos quatro minutos, quando Lacroix se livrou de Leny Yoro e cabeceou para o gol após um escanteio. Ismaila Sarr poderia ter feito o segundo, mas chutou direto para Senne Lammens, com o Palace dominando as jogadas iniciais. Na verdade, o United não criou nenhuma chance digna de nota até os últimos 10 minutos do primeiro tempo, quando Sesko e Casemiro desperdiçaram oportunidades de cabeçada, enquanto Dean Henderson desviou um chute livre de Fernandes por cima da trave.

O jogo mudou 10 minutos após o intervalo, quando Lacroix foi penalizado por puxar Matheus Cunha dentro da área, e após a intervenção do VAR para garantir a expulsão do zagueiro do Palace, Fernandes converteu com maestria o pênalti. O capitão do United então se tornou o garçom pouco depois, ao cruzar com precisão para Sesko cabecear com força, passando por Henderson, e marcar seu sexto gol nas últimas sete partidas.

Cunha e o substituto Amad Diallo forçaram Henderson a fazer duas boas defesas, enquanto a equipe de Michael Carrick pressionava pelo terceiro gol, embora o Palace também tenha criado algumas chances, apesar da desvantagem numérica. No entanto, eles não conseguiram empatar, e o United ultrapassou o Aston Villa, consolidando ainda mais suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões.

O GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (6/10):

    Não teve chance no cabeceio de Lacroix, mas se saiu bem ao defender o chute de Sarr logo em seguida. Foi confiável depois disso, embora raramente tenha sido exigido.

    Diogo Dalot (3/10):

    Absolutamente péssimo durante longos períodos, especialmente quando estava com a posse de bola, pois frequentemente errava os passes. Também recebeu um cartão amarelo por uma entrada tardia.

    Leny Yoro (5/10):

    Perdeu Lacroix no primeiro gol do Palace e parecia muito instável nos primeiros 20 minutos. Mas a partir daí foi crescendo no jogo.

    Harry Maguire (7/10):

    Lidou bem com Strand Larsen, interceptando vários passes e cruzamentos.

    Luke Shaw (4/10):

    Teve dificuldades para chegar perto de Munoz e deu alguns passes ruins antes de ser forçado a sair de campo devido a uma lesão no meio do primeiro tempo.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CRYSTAL PALACEAFP

    Meio-campo

    Casemiro (7/10):

    Utilizou a bola de forma eficaz no meio-campo e foi uma ameaça nas jogadas ensaiadas durante toda a tarde. No entanto, perdeu uma boa oportunidade de cabeçada no primeiro tempo.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Não esteve no seu melhor até começar a ter um pouco mais de liberdade, quando o Palace ficou com 10 jogadores. Faltou-lhe imaginação nos passes e falhou alguns passes básicos.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Sempre pareceu o jogador mais capaz de fazer algo acontecer pelo United, mesmo que nem tudo tenha dado certo para ele. Seu passe em profundidade resultou no pênalti que ele converteu com desenvoltura, antes que seu cruzamento preciso encontrasse a cabeça de Sesko.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Não conseguiu influenciar o jogo da mesma forma que tem feito como atacante central nas últimas semanas, após ter sido deslocado para a lateral.

    Benjamin Sesko (6/10):

    Quase não participou do jogo nos primeiros 35 minutos e desperdiçou algumas boas oportunidades antes de cabecear com precisão para passar por Henderson, fazendo 2 a 1 e continuando sua boa fase.

    Matheus Cunha (8/10):

    Fez várias boas jogadas que nem sempre foram recompensadas, antes de finalmente conseguir passar pela defesa e sofrer o pênalti. Para ser franco, seu desempenho merecia mais.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Muito mais sólido do que Shaw após substituir o lateral esquerdo lesionado, embora sua habilidade com apenas um pé tenha limitado seu impacto no ataque.

    Amad Diallo (6/10):

    Substituiu Sesko e manteve as coisas organizadas antes de forçar Henderson a fazer uma bela defesa nos acréscimos.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Entrou nos últimos cinco minutos.

    Ayden Heaven (N/A):

    Entrou no lugar de Maguire no final, mas ainda teve tempo de receber um cartão amarelo.

    Michael Carrick (6/10):

    O cartão vermelho o tirou da prisão, já que a decisão de escalar Sesko parecia que ia sair pela culatra antes da expulsão de Lacroix. Alguns titulares pareciam um pouco cansados, o que significa que talvez seja necessária um pouco mais de rotação daqui para frente.

