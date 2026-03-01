Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Crystal Palace: Bruno Fernandes brilha e salva seus companheiros em dificuldades, enquanto Benjamin Sesko continua sua boa fase e leva os Red Devils ao terceiro lugar na tabela da Premier League

O United ficou atrás no placar logo aos quatro minutos, quando Lacroix se livrou de Leny Yoro e cabeceou para o gol após um escanteio. Ismaila Sarr poderia ter feito o segundo, mas chutou direto para Senne Lammens, com o Palace dominando as jogadas iniciais. Na verdade, o United não criou nenhuma chance digna de nota até os últimos 10 minutos do primeiro tempo, quando Sesko e Casemiro desperdiçaram oportunidades de cabeçada, enquanto Dean Henderson desviou um chute livre de Fernandes por cima da trave.
O jogo mudou 10 minutos após o intervalo, quando Lacroix foi penalizado por puxar Matheus Cunha dentro da área, e após a intervenção do VAR para garantir a expulsão do zagueiro do Palace, Fernandes converteu com maestria o pênalti. O capitão do United então se tornou o garçom pouco depois, ao cruzar com precisão para Sesko cabecear com força, passando por Henderson, e marcar seu sexto gol nas últimas sete partidas.
Cunha e o substituto Amad Diallo forçaram Henderson a fazer duas boas defesas, enquanto a equipe de Michael Carrick pressionava pelo terceiro gol, embora o Palace também tenha criado algumas chances, apesar da desvantagem numérica. No entanto, eles não conseguiram empatar, e o United ultrapassou o Aston Villa, consolidando ainda mais suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões.
O GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...