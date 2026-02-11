Goal.com
Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Fulham: Agora é com você, Arsenal! Erling Haaland e Antoine Semenyo lideram o ataque impressionante, enquanto Nico O'Reilly e Phil Foden impressionam.

Erling Haaland marcou seu primeiro gol em jogo aberto em quase dois meses, enquanto o Manchester City deu mais um aviso ao Arsenal na disputa pelo título da Premier League com uma vitória por 3 a 0 sobre o Fulham. A equipe de Pep Guardiola aproveitou o impulso da impressionante virada no final da partida contra o Liverpool no domingo e foi implacável, marcando três gols antes do intervalo.

Antoine Semenyo colocou o City na frente aos 24 minutos, aproveitando uma bola perdida à queima-roupa e marcando seu quinto gol pelo clube desde sua transferência de 64 milhões de libras do Bournemouth. O City então dobrou a vantagem aos 30 minutos com um gol sublime de Nico O'Reilly, que trocou passes com Semenyo para cortar a defesa visitante antes de finalizar com confiança, passando por Bernd Leno.

O City teve um pênalti reclamado que foi rejeitado pelo VAR por uma falta em Marc Guehi, mas marcou seu terceiro gol logo em seguida, com Haaland chutando no canto inferior da área após um passe de Phil Foden. Foi o primeiro gol de Haaland em jogada aberta desde 20 de dezembro contra o West Ham, enquanto Foden registrou sua primeira participação em um gol nas últimas 14 partidas.

A vantagem de três gols deu a Guardiola a liberdade de tirar Haaland no intervalo, e o técnico então retirou Foden, Rodri e Bernardo Silva. Eles compreensivelmente diminuíram a intensidade, mas sem dar ao Fulham qualquer oportunidade de voltar ao jogo, como aconteceu na emocionante partida de 5 a 4 em Craven Cottage, em dezembro.

O resultado reduz a vantagem do Arsenal na liderança da tabela para três pontos, colocando os Gunners sob pressão extra um dia antes de sua visita ao Brentford.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Etihad Stadium...

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Teve uma noite mais tranquila do que em Anfield, mas ainda assim fez boas defesas contra Harry Wilson e impediu outro gol no início do segundo tempo.

    Matheus Nunes (7/10):

    Causou o perigo para o primeiro gol com mais um cruzamento perigoso e agora está tão à vontade na lateral direita que é fácil esquecer que só começou a jogar nessa posição no meio da temporada passada.

    Ruben Dias (7/10):

    Mostrou-se seguro e imponente em sua primeira partida como titular desde que voltou de lesão, o primeiro jogo do que parece ser uma parceria promissora com Guehi.

    Marc Guehi (8/10):

    Continua a prosperar após a grande mudança. Defendeu de forma agressiva, eliminando qualquer indício de perigo, mas ainda assim conseguiu fazer com que parecesse fácil.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Fez uma bela entrada em Wilson, o que acrescentou um brilho extra a mais uma exibição impecável, tanto do ponto de vista ofensivo como defensivo.

    Meio-campo

    Rodri (7/10):

    Uma exibição elegante sem precisar sair da segunda marcha.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Sua jogada sombria com Semenyo e finalização fria mostraram o quanto ele está confiante no momento e o quão eficaz está jogando no meio-campo, posição em que cresceu jogando.

    Bernardo Silva (8/10):

    Continuou de onde parou com sua imensa atuação em Anfield, controlando o jogo do City. Sua atuação completa lhe rendeu um descanso muito necessário, pois foi substituído aos 60 minutos.

    Ataque

    Phil Foden (8/10):

    O tipo de desempenho que Foden costumava apresentar, mas que vinha faltando desde o início do ano. Pareceu perigoso desde o início, em uma função avançada atrás de Semenyo e Haaland, e poderia ter marcado antes de dar a assistência para o gol de Haaland. Perde pontos por sua entrada perigosa em Calvin Bassey, pela qual teve sorte de receber apenas um cartão amarelo.

    Erling Haaland (7/10):

    Contribuiu para o gol de Semenyo ao disputar o cruzamento de Nunes e, em seguida, chutar para o gol como se não estivesse em nenhuma seca de gols (em jogadas abertas). Depois de cumprir sua tarefa, ele assistiu ao segundo tempo confortavelmente no banco.

    Antoine Semenyo (9/10):

    Mais um gol e uma assistência maravilhosa, fazendo com que a contratação dele pelo City em janeiro pareça ainda mais perspicaz.

    Substitutos e treinador

    Omar Marmoush (5/10):

    Uma oportunidade desperdiçada para aumentar o seu número de gols, e ele cometeu alguns erros que o prejudicaram.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Perdeu a bola em algumas ocasiões, enquanto o City perdia parte do controle que Silva lhes dava.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Manteve-se ocupado enquanto o City diminuía o ritmo, mas raramente parecia desconfortável.

    Rayan Cherki (6/10):

    Não jogou com a sua habitual urgência, uma vez que o jogo estava decidido.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Substituiu Rodri a 19 minutos do final.

    Pep Guardiola (8/10):

    Uma noite ideal para o técnico, que viu seu time definir o jogo em 45 minutos e pôde dar um descanso aos seus principais jogadores.

