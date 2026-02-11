Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Fulham: Agora é com você, Arsenal! Erling Haaland e Antoine Semenyo lideram o ataque impressionante, enquanto Nico O'Reilly e Phil Foden impressionam.

Antoine Semenyo colocou o City na frente aos 24 minutos, aproveitando uma bola perdida à queima-roupa e marcando seu quinto gol pelo clube desde sua transferência de 64 milhões de libras do Bournemouth. O City então dobrou a vantagem aos 30 minutos com um gol sublime de Nico O'Reilly, que trocou passes com Semenyo para cortar a defesa visitante antes de finalizar com confiança, passando por Bernd Leno.

O City teve um pênalti reclamado que foi rejeitado pelo VAR por uma falta em Marc Guehi, mas marcou seu terceiro gol logo em seguida, com Haaland chutando no canto inferior da área após um passe de Phil Foden. Foi o primeiro gol de Haaland em jogada aberta desde 20 de dezembro contra o West Ham, enquanto Foden registrou sua primeira participação em um gol nas últimas 14 partidas.

A vantagem de três gols deu a Guardiola a liberdade de tirar Haaland no intervalo, e o técnico então retirou Foden, Rodri e Bernardo Silva. Eles compreensivelmente diminuíram a intensidade, mas sem dar ao Fulham qualquer oportunidade de voltar ao jogo, como aconteceu na emocionante partida de 5 a 4 em Craven Cottage, em dezembro.

O resultado reduz a vantagem do Arsenal na liderança da tabela para três pontos, colocando os Gunners sob pressão extra um dia antes de sua visita ao Brentford.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Etihad Stadium...