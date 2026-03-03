Alisson Becker (4/10):

Não teve nenhuma defesa a fazer antes de ser derrotado pelo finalização inteligente de Gomes, depois de ter sido um pouco lento a sair da linha. No entanto, foi definitivamente culpado por um péssimo alívio que levou ao gol da vitória do Wolves.

Jeremie Frimpong (5/10):

O holandês, recuperado de lesão, entrou no lugar de Gomez após uma participação encorajadora contra o West Ham no fim de semana, mas foi culpado por uma tentativa terrível de gol após receber passe de Ekitike. Embora tenha avançado bastante no segundo tempo, faltou precisão em seus passes finais.

Ibrahima Konate (5/10):

Não teve nenhum problema até o gol do Wolves, quando cometeu o erro de dar muito espaço a Rodrigo Gomes.

Virgil van Dijk (4/10):

Assim como seu parceiro na zaga, o holandês estava passando despercebido pela partida quando foi empurrado para fora do caminho por Arokodare com muita facilidade, permitindo que o nigeriano lançasse Gomes para marcar com um passe fantástico. Também perdeu uma grande chance de cabeçada no final da partida para colocar seu time na frente, o que ele mesmo não conseguiu acreditar.

Milos Kerkez (5/10):

Sempre procurou avançar quando podia, mas parecia um pouco cansado na hora, então não foi surpresa vê-lo sair.