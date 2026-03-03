Goal.com
Liverpool Wolves ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Wolves: Virgil van Dijk entre os piores jogadores dos Reds, enquanto a equipe de Arne Slot sofre grande revés nas esperanças de ficar entre os cinco primeiros na tabela da Premier League, contra o último colocado do campeonato

O Liverpool desperdiçou uma chance gloriosa de chegar ao top 4 da Premier League ao sofrer uma humilhante derrota por 2 a 1 fora de casa para o Wolves, último colocado da tabela, na terça-feira. Após um primeiro tempo estranhamente apagado, os Reds pressionaram os donos da casa no segundo tempo, mas não conseguiram transformar sua posse de bola em chances claras de gol. Então, a apenas 12 minutos do fim, Tolu Arokodare superou Virgil van Dijk no jogo aéreo e passou para Rodrigo Gomes marcar o primeiro gol do Wolves em toda a partida.

O Liverpool conseguiu empatar com Mohamed Salah, mas o primeiro gol do egípcio no campeonato desde novembro veio de um passe errado de Jean-Ricner Bellegarde, como que para sublinhar a incapacidade dos visitantes de criar chances em jogadas abertas sem o lesionado Florian Wirtz.

Naquele momento, a equipe de Arne Slot ainda parecia mais provável vencedora, mas acabou sofrendo outra derrota embaraçosa em uma temporada de reveses chocantes, após sofrer o gol da vitória nos acréscimos pela quinta vez em uma única campanha da Premier League, com Joe Gomez desviando um chute de longa distância de Andre, passando por Alisson Becker.

O GOAL avalia todos os jogadores do Liverpool em campo no Molineux...

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (4/10):

    Não teve nenhuma defesa a fazer antes de ser derrotado pelo finalização inteligente de Gomes, depois de ter sido um pouco lento a sair da linha. No entanto, foi definitivamente culpado por um péssimo alívio que levou ao gol da vitória do Wolves.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    O holandês, recuperado de lesão, entrou no lugar de Gomez após uma participação encorajadora contra o West Ham no fim de semana, mas foi culpado por uma tentativa terrível de gol após receber passe de Ekitike e, embora tenha avançado bastante no segundo tempo, sua finalização deixou a desejar.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Não teve nenhum problema até o gol do Wolves, quando cometeu o erro de dar muito espaço a Rodrigo Gomes.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Assim como seu parceiro na zaga, o holandês estava passando despercebido pela partida quando foi empurrado para fora do caminho por Arokodare com muita facilidade, permitindo que o nigeriano lançasse Gomes para marcar com um passe fantástico. Também perdeu uma grande chance de cabeçada no final da partida para colocar seu time na frente, o que ele mesmo não conseguiu acreditar.

    Milos Kerkez (5/10):

    Sempre procurou avançar quando podia, mas parecia um pouco cansado na hora, então não foi surpresa vê-lo sair.

    • Publicidade
  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (3/10):

    Recebeu um cartão muito severo por uma “falta” sobre Joao Gomes aos 21 minutos, mas provavelmente não deveria ter caído no chão e correu o risco de receber um cartão vermelho no restante do primeiro tempo com várias entradas imprudentes. Não foi surpresa que tenha sido substituído por Curtis Jones no intervalo.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Um dos poucos jogadores do Liverpool em destaque durante o primeiro tempo, o argentino foi uma presença animada no meio-campo, pressionando bem e encontrando companheiros em posições promissoras com seus passes progressivos. No entanto, ele foi desaparecendo à medida que o jogo avançava e perdeu a posse de bola desnecessariamente em algumas ocasiões.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Não tão dinâmico como de costume, mas ganhou muitas bolas para a sua equipa, ao mesmo tempo que manteve bem a posse de bola.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (5/10):

    Aproveitou um passe fraco de Bellegarde para empatar o jogo para o Liverpool com um remate com a parte externa do pé (que José Sá provavelmente deveria ter defendido), mas não se deixe enganar pelo gol. Salah voltou a ter um desempenho fraco durante quase toda a partida e desperdiçou uma excelente oportunidade de contra-ataque pouco depois de marcar.

    Hugo Ekitike (6/10):

    O francês partiu em um contra-ataque fulminante de dentro da sua própria metade do campo para criar uma chance para Frimpong, enquanto foi seu desvio para o primeiro poste que realmente deveria ter sido aproveitado por Jones. No entanto, ele foi criminosamente privado de assistências durante a maior parte do jogo e parecia frustrado muito antes do fim. Em jogos como este, também se tem a sensação de que Ekitike teria um desempenho melhor jogando aberto ou como um verdadeiro camisa 9, já que ele não quer jogar como um atacante estático.

    Cody Gakpo (4/10):

    Provavelmente a melhor opção ofensiva do Liverpool no primeiro tempo, embora isso não seja dizer muito, e depois de contribuir pouco após o intervalo, ele foi substituído pouco depois da marca de uma hora.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Substitutos e treinador

    Curtis Jones (5/10):

    Uma entrada inesperadamente precoce para o jogador de Liverpool devido à indisciplina de Gravenberch, que quase causou um impacto imediato, mas ele de alguma forma chutou a bola com o peito e acertou a trave a cerca de um metro de distância - embora ele possa ter sido impedido por Gakpo, que tentava alcançar a cabeçada de Ekitike.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Assumiu a ala esquerda no lugar de Gakpo e imediatamente ofereceu uma ameaça mais direta. O jovem também teve azar ao ver um chute rasteiro acertar a trave.

    Andy Robertson (5/10):

    Fez parte de uma dupla substituição com Ngumoha aos 65 minutos, com o escocês substituindo Kerkez na lateral esquerda, mas, sem surpresa, não ofereceu o mesmo dinamismo.

    Joe Gomez (N/A):

    Entrou no lugar do exausto Frimpong a menos de 20 minutos do fim e, infelizmente, decidiu o jogo a favor do Wolves ao desviar um chute especulativo de Andre para dentro do próprio gol.

    Federico Chiesa (N/A): 

    Entrou no lugar de Konate quando o Liverpool tentava virar o jogo, mas viu seu chute no último suspiro ser facilmente defendido por Sa.

    Arne Slot (3/10):

    A entrada de Frimpong na equipe que venceu o West Ham deveria ter tornado o Liverpool mais perigoso, mas quase todo o time esteve apático durante o primeiro tempo, o que sugere que Slot ainda tem dificuldade em colocar seus jogadores no estado de espírito certo. Ironicamente, o segundo tempo foi muito melhor — por um tempo —, mas outra derrota nos acréscimos só aumentou as dúvidas sobre a mentalidade do Liverpool. Resumindo, Slot ainda tem muitos problemas a resolver se os Reds quiserem salvar a temporada.

