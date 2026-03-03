Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Wolves: Virgil van Dijk entre os piores jogadores dos Reds, enquanto a equipe de Arne Slot sofre grande revés nas esperanças de ficar entre os cinco primeiros na tabela da Premier League, contra o último colocado do campeonato

Curtis Jones (5/10):
Uma entrada inesperadamente precoce para o jogador de Liverpool devido à indisciplina de Gravenberch, que quase causou um impacto imediato, mas ele de alguma forma chutou a bola com o peito e acertou a trave a cerca de um metro de distância - embora ele possa ter sido impedido por Gakpo, que tentava alcançar a cabeçada de Ekitike.
Rio Ngumoha (6/10):
Assumiu a ala esquerda no lugar de Gakpo e imediatamente ofereceu uma ameaça mais direta. O jovem também teve azar ao ver um chute rasteiro acertar a trave.
Andy Robertson (5/10):
Fez parte de uma dupla substituição com Ngumoha aos 65 minutos, com o escocês substituindo Kerkez na lateral esquerda, mas, sem surpresa, não ofereceu o mesmo dinamismo.
Joe Gomez (N/A):
Entrou no lugar do exausto Frimpong a menos de 20 minutos do fim e, infelizmente, decidiu o jogo a favor do Wolves ao desviar um chute especulativo de Andre para dentro do próprio gol.
Federico Chiesa (N/A):
Entrou no lugar de Konate quando o Liverpool tentava virar o jogo, mas viu seu chute no último suspiro ser facilmente defendido por Sa.
Arne Slot (3/10):
A entrada de Frimpong na equipe que venceu o West Ham deveria ter tornado o Liverpool mais perigoso, mas quase todo o time esteve apático durante o primeiro tempo, o que sugere que Slot ainda tem dificuldade em colocar seus jogadores no estado de espírito certo. Ironicamente, o segundo tempo foi muito melhor — por um tempo —, mas outra derrota nos acréscimos só aumentou as dúvidas sobre a mentalidade do Liverpool. Resumindo, Slot ainda tem muitos problemas a resolver se os Reds quiserem salvar a temporada.