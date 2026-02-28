Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o West Ham: Anfield dá um suspiro de alívio! A magia de Hugo Ekitike inspira os Reds de Arne Slot, pouco convincentes, à vitória sobre os desesperados Hammers

O Liverpool assumiu a liderança aos cinco minutos, graças a Ekitike, que finalizou um belo passe de Ryan Gravenberch, embora o goleiro do Hammers, Mads Hermansen, tenha ficado desapontado por ter deixado a bola passar por baixo dele.

Os Reds marcaram o segundo gol aos 24 minutos, quando Virgil van Dijk subiu mais alto na área e cabeceou para o gol após cobrança de escanteio de Dominik Szoboszlai.

A equipe de Arne Slot continuou vulnerável à velocidade do West Ham nos contra-ataques, e algumas falhas na defesa quase deram ao Irons uma chance de voltar ao jogo, principalmente quando Alisson Becker quase passou a bola diretamente para Jarrod Bowen em sua própria área.

Um suspiro de alívio foi dado quando Alexis Mac Allister finalizou brilhantemente após um rebote de Ekitike, mandando a bola para o fundo da rede após um desvio de Aaron Wan-Bissaka.

No entanto, quase imediatamente após o reinício, Tomas Soucek diminuiu a diferença ao aparecer entre a defesa do Liverpool e finalizar à queima-roupa. Seguiu-se uma revisão do VAR, mas o gol foi validado.

A esperança parecia ter acabado quando Cody Gakpo dançou dentro da área e finalizou com a ajuda de um desvio, mas o Hammers simplesmente não desistiu e Taty Castellanos marcou outro gol cinco minutos depois.

Mas o jogo finalmente terminou aos 82 minutos; Jeremie Frimpong, que entrou como substituto, cruzou e Axel Disasi desviou para o próprio gol.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...