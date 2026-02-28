Goal.com
Harry Sherlock

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o West Ham: Anfield dá um suspiro de alívio! A magia de Hugo Ekitike inspira os Reds de Arne Slot, pouco convincentes, à vitória sobre os desesperados Hammers

O Liverpool venceu o West Ham United por 5 a 2 em uma partida memorável da Premier League no sábado. A equipe de Arne Slot deve muito à magia de Hugo Ekitike, que marcou e deu assistência em uma exibição defensiva nervosa, já que os Reds deixaram os Hammers voltarem ao jogo não uma, mas duas vezes.

O Liverpool assumiu a liderança aos cinco minutos, graças a Ekitike, que finalizou um belo passe de Ryan Gravenberch, embora o goleiro do Hammers, Mads Hermansen, tenha ficado desapontado por ter deixado a bola passar por baixo dele. 

Os Reds marcaram o segundo gol aos 24 minutos, quando Virgil van Dijk subiu mais alto na área e cabeceou para o gol após cobrança de escanteio de Dominik Szoboszlai. 

A equipe de Arne Slot continuou vulnerável à velocidade do West Ham nos contra-ataques, e algumas falhas na defesa quase deram ao Irons uma chance de voltar ao jogo, principalmente quando Alisson Becker quase passou a bola diretamente para Jarrod Bowen em sua própria área.

Um suspiro de alívio foi dado quando Alexis Mac Allister finalizou brilhantemente após um rebote de Ekitike, mandando a bola para o fundo da rede após um desvio de Aaron Wan-Bissaka. 

No entanto, quase imediatamente após o reinício, Tomas Soucek diminuiu a diferença ao aparecer entre a defesa do Liverpool e finalizar à queima-roupa. Seguiu-se uma revisão do VAR, mas o gol foi validado.

A esperança parecia ter acabado quando Cody Gakpo dançou dentro da área e finalizou com a ajuda de um desvio, mas o Hammers simplesmente não desistiu e Taty Castellanos marcou outro gol cinco minutos depois.

Mas o jogo finalmente terminou aos 82 minutos; Jeremie Frimpong, que entrou como substituto, cruzou e Axel Disasi desviou para o próprio gol.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield... 

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (5/10):

    Quase deu uma grande chance a Bowen ao passar a bola diretamente para o ponta, mas o toque dele ricocheteou e caiu nos braços do brasileiro. Decepcionou na defesa quando Soucek marcou, mas foi péssimo no cabeceio de Taty Castellanos. 

    Joe Gomez (5/10):

    Não foi visto quando o West Ham marcou o gol de empate. Foi substituído no segundo tempo, após uma atuação em que fez mais recuperações do que sprints para frente.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Não parece nem um pouco confortável como deveria. Teve dificuldades para se posicionar em alguns momentos e cometeu alguns erros graves. 

    Virgil van Dijk (6/10):

    Cabeçada espetacular para fazer 2 a 0. Defesa terrível ao permitir a entrada de Soucek. Ele é um Rolls-Royce, mas o motor falha ocasionalmente. 

    Milos Kerkez (6/10):

    Teve dificuldades contra Summerville em alguns momentos, mas não foi tão culpado quanto alguns de seus companheiros na defesa. 

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Passe inteligente para Ekitike que resultou no primeiro gol. Excelente desempenho, patrulhando o campo de um lado ao outro. 

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Cruzamento fabuloso para o cabeceamento de Van Dijk. Passou a bola continuamente para o último terço do campo e procurou criar oportunidades. 

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Excelente voleio para marcar o terceiro gol. Não foi tão forte defensivamente, mas ainda assim foi uma finalização e tanto.

    Ataque

    Mohamed Salah (5/10):

    Longe do seu nível habitual. Entrou na jogada quando pôde, mas não conseguiu encontrar uma maneira de penetrar na defesa do West Ham. 

    Hugo Ekitike (8/10):

    Finalização instintiva por baixo de Hermansen para abrir o placar. Excelente percepção para assistir o voleio de Mac Allister.

    Cody Gakpo (7/10):

    Perigoso durante todo o jogo, sempre procurando avançar contra a defesa do Hammers. Marcou, cortando para dentro e chutando cedo. Grande gol e uma atuação divertida. 

    Substitutos e treinador

    Rio Ngumoha (6/10):

    Entrou no lugar de Ekitike. Não teve muito tempo para tocar na bola. 

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Substituiu Gomez. Seu cruzamento resultou no gol contra de Disasi.

    Trey Nyoni (5/10):

    Entrou no final. Perdeu uma chance fácil.

    Arne Slot (6/10):

    Foi uma atuação muito estranha do Liverpool. Eles podem ter marcado cinco gols, mas pareciam constantemente incomodados com o ritmo do West Ham, e os Irons nunca acreditaram que estavam fora do jogo, tamanha era a fragilidade dos Reds. Vitória é vitória, mas Slot precisa encontrar uma maneira de melhorar a equipe. 

