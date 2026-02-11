Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Virgil van Dijk Liverpool HICGetty Images
Tom Maston

Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Sunderland: Virgil van Dijk lidera o ataque e leva os Reds de volta à vitória, com Ibrahima Konate e Florian Wirtz se destacando

O Liverpool diminuiu a diferença para os times acima dele na corrida pelo top 5 da Premier League, com um gol de cabeça de Virgil van Dijk garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Sunderland na quarta-feira. A equipe de Arne Slot se tornou a primeira visitante a vencer no Stadium of Light nesta temporada, aproveitando-se da perda de pontos do Chelsea e do Manchester United 24 horas antes.

O Liverpool dominou o primeiro tempo em Wearside, e em outra noite Florian Wirtz poderia ter marcado mais de uma vez antes do intervalo. O craque alemão foi duas vezes impedido por Robin Roefs no gol do Sunderland, além de acertar a base da trave após driblar dentro da área.

Os Reds continuaram parecendo os mais prováveis a abrir o placar após o intervalo, e Van Dijk finalmente conseguiu isso pouco depois da marca de uma hora, quando recebeu um escanteio de Mohamed Salah e cabeceou para o gol após um desvio de Habib Diarra.

Hugo Ekitike desperdiçou uma boa chance de dobrar a vantagem do Liverpool ao cabecear para fora quando estava bem posicionado, enquanto o Sunderland, apesar de ter colocado substitutos ofensivos em campo, não conseguiu criar nenhuma chance digna de nota para tentar forçar o empate, com Salah chegando mais perto de marcar nos acréscimos, quando chutou por cima do gol.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no Stadium of Light...

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (6/10):

    Mostrou boa habilidade nas raras ocasiões em que foi testado.

    Wataru Endo (5/10):

    Não parecia sempre confortável na posição desconhecida de lateral direito, enquanto lutava para oferecer mais avanços. Continuou lutando antes de ser forçado a sair devido a uma lesão no segundo tempo.

    Ibrahima Konate (9/10):

    Igualou Brobbey em termos físicos, com os dois duelando durante toda a partida. Fez uma excelente defesa no primeiro tempo e uma intervenção que salvou um gol no segundo, em sua melhor atuação da temporada.

    Virgil van Dijk (8/10):

    Comandou a defesa do Liverpool antes de abrir o placar com uma cabeçada após um escanteio.

    Andrew Robertson (6/10):

    Teve bastante contato com a bola, especialmente no primeiro tempo, mas não conseguiu criar muitas jogadas de destaque, apesar de seu empenho.

    • Publicidade
  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (6/10):

    O Sunderland parecia satisfeito por ele ter a bola, dada a falta de astúcia que demonstrou na posse de bola. Sólido, mas sem brilhar no meio-campo.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Continua sendo uma sombra de si mesmo. Errou alguns passes simples e também não se destacou defensivamente.

    Florian Wirtz (8/10):

    Continua a ser o centro de tudo de bom que o Liverpool faz. Muito azar por não ter marcado no primeiro tempo, enquanto alguns de seus dribles e truques foram de tirar o fôlego.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (4/10):

    Mais uma vez longe do seu melhor, já que a maioria dos seus cruzamentos e remates foram bloqueados na origem. A única coisa que lhe correu bem foram as jogadas ensaiadas, uma das quais resultou no golo de Van Dijk.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Esticou a defesa do Sunderland em algumas ocasiões, embora sua finalização tenha deixado a desejar em alguns momentos. Perdeu uma chance clara de cabeçada pelo segundo jogo consecutivo.

    Cody Gakpo (4/10):

    Muito previsível ao cortar pela esquerda, além de ter atrapalhado os companheiros em mais de uma ocasião.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Substitutos e treinador

    Joe Gomez (6/10):

    Retornou de lesão bem a tempo de substituir Endo, que estava contundido, e se saiu bem contra as investidas do Sunderland.

    Curtis Jones (5/10):

    Entrou no lugar de Gakpo e foi forçado a jogar pela esquerda, o que fez com que ele entrasse e saísse durante sua participação, embora tenha produzido alguns momentos de excelente habilidade.

    Federico Chiesa (N/A):

    Substituiu Ekitike nos minutos finais.

    Arne Slot (6/10):

    Não fez muito do ponto de vista tático para influenciar o resultado, mas pelo menos conseguiu levantar o ânimo dos jogadores após a decepção do fim de semana e conquistar uma vitória em um campo difícil.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

Copa da Inglaterra
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brighton crest
Brighton
BHA
0