Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Sunderland: Virgil van Dijk lidera o ataque e leva os Reds de volta à vitória, com Ibrahima Konate e Florian Wirtz se destacando

O Liverpool dominou o primeiro tempo em Wearside, e em outra noite Florian Wirtz poderia ter marcado mais de uma vez antes do intervalo. O craque alemão foi duas vezes impedido por Robin Roefs no gol do Sunderland, além de acertar a base da trave após driblar dentro da área.

Os Reds continuaram parecendo os mais prováveis a abrir o placar após o intervalo, e Van Dijk finalmente conseguiu isso pouco depois da marca de uma hora, quando recebeu um escanteio de Mohamed Salah e cabeceou para o gol após um desvio de Habib Diarra.

Hugo Ekitike desperdiçou uma boa chance de dobrar a vantagem do Liverpool ao cabecear para fora quando estava bem posicionado, enquanto o Sunderland, apesar de ter colocado substitutos ofensivos em campo, não conseguiu criar nenhuma chance digna de nota para tentar forçar o empate, com Salah chegando mais perto de marcar nos acréscimos, quando chutou por cima do gol.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no Stadium of Light...