Liverpool Brighton ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Brighton: Anfield se levanta para Mohamed Salah! O rei egípcio recebe ovação de pé após brilhar na vitória da FA Cup

O Liverpool ainda não está de volta à sua melhor forma. E Mohamed Salah também não. Mas houve sinais positivos suficientes de ambos na vitória por 3 a 0 sobre o Brighton, na quarta rodada da FA Cup, no sábado à noite, para sugerir que esta temporada tão difícil pode realmente terminar com uma nota positiva para os Reds. Os jogadores de Arne Slot estiveram bastante apáticos na primeira parte, talvez exaustos pelo esforço necessário para acabar com o recorde de invencibilidade do Sunderland em casa na Premier League, a meio da semana, mas ainda assim chegaram ao intervalo em vantagem, graças ao remate à queima-roupa de Curtis Jones, após um cruzamento de Milos Kerkez.

O Liverpool foi muito mais convincente após o intervalo, porém, e Salah foi fundamental para essa melhora, com o “Rei Egípcio” dando assistência para Dominik Szoboszlai marcar seu décimo gol na temporada com um toque sublime, antes de completar o placar ao converter um pênalti que ele mesmo havia conquistado com uma arrancada forte e determinada dentro da área.

No geral, não foi de forma alguma uma atuação clássica dos Reds. O Brighton teve suas chances, principalmente no primeiro tempo. Mas três gols e uma vitória sem sofrer gols não podem ser interpretados como nada além de um resultado encorajador para Slot e seu time em dificuldades.

O GOAL avalia todos os jogadores do Liverpool em campo, enquanto os Reds chegavam à quinta rodada da FA Cup...

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (7/10):

    Fez uma defesa extremamente importante ao impedir Diego Gomez nos acréscimos do primeiro tempo e também fez outra intervenção importante em uma cabeçada de Lewis Dunk logo após o intervalo.

    Curtis Jones (8/10):

    Com o Liverpool sem muitas opções na lateral direita, Jones foi escalado e não só defendeu bem (exceto por um deslize que quase custou caro!), como também fez uma corrida na hora certa para dentro da área para colocar seu time na frente. Passou a jogar no meio-campo quando Wirtz saiu.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Cometeu algumas faltas, mas também ganhou algumas com pura força de vontade e, embora sua distribuição às vezes seja ruim, hoje à noite foi de primeira classe. É preciso reconhecer que Konate tem melhorado muito nos últimos jogos.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Uma atuação dominante característica do capitão, que teve altos e baixos recentemente, mas esteve praticamente impecável aqui, principalmente no jogo aéreo.

    Milos Kerkez (8/10):

    Já havia criado algumas oportunidades antes de dar um cruzamento maravilhoso para Jones abrir o placar. É a segunda assistência em três jogos para um jogador que agora também está defendendo muito melhor do que no início da temporada.

    Meio-campo

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    O talentoso húngaro começou em uma função mais recuada no meio-campo, mas não importa onde ele jogue, ele causa impacto no jogo, e seu finalização certeira foi a recompensa por mais uma excelente atuação. Salah está certo quando diz que Szoboszlai é um dos melhores jogadores do mundo atualmente.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Depois de uma atuação muito positiva contra o Sunderland, o argentino teve outra exibição enérgica aqui, contra um meio-campo decente do Brighton. Venceu duelos por todo o campo e um passe que deu para Kerkez dentro da sua própria metade do campo foi absolutamente sensacional.

    Florian Wirtz (5/10):

    Pressionou bem em alguns momentos, mas o centro criativo do Liverpool esteve incomumente silencioso e, com exceção de uma jogada habilidosa, ele não conseguiu influenciar o jogo de forma alguma. Com base nisso, ele se beneficiará de uma semana de descanso após suas recentes façanhas.

    Ataque

    Mohamed Salah (8/10):

    O retorno tardio do rei? Mostrou lampejos de seu antigo eu durante o primeiro tempo, principalmente quando sua velocidade lhe rendeu uma chance de gol, mas seu chute foi defendido por Jason Steele, antes de realmente brilhar no segundo tempo. Deu assistência para o gol de Szoboszlai com um belíssimo passe, mas foi a maneira como ele conquistou e converteu o pênalti que sugeriu que Salah recuperou seu ritmo. Mereceu totalmente a ovação de pé que Anfield lhe deu quando ele saiu aos 77 minutos.

    Federico Chiesa (5/10):

    Sempre impossível criticar seu esforço, embora tenha feito o possível para articular o jogo, ele não é um centroavante — e nunca foi —, então parece injusto que a maioria de suas atuações seja como um improvisado camisa 9.

    Cody Gakpo (6/10):

    Teve um gol de cabeça (corretamente) anulado por impedimento, mas, embora continue cometendo erros ao escolher a opção errada em muitas ocasiões, ele merece crédito por ter participado do segundo gol com um belo passe cruzado para Salah.

    Substitutos e treinador

    Joe Gomez (6/10):

    Um retorno bem-vindo após sua última lesão. Gomez assumiu a lateral direita no lugar de Jones após entrar em campo nos últimos 20 minutos e fez um trabalho decente.

    Hugo Ekitike (N/A):

    Substituiu Chiesa no ataque nos últimos 15 minutos, mas não conseguiu chegar perto do gol.

    Rio Ngumoha (N/A):

    O adolescente substituiu Salah no final da partida e teve azar ao ver um final fantástico ser anulado por um controverso impedimento.

    Calvin Ramsay (N/A):

    O lateral-direito entrou em campo nos minutos finais.

    Trey Nyoni (N/A):

    O meio-campista adolescente entrou em campo ao lado de Ramsay.

    Arne Slot (7/10):

    Escolheu uma equipe muito forte e, após um primeiro tempo bastante discreto, viu seu time conquistar uma vitória confortável e motivadora. A FA Cup ainda pode ajudar Slot a salvar esta temporada, especialmente se Salah conseguir manter este desempenho.

0