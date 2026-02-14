Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Brighton: Anfield se levanta para Mohamed Salah! O rei egípcio recebe ovação de pé após brilhar na vitória da FA Cup

O Liverpool foi muito mais convincente após o intervalo, porém, e Salah foi fundamental para essa melhora, com o “Rei Egípcio” dando assistência para Dominik Szoboszlai marcar seu décimo gol na temporada com um toque sublime, antes de completar o placar ao converter um pênalti que ele mesmo havia conquistado com uma arrancada forte e determinada dentro da área.
No geral, não foi de forma alguma uma atuação clássica dos Reds. O Brighton teve suas chances, principalmente no primeiro tempo. Mas três gols e uma vitória sem sofrer gols não podem ser interpretados como nada além de um resultado encorajador para Slot e seu time em dificuldades.
O GOAL avalia todos os jogadores do Liverpool em campo, enquanto os Reds chegavam à quinta rodada da FA Cup...