Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Brighton: Anfield se levanta para Mohamed Salah! O rei egípcio recebe ovação de pé após brilhar na vitória da FA Cup

Alisson Becker (7/10):

Fez uma defesa extremamente importante ao impedir Diego Gomez nos acréscimos do primeiro tempo e também fez outra intervenção importante em uma cabeçada de Lewis Dunk logo após o intervalo.

Curtis Jones (8/10):

Com o Liverpool sem muitas opções na lateral direita, Jones foi escalado e não só defendeu bem (exceto por um deslize que quase custou caro!), como também fez uma corrida na hora certa para dentro da área para colocar seu time na frente. Passou a jogar no meio-campo quando Wirtz saiu.

Ibrahima Konate (7/10):

Cometeu algumas faltas, mas também ganhou algumas com pura força de vontade e, embora sua distribuição às vezes seja ruim, hoje à noite foi de primeira classe. É preciso reconhecer que Konate tem melhorado muito nos últimos jogos.

Virgil van Dijk (7/10):

Uma atuação dominante característica do capitão, que teve altos e baixos recentemente, mas esteve praticamente impecável aqui, principalmente no jogo aéreo.

Milos Kerkez (8/10):

Já havia criado algumas oportunidades antes de dar um cruzamento maravilhoso para Jones abrir o placar. É a segunda assistência em três jogos para um jogador que agora também está defendendo muito melhor do que no início da temporada.