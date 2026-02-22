Goal.com
Avaliações dos jogadores do LAFC contra o Inter Miami: Son Heung-Min dá o tom, enquanto Denis Bouanga ofusca Lionel Messi na estreia da temporada

O Inter Miami, de Lionel Messi, chegou à temporada de 2026 com uma série de novos reforços, mas foi o conhecido LAFC que dominou na estreia da temporada, derrotando o Herons por 3 a 0 diante de um público recorde da MLS de 75 mil pessoas no LA Memorial Coliseum. Denis Bouanga teve um desempenho impressionante pelo Black and Gold, com um gol e uma assistência no segundo tempo.

O Miami, atual campeão, entrou na temporada aparentemente tendo corrigido as fraquezas do ano passado, adicionando jogadores de destaque como Germán Berterame e Dayne St. Clair nas duas pontas do campo. No entanto, o LAFC, praticamente inalterado no ataque, contou com a química estabelecida entre Son Heung-Min e Bouanga para dominar os visitantes.

O Miami controlou a posse de bola no primeiro tempo, com 58,7% do tempo de posse, mas esse domínio acabou favorecendo o time da casa. Los Angeles se contentou em esperar pelos erros, punindo repetidamente o Miami nas transições. A abordagem valeu a pena, já que o LA gerou a maior parte das chances nos primeiros 45 minutos, terminando com 11 chutes - três deles no alvo - em comparação com as três tentativas do Miami, das quais apenas uma testou o goleiro.

Heung-Min deu o tom logo no início, quase abrindo o placar aos seis minutos após um contra-ataque bem trabalhado. No entanto, o astro coreano deu um toque a mais, permitindo que o goleiro do Inter Miami, Dayne St. Clair, se recuperasse e o levasse a um chute apressado. Ele se redimiu 30 minutos depois.

Heung-Min pressionou Rodrigo De Paul no momento certo, forçando uma perda de bola no alto do campo. Avancando rapidamente, ele passou uma bola precisa para David Martinez, que cortou para dentro da área, e o jogador de 20 anos finalizou com calma, passando por St. Clair. Martinez quase dobrou a vantagem do LAFC pouco antes do intervalo, mas seu chute cara a cara passou longe do poste esquerdo.

O GOAL avalia os jogadores do LAFC no LA Memorial Coliseum...

  • Hugo Lloris, LAFCGetty

    Goleiro e defesa

    Hugo Lloris (7/10):

    Lloris não foi muito desafiado, fazendo três defesas, mas o veterano mostrou-se firme e calmo quando necessário. Manteve a defesa organizada e foi preciso nos passes.

    Sergi Palencia (5/10):

    Não ofereceu muito em ambos os lados do campo, mas, mais importante, jogou sem cometer erros.

    Nkosi Tafari (6/10):

    Fez cinco rebatidas, ajudando a neutralizar algumas investidas do Miami. Noite sólida para o jogador de 28 anos.

    Ryan Porteous (7/10):

    Liderou a partida com contribuições defensivas, com oito, e teve uma parceria estável com Tafari na defesa.

    Eddie Segura (6/10):

    Foi o melhor dos dois laterais, mas isso não é dizer muito.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Meio-campo

    Mark Delgado (6/10):

    O mais discreto de um trio de meio-campistas forte, Delgado não contribuiu muito nos passes (área em que costuma ser eficaz), mas fez algumas contribuições defensivas importantes durante a partida.

    Timmy Tillman (8/10):

    Foram suas jogadas e pressão que acabaram levando ao segundo gol decisivo de Bouanga. Tillman e Eustáquio estavam em toda parte do campo, neutralizando o ataque do Miami em momentos importantes da vitória.

    Stephen Eustáquio (8/10):

    O jogador da seleção canadense não contribuiu com nenhum gol, mas foi tão eficaz quanto seus colegas da CONCACAF no meio-campo. Ele estava em toda parte e isso claramente frustrou os jogadores de Javier Mascherano.

  • David Martinez, LAFCGetty

    Ataque

    Denis Bouanga (9/10):

    Foi brilhante nos primeiros 10 minutos, enfrentando os defensores pela esquerda e pela direita, mas depois ficou discreto durante o resto do primeiro tempo. Ele compensou isso no segundo tempo. O jogador da seleção do Gabão chegou ao terço ofensivo sempre que quis e foi preciso quando recebeu a bola de Tillman. O LAFC não pode se dar ao luxo de perder Bouanga, que continua sendo especulado para deixar o clube. Ele também foi brilhante na assistência para Ordaz.

    Son Hueng-Min (8/10):

    Foi fundamental em tudo o que o LAFC fez no ataque, mas vai se arrepender da chance que perdeu nos primeiros seis minutos da partida. No entanto, foi excelente na assistência para Martinez. Terminou a partida sem marcar nenhum gol e ficou visivelmente frustrado com o novo técnico Marc Dos Santos ao ser substituído. Mas os gols vão chegar.

    David Martinez (8/10):

    Martinez mostrou tudo o que o tornou atraente e frustrante durante seu tempo em Los Angeles em 67 minutos de jogo. Foi praticamente invisível nos primeiros 20 minutos, passou por três defensores e marcou minutos depois. Em seguida, ficou praticamente sem aparecer novamente antes de ser substituído. Esta é uma grande temporada para um jogador em quem o Black and Gold deposita grandes esperanças.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Nathan Ordaz (7/10):

    Entrou em campo por apenas quatro minutos e marcou um gol, não há nada melhor do que isso.

    Tyler Boyd (N/A):

    Mathieu Choiniere(6/10):

    Teve um desempenho tranquilo após substituir Martinez.

    Marc Dos Santos (8/10):

    O LAFC não esteve no seu melhor, mas para um treinador que não chegou com grande alarido na pré-temporada, ele ficará muito satisfeito com a sua estreia. A sua equipa demonstrou energia constante, fez Messi parecer humano e marcou três golos contra uma defesa “renovada” do Miami.

