O Miami, atual campeão, entrou na temporada aparentemente tendo corrigido as fraquezas do ano passado, adicionando jogadores de destaque como Germán Berterame e Dayne St. Clair nas duas pontas do campo. No entanto, o LAFC, praticamente inalterado no ataque, contou com a química estabelecida entre Son Heung-Min e Bouanga para dominar os visitantes.

O Miami controlou a posse de bola no primeiro tempo, com 58,7% do tempo de posse, mas esse domínio acabou favorecendo o time da casa. Los Angeles se contentou em esperar pelos erros, punindo repetidamente o Miami nas transições. A abordagem valeu a pena, já que o LA gerou a maior parte das chances nos primeiros 45 minutos, terminando com 11 chutes - três deles no alvo - em comparação com as três tentativas do Miami, das quais apenas uma testou o goleiro.

Heung-Min deu o tom logo no início, quase abrindo o placar aos seis minutos após um contra-ataque bem trabalhado. No entanto, o astro coreano deu um toque a mais, permitindo que o goleiro do Inter Miami, Dayne St. Clair, se recuperasse e o levasse a um chute apressado. Ele se redimiu 30 minutos depois.

Heung-Min pressionou Rodrigo De Paul no momento certo, forçando uma perda de bola no alto do campo. Avancando rapidamente, ele passou uma bola precisa para David Martinez, que cortou para dentro da área, e o jogador de 20 anos finalizou com calma, passando por St. Clair. Martinez quase dobrou a vantagem do LAFC pouco antes do intervalo, mas seu chute cara a cara passou longe do poste esquerdo.

O GOAL avalia os jogadores do LAFC no LA Memorial Coliseum...

