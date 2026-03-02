Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Orlando City: Lionel Messi e Telasco Segovia impulsionam recuperação com quatro gols no segundo tempo

A noite de domingo em Orlando foi pura Jekyll e Hyde para o Inter Miami. O primeiro tempo foi monótono e frágil, lembrando a derrota por 3 a 0 na estreia da temporada para o Los Angeles FC. O segundo tempo foi eletrizante, com uma reação liderada por Lionel Messi que transformou um déficit de 2 a 0 em uma vitória por 4 a 2.

Messi empatou em 2 a 2 com um chute de longa distância após encontrar um espaço vazio. Segovia deu assistência para os dois gols antes de marcar o gol da virada aos 85 minutos. Momentos depois, o meio-campista do Orlando City, Colin Guske, foi expulso, e Messi converteu a cobrança de falta, efetivamente acabando com o Orlando City, que não sabia o que havia acontecido.

Não foi uma atuação perfeita do Inter Miami. A defesa continua sendo uma preocupação, especialmente após um primeiro tempo instável. Dayne St. Clair e German Berterame, as duas grandes contratações da pré-temporada, tiveram dificuldades. Apesar de todo o seu poder estelar, o Miami parece imperfeito.

Mas, assim como na temporada passada, esses pontos baixos não importam muito, porque os altos são muito altos. Este pode não ter sido o jogo perfeito do Inter Miami, mas foi a demonstração perfeita do que o Inter Miami pode fazer, passando de fraco a imbatível em um piscar de olhos para conquistar três pontos muito necessários.

