Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Orlando City: Lionel Messi e Telasco Segovia impulsionam recuperação com quatro gols no segundo tempo

Com as costas contra a parede, os atuais campeões da MLS Cup responderam de forma impressionante.

A noite de domingo em Orlando foi pura Jekyll e Hyde para o Inter Miami. O primeiro tempo foi monótono e frágil, lembrando a derrota por 3 a 0 na estreia da temporada para o Los Angeles FC. O segundo tempo foi eletrizante, com uma reação liderada por Lionel Messi que transformou um déficit de 2 a 0 em uma vitória por 4 a 2.

Messi empatou em 2 a 2 com um chute de longa distância após encontrar um espaço vazio. Segovia deu assistência para os dois gols antes de marcar o gol da virada aos 85 minutos. Momentos depois, o meio-campista do Orlando City, Colin Guske, foi expulso, e Messi converteu a cobrança de falta, efetivamente acabando com o Orlando City, que não sabia o que havia acontecido.

Não foi uma atuação perfeita do Inter Miami. A defesa continua sendo uma preocupação, especialmente após um primeiro tempo instável. Dayne St. Clair e German Berterame, as duas grandes contratações da pré-temporada, tiveram dificuldades. Apesar de todo o seu poder estelar, o Miami parece imperfeito. 

Mas, assim como na temporada passada, esses pontos baixos não importam muito, porque os altos são muito altos. Este pode não ter sido o jogo perfeito do Inter Miami, mas foi a demonstração perfeita do que o Inter Miami pode fazer, passando de fraco a imbatível em um piscar de olhos para conquistar três pontos muito necessários.

A GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Inter&Co Stadium...x

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Dayne St. Clair (4/10):

    Defendeu o primeiro gol do Orlando e provavelmente deveria ter evitado esse gol. Talvez pudesse ter se saído melhor no segundo gol também. Não foi o início que ele gostaria de ter tido em seu novo clube, embora tenha melhorado com o decorrer da partida.

    Noah Allen (4/10):

    Teve dificuldades para entrar no ritmo durante todo o primeiro tempo. Foi substituído no início do segundo tempo, quando o Inter Miami mudou a tática.

    Micael (5/10):

    Não parecia estar em sincronia com o resto da defesa, particularmente com Allen, durante todo o primeiro tempo. Melhorou após a mudança de formação.

    Maxi Falcon (5/10):

    Poderia ter reagido um pouco mais rápido ao segundo gol do Orlando. Não foi suficientemente sólido defensivamente durante os primeiros 45 minutos, mas, assim como Micael, melhorou muito no segundo tempo.

    Facundo Mura (6/10):

    Houve momentos em que ele se colocou em boas posições de ataque, mas nunca chegou a ser realmente perigoso.

    • Publicidade
  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Meio-campo

    Rodrigo de Paul (5/10):

    Péssima perda de bola e defesa ruim no primeiro gol. Frequentemente frustrado, o que levou Messi a pedir que ele se acalmasse um pouco.

    Yannick Bright (6/10):

    Teve um momento assustador em que calculou mal uma bola no ar, mas, fora isso, teve um desempenho decente.

    Telasco Segovia (9/10):

    Deu assistência nos dois primeiros gols do Miami e, embora os artilheiros tenham feito a maior parte do trabalho, ele certamente desempenhou seu papel. Não cometeu nenhum erro em sua finalização, mandando a bola direto para o fundo da rede e efetivamente encerrando o jogo.

    Tadeo Allende (7/10):

    Sempre que Messi o encontrava, ele conseguia criar perigo. Fez um trabalho vital no lado direito, apesar de ter sido ofuscado pelos artilheiros.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (9/10):

    Quando Miami precisa de um momento mágico, quem mais poderia proporcioná-lo? Ele precisou apenas de meio metro de espaço para marcar seu primeiro gol e, em seguida, converteu um tiro livre para marcar o segundo. Apesar da excelência das finalizações, não foi surpresa para ninguém que ele as tenha feito.

    German Berterame (5/10):

    Totalmente ausente em quase tudo que o Miami fazia. Claramente ainda precisa de algum tempo para se adaptar ao novo ambiente, pois novamente ficou desconectado do ataque.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Mateo Silvetti (7/10):

    Falando em impacto imediato. Marcou apenas três minutos após entrar em campo, colocando o Miami de volta no jogo. Não há como negar que a equipe melhorou muito após a entrada de Silvetti.

    Gonzalo Lujan (N/A):

    Entrou em campo nos acréscimos para garantir a vitória.

    Javier Mascherano (7/10):

    Errou tudo no primeiro tempo, mas acertou tudo no segundo. É mérito dele ter feito os ajustes necessários para colocar sua equipe no jogo.

Major League Soccer
New York City FC crest
New York City FC
NYC
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Major League Soccer
DC United crest
DC United
DCU
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0