Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o LAFC: Lionel Messi não consegue causar impacto e o Herons perde a estreia em um início desastroso na defesa do título

O Miami teve dificuldades para se firmar no primeiro tempo. Messi raramente participou das jogadas, limitando-se a alguns toques esporádicos aqui e ali. O LAFC assumiu a liderança aos 38 minutos, com um contra-ataque rápido que terminou com um belo gol do jovem David Martinez. O Herons teve suas chances no final do período, com Messi chutando de fora da área, mas a bola passou rente à trave.

Eles aumentaram o ritmo no segundo tempo. Messi começou a receber mais a bola. A entrada de Tadeo Allende acrescentou um pouco mais de qualidade. Mas nunca surgiu uma oportunidade clara. O LAFC, por sua vez, foi letal. Bouanga marcou o segundo, entrando por trás da defesa, cabeceando por cima de Dayne St. Clair, que estava deslocado, e chutando com o lado do pé para o gol vazio. Ele também deu assistência para o terceiro, driblando seu marcador antes de dar um passe milimétrico para Nathan Ordaz.

Foi um jogo ruim para o Miami. Eles podem ter tido mais posse de bola, mas não fizeram muito com ela. O LAFC, por sua vez, foi incisivo e eficaz. Com certeza, o Herons vai encontrar outro ritmo. No entanto, este foi um péssimo começo para a defesa do título - e um golpe duro de um claro rival da MLS Cup.

A GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no LA Coliseum...