Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o LAFC: Lionel Messi não consegue causar impacto e o Herons perde a estreia em um início desastroso na defesa do título

Lionel Messi não conseguiu causar impacto e o Inter Miami teve um fraco desempenho defensivo, perdendo o primeiro jogo da temporada para o LAFC por 3 a 0. O time nunca conseguiu entrar no jogo e foi derrotado por três contra-ataques precisos do time da casa, que mostrou que pode ser um sério candidato ao título da MLS Cup deste ano.

O Miami teve dificuldades para se firmar no primeiro tempo. Messi raramente participou das jogadas, limitando-se a alguns toques esporádicos aqui e ali. O LAFC assumiu a liderança aos 38 minutos, com um contra-ataque rápido que terminou com um belo gol do jovem David Martinez. O Herons teve suas chances no final do período, com Messi chutando de fora da área, mas a bola passou rente à trave.

Eles aumentaram o ritmo no segundo tempo. Messi começou a receber mais a bola. A entrada de Tadeo Allende acrescentou um pouco mais de qualidade. Mas nunca surgiu uma oportunidade clara. O LAFC, por sua vez, foi letal. Bouanga marcou o segundo, entrando por trás da defesa, cabeceando por cima de Dayne St. Clair, que estava deslocado, e chutando com o lado do pé para o gol vazio. Ele também deu assistência para o terceiro, driblando seu marcador antes de dar um passe milimétrico para Nathan Ordaz.

Foi um jogo ruim para o Miami. Eles podem ter tido mais posse de bola, mas não fizeram muito com ela. O LAFC, por sua vez, foi incisivo e eficaz. Com certeza, o Herons vai encontrar outro ritmo. No entanto, este foi um péssimo começo para a defesa do título - e um golpe duro de um claro rival da MLS Cup.

A GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no LA Coliseum...

  • Ian Fray Inter Miami 2026Getty

    Goleiro e defesa

    Dayne St. Clair (4/10):

    Fez algumas defesas importantes no início da partida. Não teve chance no gol de Martinez. Foi ridicularizado por Bouanga no segundo gol.

    Ian Fray (5/10):

    Teve um primeiro tempo muito ruim contra Bouanga, antes de ser substituído no intervalo.

    Maxi Falcon (5/10):

    Recebeu um cartão amarelo ridículo no primeiro tempo e continuou com seu habitual desempenho caótico, sem grande efeito.

    Micael (5/10):

    Não foi sua melhor estreia. Perdeu a linha alta uma ou duas vezes e falhou em algumas jogadas.

    Noah Allen (6/10):

    O melhor dos quatro zagueiros. Controlou Martinez bem, exceto por um breve lapso no gol.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Meio-campo

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Um pouco irregular no meio-campo. Teve alguns momentos ruins, em que foi ultrapassado algumas vezes, mas foi eficaz no terço final do campo.

    Yannick Bright (7/10):

    Venceu suas disputas e manteve a bola em movimento. Foi facilmente o segundo melhorjogador do Miami naquela noite.

    Lionel Messi (7/10):

    Fez alguns passes ousados, encontrou todos os tipos de ângulos e chutou por pouco ao lado. Faltou entrosamento com o ataque.

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    Ataque

    Mateo Silvetti (5/10):

    Doze passes completados durante a noite, sem muita conexão com a linha de frente.

    German Berterame (4/10):

    Uma estreia notavelmente fraca. Chutou para fora em sua única chance real.

    Telasco Segovia (5/10):

    Correu bastante e teve bastante posse de bola, mas não fez muito com ela.

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    Substitutos e treinador

    Facundo Mura (5/10):

    Parecia fora de ritmo e não cobriu bem Bouanga.

    Tadeo Allende (5/10):

    Teve alguns bons toques e uma boa tentativa que foi negada.

    Luis Suárez (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Javier Mascherano (4/10):

    Não conseguiu muito de sua equipe no primeiro tempo. Não foi muito melhor no segundo. Um início de temporada infeliz.

