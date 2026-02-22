O Miami teve dificuldades para se firmar no primeiro tempo. Messi raramente participou das jogadas, limitando-se a alguns toques esporádicos aqui e ali. O LAFC assumiu a liderança aos 38 minutos, com um contra-ataque rápido que terminou com um belo gol do jovem David Martinez. O Herons teve suas chances no final do período, com Messi chutando de fora da área, mas a bola passou rente à trave.

Eles aumentaram o ritmo no segundo tempo. Messi começou a receber mais a bola. A entrada de Tadeo Allende acrescentou um pouco mais de qualidade. Mas uma chance clara nunca apareceu. O LAFC, por sua vez, foi mortal. Bouanga marcou o segundo, avançando por trás da defesa, cabeceando por cima de Dayne St. Clair e chutando com o lado do pé para o gol vazio aos 73 minutos. Ele também deu a assistência para o terceiro, driblando seu marcador antes de dar um passe milimétrico para Nathan Ordaz aos 91 minutos.

Foi um jogo ruim para o Miami. Eles podem ter tido mais posse de bola, mas não fizeram nada com ela. O LAFC, por sua vez, foi incisivo e eficaz. Com certeza, o Herons vai encontrar outro ritmo. No entanto, foi um começo ruim para a defesa do título — e um golpe duro de um rival claro na MLS Cup.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no LA Coliseum...