Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Arsenal: Pedro Neto e Robert Sanchez têm atuações ruins, e os Blues são derrotados, apesar de Reece James causar sérios problemas ao líder da Premier League

O Chelsea sofreu sua primeira derrota na Premier League na era Liam Rosenior ao perder por 2 a 1 para o Arsenal no domingo. Os Blues foram derrotados por duas jogadas ensaiadas dos Gunners e, apesar de terem causado problemas com bolas paradas, principalmente quando Piero Hincapie marcou contra, não conseguiram aproveitar suas chances antes que o cartão vermelho de Pedro Neto acabasse com suas esperanças de levar algum ponto do norte de Londres.

O Chelsea começou o jogo em vantagem e Mamadou Sarr, que fez sua estreia na Premier League, desperdiçou uma grande oportunidade de abrir o placar ao chutar mal com o gol à sua mercê. O zagueiro também pagou caro, pois deu o toque final na cabeçada de William Saliba, que ia direto para o gol, depois que Gabriel Magalhães cabeceou um escanteio cruzado.

No entanto, o Blues empatou logo no final do primeiro tempo, momentos depois de David Raya fazer uma defesa espetacular para impedir que Declan Rice marcasse um gol contra, Hincapie desviou o cruzamento perigoso de Reece James para dentro do próprio gol. O Chelsea continuou a ser uma ameaça logo após o intervalo, com Raya sendo chamado à ação para negar gols de Enzo Fernandez e Joao Pedro.

A equipe de Rosenior parecia mais perto de marcar o terceiro gol da partida, até que Jurrien Timber subiu mais alto e cabeceou um escanteio cobrado por Rice, passando por Robert Sanchez, que se esticou todo, no meio do segundo tempo. Neto recebeu um cartão amarelo por reclamação após o gol e, momentos depois, recebeu o segundo cartão amarelo por derrubar Gabriel Martinelli durante um contra-ataque do Arsenal.

Sanchez se redimiu um pouco com uma bela defesa contra Eberechi Eze, antes que o substituto Alejandro Garnacho quase empatasse nos acréscimos, quando seu cruzamento parecia destinado ao canto, mas Raya conseguiu afastá-lo. Com a derrota, o Blues ficou em sexto lugar na tabela na busca pela classificação para a Liga dos Campeões.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Emirates Stadium...

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (3/10):

    Quase deu três chances ao Arsenal no primeiro tempo ao demorar demais com a bola antes de cometer um erro grave no escanteio que resultou no gol de Timber. Fez uma boa defesa ao impedir Eze de garantir a vitória.

    Reece James (8/10):

    Ficará desapontado por ter perdido Gabriel no primeiro gol, mas, fora isso, foi excelente. Seus cruzamentos para a área foram imperiosos, principalmente em jogadas ensaiadas.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Liderou bem a defesa do Chelsea ao lado de um parceiro inexperiente.

    Mamadou Sarr (5/10):

    Perdeu uma grande chance de abrir o placar antes de desviar a cabeçada de Saliba no outro lado do campo. Pareceu um pouco intimidado em sua primeira partida como titular na Premier League.

    Jorrel Hato (6/10):

    Cresceu no jogo depois de ter sido ultrapassado por Saka em algumas ocasiões. Teve liberdade para avançar, especialmente no segundo tempo, enquanto fazia algumas boas entradas no sentido contrário.

    Meio-campo

    Moises Caicedo (7/10):

    Presente em todo o meio-campo do Chelsea, ele rotineiramente apagava incêndios antes de usar a bola de forma inteligente.

    Andrey Santos (6/10):

    Manteve Eze relativamente quieto em mais uma atuação segura no meio-campo.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo no primeiro tempo, mas melhorou após o intervalo. Testou Raya com um chute rasteiro no início do segundo tempo.

    Ataque

    Pedro Neto (2/10):

    Entrou e saiu do jogo após receber instruções para manter a largura enquanto James avançava para dentro. Incapaz de criar algo digno de nota, acabou sendo expulso de forma estúpida após receber dois cartões amarelos em rápida sucessão.

    João Pedro (7/10):

    Fez excelentes jogadas para levar o Chelsea ao ataque. Vai se perguntar como não marcou quando sua cabeçada foi defendida por Raya no início do segundo tempo.

    Cole Palmer (6/10):

    Entrou pela esquerda para encontrar muito espaço e causar problemas no início, mas o Arsenal conseguiu neutralizá-lo eventualmente.

    Substitutos e treinador

    Romeo Lavia (6/10):

    Entrou em campo pela primeira vez em três meses e se destacou no meio-campo.

    Malo Gusto (6/10):

    Lidou bem com a posição um pouco desconhecida de lateral esquerdo.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Quase empatou no final da partida, após entrar em campo no último minuto.

    Liam Delap (N/A):

    Desperdiçou uma boa oportunidade de contra-ataque e teve um gol anulado durante sua participação no final da partida.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Entrou nos acréscimos.

    Liam Rosenior (6/10):

    Seu plano de jogo funcionou bem na maior parte do tempo, mas a falha na defesa em jogadas ensaiadas e a falta de disciplina custaram caro.

