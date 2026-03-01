Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Arsenal: Pedro Neto e Robert Sanchez têm atuações ruins, e os Blues são derrotados, apesar de Reece James causar sérios problemas ao líder da Premier League

O Chelsea começou o jogo em vantagem e Mamadou Sarr, que fez sua estreia na Premier League, desperdiçou uma grande oportunidade de abrir o placar ao chutar mal com o gol à sua mercê. O zagueiro também pagou caro, pois deu o toque final na cabeçada de William Saliba, que ia direto para o gol, depois que Gabriel Magalhães cabeceou um escanteio cruzado.

No entanto, o Blues empatou logo no final do primeiro tempo, momentos depois de David Raya fazer uma defesa espetacular para impedir que Declan Rice marcasse um gol contra, Hincapie desviou o cruzamento perigoso de Reece James para dentro do próprio gol. O Chelsea continuou a ser uma ameaça logo após o intervalo, com Raya sendo chamado à ação para negar gols de Enzo Fernandez e Joao Pedro.

A equipe de Rosenior parecia mais perto de marcar o terceiro gol da partida, até que Jurrien Timber subiu mais alto e cabeceou um escanteio cobrado por Rice, passando por Robert Sanchez, que se esticou todo, no meio do segundo tempo. Neto recebeu um cartão amarelo por reclamação após o gol e, momentos depois, recebeu o segundo cartão amarelo por derrubar Gabriel Martinelli durante um contra-ataque do Arsenal.

Sanchez se redimiu um pouco com uma bela defesa contra Eberechi Eze, antes que o substituto Alejandro Garnacho quase empatasse nos acréscimos, quando seu cruzamento parecia destinado ao canto, mas Raya conseguiu afastá-lo. Com a derrota, o Blues ficou em sexto lugar na tabela na busca pela classificação para a Liga dos Campeões.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Emirates Stadium...